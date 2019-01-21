Володин: отчет перед парламентом должен иметь для правительства конкретные последствия

— В понедельник вы, как и ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, заявили об отсутствии «должного баланса в системе сдержек и противовесов ветвей власти». Правильно ли я понимаю, что вы ставите вопрос о том, что у Госдумы на данный момент нет достаточного количества инструментов, чтобы влиять на политику правительства? В частности, вы акцентировали внимание на принятой в 2008 году норме об обязательных отчетах правительства перед депутатами Госдумы. Вы сказали, что это и есть заданный вектор. Но правильно ли говорить, что здесь вы ставите вопрос о том, что Госдума должна получить какие-то дополнительные полномочия по итогам этого отчета, например, если в каком-либо случае его итоги будут приняты неудовлетворительными?

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— В минувшем году правительство представляло ежегодный отчет Государственной думе уже в десятый раз. За это время наработана достаточная практика работы этой конституционной нормы, чтобы оценить ее эффективность и возможности дальнейшего развития механизмов парламентского контроля.

Да, здесь речь может идти о том, чтобы содержание и итоги отчета правительства перед парламентом, оценка этого отчета Государственной думой имели для исполнительной власти более обязывающий характер и конкретные последствия.

Мы сейчас говорим, что ключевое значение для повышения эффективности реализации норм Конституции, запросов людей и коренных задач развития страны имеет именно парламентский контроль правоприменения. С принятием закона работа парламента над ним не заканчивается, а в чем-то только начинается. Важно, чтобы закон реально заработал, заработал вовремя, в полной мере и качественно. Чтобы достигались поставленные при его разработке и принятии социальные цели и улучшалась жизнь людей.

Здесь многое зависит именно от качества работы исполнительной власти. А роль парламента как органа не только законодательной, но, в первую очередь, представительной власти состоит в том, чтобы выполнять запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан. Это и есть парламентский контроль. И именно через это обеспечивается должный баланс в системе разделения ветвей власти, о необходимости которого мы говорим.

— Ряд экспертов считает, что заданная сейчас система, основанная во многом на неформальных институтах (например, нигде не прописано, что отрицательный отзыв правительства нельзя преодолеть, однако часто это блокирующий документ для большинства законопроектов), как раз выгодна власти. Не поставит ли подобная ревизия и возможные изменения в закон власть в более ограниченное положение?

— Одно из самых известных и точных определений понятия «демократия» гласит, что это — прежде всего процедура. Поэтому максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе в организации законодательной работы, а также во взаимодействии парламента и исполнительной власти — это важнейшее условие качества работы государства.

А необходимые для такого качества работы баланс властей, так называемые сдержки и противовесы — это и есть взаимные ограничения и обязательства ветвей власти.

Что же касается «выгодности», то мы должны исходить из того, что выгодно гражданам. А им выгодно, чтобы нужные законы принимались, работали, помогали людям.

— Правильно ли понимаем, что хотя вы сейчас говорите об анализе конституционных норм, вы не исключаете вероятности, что по итогам обсуждений участники обсуждения могут прийти к каким-то конституционным изменениям?

— Не стоит забегать вперед и говорить сейчас о том, к каким конкретно результатам и предложениям мы можем прийти.

Тем не менее, нельзя исключать того, что могут быть сформулированы предложения и по конституционным поправкам.

Уже говорил, что норма об обязанности правительства ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности была предложена и принята 10 лет назад именно как конституционная поправка и очень важная для обеспечения баланса ветвей власти.

— Вы сейчас говорите об отчетности правительства перед парламентом. А могут ли быть иные поправки, связанные, например, с перераспределением полномочий между ветвями власти, расширением роли парламента в формировании правительства? Может ли дискуссия пойти в этом ключе?

— Мы сейчас говорим об основной теме — усилении функций парламентского контроля в системе разделения и баланса властей. По итогам отчета правительства перед Государственной думой должна быть возможность оценки работы исполнительной власти.

Чтобы дать ответ на все вопросы, нужно начать разговор и провести более глубокий анализ конституционных положений.

— Как именно вы планируете проводить это обсуждение, на какой площадке, с какой периодичностью? Вы говорили, что хотели бы обсудить с представителями КС, научного экспертного сообщества, а должны ли в работе принимать непосредственное участие представители правительства?

-— Возможной площадкой для рабочего обсуждения всех соответствующих вопросов может стать Совет Законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Это позволит привлечь к работе не только представителей исполнительной и судебной ветвей власти, экспертное сообщество, но и законодателей регионов. Это важно, поскольку многие вопросы эффективности реализации конституционных положений и норм зависят от разграничения полномочий и согласованного взаимодействия между федеральным и региональным уровнями власти.

Кроме того, одной из основных задач создания Совета Законодателей было совершенствование механизмов реализации контрольных полномочий парламента. Это именно те вопросы, о которых мы сейчас говорим как наиболее актуальных применительно к анализу эффективности реализации конституционных норм и должного баланса в системе ветвей власти.

Значимую роль в формировании повестки дискуссии, которую мы предлагаем, может сыграть Конституционный суд. Ведь конституционное судопроизводство, правовые позиции и трактовки Конституционного суда являются важнейшим механизмом постоянной актуализации основного закона, его адаптации к новым вызовам и требованиям времени.

— Вы говорите о необходимости более полного раскрытия определения «социального государства». Для чего это нужно, как новое определение может непосредственно повлиять на принятие законодательных решений, работу правительства. Ведь правительство часто обосновывает отказ принимать те или иные социальные решения отсутствием средств. Что может измениться?

— Статья 7 Конституции гласит, что «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». При этом я полностью согласен с председателем Конституционного суда Валерием Дмитриевичем Зорькиным, —

такие конституционные положения, как «обеспечение достойной жизни» и «свободное развитие человека», нами за 25 лет существования и работы основного закона недостаточно раскрыты. И, как следствие, они далеко не всегда реализуются в законодательстве.

Если мы более полно раскроем соответствующие конституционные нормы, это, несомненно, скажется на законодательном процессе, критериях оценки качества законотворчества парламента. Более высокие требования возникнут и к работе исполнительной власти. Имею в виду и качество проработки подзаконной нормативно-правовой базы, и необходимость для правительства более четко и многосторонне обосновывать свою позицию по многим рассматриваемым законодательным инициативам.

Обращу ваше внимание и еще на один важный момент для развития страны и качества законотворчества, нашей правовой системы. Речь о формировании законодательства в принципиально новых областях технологического и экономического развития — таких, как цифровая экономика, регулирование больших данных, робототехника, развитие биотехнологий. Здесь возникает множество вопросов соблюдения прав человека, соответствующих норм Конституции. Мы обязательно должны анализировать эти вопросы, работая в ближайшие годы над формированием современного и передового законодательства в данных сферах.