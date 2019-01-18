Даже слушать не стал: Порошенко выбил телефон из рук украинца

В ходе тура по стране в честь получения томоса «православной церкви Украины» президент Украины Петр Порошенко выбил смартфон из рук мужчины, пытавшегося задать вопрос главе государства. Об этом сообщил на своем YouTube-канале украинский блогер Анатолий Шарий.

«Петру Алексеевичу Порошенко стали во всех городах, куда он ездит с томос-туром, задавать вопросы — или пытаться задавать вопросы — касательно свободы слова. <...> Охрана Порошенко получила новые указания, и они действуют теперь по-новому. Ну и сам Порошенко боится теперь любых вопросов как черт ладана»,

— заявил журналист.

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Он привел видеозапись, на которой видно, что Порошенко даже не стал выслушивать вопрос, а сразу же оттолкнул руку с камерой от себя. После этого к снимавшему украинского президента мужчине подошли сотрудники национальной полиции Украины. Они пытались выяснить у автора записи, что лежит в его рюкзаке, а также спросили личные данные.

Мужчина представился Вронским — персонажем из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Кроме того, украинские полицейские назвали оператора провокатором и «российским сепаратистом».

Политобозреватель Владимир Корнилов полагает, что Порошенко нервничает в преддверии президентских выборов, сообщает ФАН.

«Он всегда был нетерпим к критике. Помню, как ему не раз срывало крышу, когда он участвовал в украинских ток-шоу и слышал от кого-то насмешки над собой. А сейчас это уже обострение. Конечно, на кону жизнь Порошенко. И не только его. Он и его ближайшее окружение понимают, что борются сейчас не только за свои кресла, и даже не за свободу, а за выживание в буквальном смысле слова»,

— убежден эксперт.

Сейчас президент Украины совершает тур по стране, объезжая регионы с томосом о предоставлении неканонической ПЦУ автокефалии. Как сообщает ФАН, рекламные щиты в поддержку «томос-тура» установили практически во всех городах.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии «православной церкви Украины».

«Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — зачитал документ Вселенский патриарх.

На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий. Стоявший рядом с Порошенко священник в ходе мероприятия упал в обморок. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

В конце 2018 года депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович по итогам своего визита во Францию отметил «глубокий шок» французских сенаторов по поводу свободы прессы на Украине, передает НСН.

«Мы им показали, как избивали наших журналистов, показали статистику. И я услышал от них следующее: если такое будет продолжаться, то возможны санкции в отношении тех людей, которые душат свободу слова на Украине»,

— заявил Рабинович.

В 2014 году, в ходе госпереворота и после начала военных действий на юго-востоке страны, на Украине погибли по меньшей мере 14 журналистов, среди них как украинские, так и российские. На Украине из уст радикалов действительно звучат призывы убивать журналистов. В ноябре руководитель запрещенной в России украинской радикальной националистической группировки С14 («Сичь») Евгений Карась попросил украинцев «понять его желание убивать оппозиционных журналистов».

«Рядом с тобой украинцы ****** [лупят] по мордяке сепарского журнагента. Что делать и как реагировать? Лично я считаю, что надо проявлять смирение и милосердие. Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет — должны терпеть эту человеческую слабость», — написал Карась.

По данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в июле 2018 года были зафиксированы восемь случаев нападения на представителей СМИ. Об этом сообщается на сайте союза.

На сайте организации отметили, что с начала года в стране зафиксировано 53 нападения на журналистов. По данным союза, нападения произошли в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Черниговской областях, в Одессе и Херсоне.