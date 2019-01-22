Курсы валют$ 66.54 (+0.159) 75.48 (+0.046)
Москва: -17°C
Хотим Курилы: Абэ приехал к Путину. LIVE

Абэ обсудит с Путиным мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву, чтобы обсудить с Владимиром Путиным вопрос заключения мирного договора и территориальный спор по Курильским островам. В последние дни Абэ сделал скандальное для японского политика заявление о готовности обсудить передачу лишь двух островов. В России, однако, к таким уступкам не готовы — не так давно в Госдуму был внесен законопроект о запрете на передачу Курил. Как в таких условиях пройдут переговоры двух лидеров, «Газета.Ru» рассказывает в онлайн-трансляции.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
10:38

Развитию переговоров поспособствовал и президент России Владимир Путин, который, обратившись к Абэ на форуме во Владивостоке в прошлом году, предложил ему заключить мирный договор без «предварительных условий».

10:23

Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией действительно идут уже долгое время. Однако Синдзо Абэ дал понять, что хотел бы добиться подписания договора до окончания своего премьерского срока.

В начале января 2019 года он посетил город Нагато в префектуре Ямагучи, где родился, в сопровождении своей супруги Аки Абэ. Цель визита — посетить место, где похоронен его отец. Как позже рассказал журналистам Абэ, на могиле отца он поклялся «сделать все возможное», чтобы продвинуться в переговорах с Россией относительно Курильских островов «и поставить точку». Японский лидер заявил, что этот год станет «поворотным моментом в истории».

10:10

«С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией значительно растянута по времени», — напомнил представитель Кремля.

10:05

Переговоры будут проходить в достаточно сложной атмосфере: многочисленные утечки в прессу с японской стороны только нервируют Россию. «Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Сейчас переговоры между Москвой и Токио находятся в начальной стадии, в частности, происходит обмен мнениями, экспертная работа, которая требует участия глав государств», — сказал журналистам перед началом переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходе которых лидеры обсудят проблему Курильских островов и заключения мирного договора. Эта встреча станет для лидеров юбилейной — они проведут переговоры уже в 25-й раз.

«Газета.Ru» будет следить за ходом переговоров в режиме онлайн.