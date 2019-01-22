Хотим Курилы: Абэ приехал к Путину. LIVE

Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией действительно идут уже долгое время. Однако Синдзо Абэ дал понять, что хотел бы добиться подписания договора до окончания своего премьерского срока.

В начале января 2019 года он посетил город Нагато в префектуре Ямагучи, где родился, в сопровождении своей супруги Аки Абэ. Цель визита — посетить место, где похоронен его отец. Как позже рассказал журналистам Абэ, на могиле отца он поклялся «сделать все возможное», чтобы продвинуться в переговорах с Россией относительно Курильских островов «и поставить точку». Японский лидер заявил, что этот год станет «поворотным моментом в истории».