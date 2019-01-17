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Битва за Берлин: как спецслужбы следят за правыми

Почему контрразведка ФРГ взяла под надзор «Альтернативу для Германии»

Спецслужба Германии, занимающаяся контрразведкой и борьбой с экстремистскими организациями, взяла «под наблюдение» отдельные структуры правой популистской партии «Альтернатива для Германии». Историческое решение, не имеющее прецедентов в послевоенной истории страны, может носить политические мотивы: в этом году состоятся выборы в Европарламент и местные выборы, на которых «АдГ» имеет все шансы значительно усилить свое представительство.

Власти Германии будут наблюдать за деятельностью правой популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на предмет угрозы, которую политическое движение может представлять для демократии в стране.

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Соответствующее заявление было выпущено Федеральной службой защиты конституции ФРГ (СЗК) — основанным в 1950 году ведомством, осуществляющим контрразведывательную деятельность в стране. Наблюдение за экстремистскими организациями — неонацистскими, ультралевыми, исламистскими и другими объединениями, которые потенциально несут угрозу конституционному строю ФРГ — прямая обязанность этой спецслужбы.

Попадание в поле зрения ведомства партии, заседающей в бундестаге — уникальный случай. Ничего подобного в послевоенной истории Германии еще не происходило.

Впрочем, формально под наблюдение попала не вся партия, а отдельные ее структуры — молодежное отделение «Юная альтернатива» и существующая внутри «АдГ» группа «Крыло», объединяющая в себе политиков с особо радикальными взглядами.

«Крыло» возглавляет, пожалуй, самый скандальный политик Германии Бьорн Хёке. Уроженца восточной федеральной земли Тюрингии неоднократно обвиняли в расизме и антисиметизме. Хотя «АдГ» в последнее время стремится избавиться от образа «клуба радикалов» и даже планирует создать еврейское отделение партии, высказывания Хёке сильно мешают обновлению партийного имиджа.

В 2017 году он спровоцировал скандал, назвав мемориал памяти жертв преступлений нацизма «памятником стыда в сердце столицы» и призвав немцев изменить подход к формированию исторической памяти. Тогда в партии даже был поднят вопрос об исключении Хёке из рядов «Альтернативы», однако он по-прежнему остается одним из самых влиятельных ее членов.

Подобными заявлениями отмечался и один из лидеров «АдГ», заместитель председателя партии доктор права Александр Гауланд. По его мнению, немцы уже достаточно покаялись за злодеяния нацистов и сам он не «испытывает за них стыда», так как не имеет с ними ничего общего.

Пока видные члены партии делают столь радикальные для Германии заявления, внимание СЗК может перейти с отдельных партийных структур на деятельность всей «Альтернативы».

Неудивительно, что даже сейчас в своих заявлениях глава спецслужбы Томас Хальденванг не делает различий между «Крылом» и основной частью «АдГ». «В распоряжении ведомства есть первые серьезные подтверждения того, что политика АдГ направлена против демократического конституционного порядка», — заявил он, представляя 450-страничный доклад о деятельности «Альтернативы для Германии».

В этом докладе особое внимание уделяется тем самым скандальным заявлениям политиков партии, которые спецслужба характеризует как «несовместимые с обеспечением человеческого достоинства». «Это касается как националистических, так и исламофобных и других ксенофобных и направленных против меньшинств высказываний», — говорится в документе.

«Мы осознаем, что это решение имеет политический вес, но наши конституционные обязанности вынуждают нас действовать», — заявил на конференции Хальденванг.

«Это по большей части именно политическое решение»,

— уверен научный директор Российско-германского форума политолог Александр Рар. К такому выводу подталкивает ставшее уже привычным стремление традиционных партий взять деятельность «Альтернативы» под контроль. Только за последние несколько месяцев с заявлениями, требующими конституционной проверки деятельности «АдГ», выступали генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбейл и депутат от ХДС Патрик Зенсбург.

«Политически это попытка поставить правые партии в зависимость от силовых структур. Это тоже форма борьбы политического истеблишмента Германии — избавиться или хотя бы ослабить очень сильного конкурента в правом лагере, которым является АдГ», — рассуждает эксперт в разговоре в «Газетой.Ru».

Рар также допускает, что решение о наблюдении за отдельными структурами правой партии могло быть принято с прицелом на выборы в Европарламент: «Конечно, такую партию, как «АдГ», хотят вовремя остановить, потому что боятся, что правые партии будут побеждать на этих выборах и менять структуру управления ЕС».

Противники «Альтернативы» в качестве контраргумента заявляют: если бы решение было политически мотивированным, его приняли бы давно, однако ранее у СЗЦ не было достаточных оснований для этого.

Значит, причиной для надзора стала радикализация партии.

Здесь же стоит отметить, что о надзоре за деятельностью «АдГ» объявили лишь через два месяца после того, как Томас Хальденванг возглавил СЗК. Заняв пост руководителя спецслужбы, он в одном из первых своих заявлений сообщил о возможности проверки деятельности «АдГ».

