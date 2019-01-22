Хотим Курилы: Абэ приехал к Путину. LIVE

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Развитию переговоров поспособствовал и президент России Владимир Путин, который, обратившись к Абэ на форуме во Владивостоке в прошлом году, предложил ему заключить мирный договор без «предварительных условий».
Переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией действительно идут уже долгое время. Однако Синдзо Абэ дал понять, что хотел бы добиться подписания договора до окончания своего премьерского срока.
В начале января 2019 года он посетил город Нагато в префектуре Ямагучи, где родился, в сопровождении своей супруги Аки Абэ. Цель визита — посетить место, где похоронен его отец. Как позже рассказал журналистам Абэ, на могиле отца он поклялся «сделать все возможное», чтобы продвинуться в переговорах с Россией относительно Курильских островов «и поставить точку». Японский лидер заявил, что этот год станет «поворотным моментом в истории».
«С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией значительно растянута по времени», — напомнил представитель Кремля.
Переговоры будут проходить в достаточно сложной атмосфере: многочисленные утечки в прессу с японской стороны только нервируют Россию. «Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Сейчас переговоры между Москвой и Токио находятся в начальной стадии, в частности, происходит обмен мнениями, экспертная работа, которая требует участия глав государств», — сказал журналистам перед началом переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходе которых лидеры обсудят проблему Курильских островов и заключения мирного договора. Эта встреча станет для лидеров юбилейной — они проведут переговоры уже в 25-й раз.
«Газета.Ru» будет следить за ходом переговоров в режиме онлайн.