Его предшественника Ганса-Георга Маасена, которого подозревали в симпатиях к ультраправым, в ноябре отправили в досрочную пенсию. Это решение было спровоцировано его заявлением о погромах в Хеймнице в августе прошлого года. Маасен усомнился, что участники погромов преследовали иностранцев и мигрантов.

К слову, именно акции в Хеймнице могли послужить формальной причиной для того, чтобы спецслужбы заинтересовались действиями радикальных структур «Альтернативы». Германский телеканал NTV пишет, что решение было принято еще в сентябре, когда СЗК возглавлял Маасен.

Созданная в 2013 году, «АдГ» сейчас является одной из самых влиятельных партий в Германии. На последних выборах в бундестаг правым удалось набрать 12,6% голосов.

Таким образом, партия заняла на выборах третье место и обеспечила себе 94 места в парламенте. Она также представлена в региональных парламентах всех 16 федеральных земель. При этом, согласно соцопросам, на фоне теряющей доверие миграционной политики правительства популярность «Альтернативы» продолжает расти.

«Альтернатива для Германии» резко отличается от традиционных германских партий и включает в себя представителей самых разных взглядов — от либеральных до консервативных, — объединенных патриотическими идеями в духе Германии времен канцлера Отто фон Бисмарка. При этом у истоков партии стояли отнюдь не маргинальные личности, а университетские профессора и даже один из редакторов респектабельной Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Основатели партии прославились в разное время своей оппозицией введению евро, а также «евроскептизмом». Многие из них были вдохновлены идеями книги «Германия. Самоликвидация» германского политика и финансиста Тило Саррацина, в которой тот обрушился с резкой критикой на немецкий мультикультурализм.

Однако впоследствии многие «отцы-основатели» покинули партию из-за ее радикализации.

Тем не менее, именно крен вправо привлек к партии немало новых сторонников как из числа членов Христианско-демократического союза, так и из числа членов Социал-демократической партии, которые разочаровались в этих партийных структурах.

Сейчас, однако, перед «Альтернативой» стоят совершенно другие задачи, и радикальность партии может помешать ей в их достижении. «Пока «АдГ» электорально сформирована на уровне протестных голосов, евроскептицизма и европопулизма. Но это инструменты, которые наиболее легко используются в самом начале партийной деятельности, дальше начинается сложнейшая работа», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы Владислав Белов.

По мнению эксперта, «Альтернатива» на данный момент еще не сформировалась как партия в полном смысле этого слова: «Это некий бульон, который до сих пор варится».

Сейчас объединение ставит перед собой задачу стать консервативной народной партией, которая будет способна кооперироваться и сотрудничать с такими системными игроками, как ХДС. На этом пути, считает эксперт, «АдГ» будет стараться избавиться от популизма и радикализма, становясь более традиционной. «Если ей это не удастся, то как будущая консервативная партия «АдГ» не состоится и постепенно уйдет в небытие», — уверен Белов.

Таким образом, внимание со стороны спецслужб может сыграть на руку «Альтернативе»: в партии уже заговорили о срочной необходимости избавиться от радикальных элементов, что соответствует ее долгосрочным интересам.

«Я сейчас очень надеюсь, что в «Крыле» и «Юной альтернативе» начнется процесс самоочищения и им удастся избавиться от всех противоречащих Конституции идей из своих заявлений», — сказал в интервью Die Welt депутат бундестага от «АдГ» Уве Витт, добавив, что эти организации должны «отделить себя от определенных людей».

Эту же точку зрения разделяет депутат «АдГ» в парламенте Нижней Саксонии Йенс Вильхарм. По его словам, молодежные отделения партии представляют для нее угрозу из-за своего радикального настроя.

Но даже в «Юной альтернативе» находятся политики, считающие необходимым отойти от радикализма. Заместитель председателя молодежного отделения партии Николай Будаги уже заявил, что в скором времени вместе со своими сторонниками покинет ряды организации из-за того, что «в ней слишком людей, которые пересекают границы демократического».

Если «АдГ» сможет отстраниться от радикальных элементов партии, внимание к ней со стороны СЗК, вероятнее всего, сойдет на нет, считают эксперты.

Даже сейчас глава ведомства признает, что у них недостаточно сведений для проверки самой «Альтернативы». В конце концов, партия является конституционной и действует в конституционном поле.

В краткосрочной перспективе объявление о надзоре может добавить «АдГ» еще больше популярности. «Угрозы в этом решении для «АдГ» нет, — говорит Владислав Белов. — Более того, это очередной повод кому-то заступиться за обиженных и добавить протестных голосов».

Эту точку зрения разделяет и Александр Рар: «Вполне возможно, что избиратели солидаризируются вокруг партии, задаваясь вопросом: «А в каком демократическом обществе мы живем?»

Однако реальной угрозы для демократии ни со стороны действия спецслужбы, ни со стороны «Альтернативы для Германии» нет, уверены эксперты.