Битва за Берлин: как спецслужбы следят за правыми

Власти Германии будут наблюдать за деятельностью правой популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на предмет угрозы, которую политическое движение может представлять для демократии в стране.

Реклама

Соответствующее заявление было выпущено Федеральной службой защиты конституции ФРГ (СЗК) — основанным в 1950 году ведомством, осуществляющим контрразведывательную деятельность в стране. Наблюдение за экстремистскими организациями — неонацистскими, ультралевыми, исламистскими и другими объединениями, которые потенциально несут угрозу конституционному строю ФРГ — прямая обязанность этой спецслужбы.

Попадание в поле зрения ведомства партии, заседающей в бундестаге — уникальный случай. Ничего подобного в послевоенной истории Германии еще не происходило.

Впрочем, формально под наблюдение попала не вся партия, а отдельные ее структуры — молодежное отделение «Юная альтернатива» и существующая внутри «АдГ» группа «Крыло», объединяющая в себе политиков с особо радикальными взглядами.

«Крыло» возглавляет, пожалуй, самый скандальный политик Германии Бьорн Хёке. Уроженца восточной федеральной земли Тюрингии неоднократно обвиняли в расизме и антисиметизме. Хотя «АдГ» в последнее время стремится избавиться от образа «клуба радикалов» и даже планирует создать еврейское отделение партии, высказывания Хёке сильно мешают обновлению партийного имиджа.

В 2017 году он спровоцировал скандал, назвав мемориал памяти жертв преступлений нацизма «памятником стыда в сердце столицы» и призвав немцев изменить подход к формированию исторической памяти. Тогда в партии даже был поднят вопрос об исключении Хёке из рядов «Альтернативы», однако он по-прежнему остается одним из самых влиятельных ее членов.

Подобными заявлениями отмечался и один из лидеров «АдГ», заместитель председателя партии доктор права Александр Гауланд. По его мнению, немцы уже достаточно покаялись за злодеяния нацистов и сам он не «испытывает за них стыда», так как не имеет с ними ничего общего.

Пока видные члены партии делают столь радикальные для Германии заявления, внимание СЗК может перейти с отдельных партийных структур на деятельность всей «Альтернативы».

Неудивительно, что даже сейчас в своих заявлениях глава спецслужбы Томас Хальденванг не делает различий между «Крылом» и основной частью «АдГ». «В распоряжении ведомства есть первые серьезные подтверждения того, что политика АдГ направлена против демократического конституционного порядка», — заявил он, представляя 450-страничный доклад о деятельности «Альтернативы для Германии».

В этом докладе особое внимание уделяется тем самым скандальным заявлениям политиков партии, которые спецслужба характеризует как «несовместимые с обеспечением человеческого достоинства». «Это касается как националистических, так и исламофобных и других ксенофобных и направленных против меньшинств высказываний», — говорится в документе.

«Мы осознаем, что это решение имеет политический вес, но наши конституционные обязанности вынуждают нас действовать», — заявил на конференции Хальденванг.

«Это по большей части именно политическое решение»,

— уверен научный директор Российско-германского форума политолог Александр Рар. К такому выводу подталкивает ставшее уже привычным стремление традиционных партий взять деятельность «Альтернативы» под контроль. Только за последние несколько месяцев с заявлениями, требующими конституционной проверки деятельности «АдГ», выступали генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбейл и депутат от ХДС Патрик Зенсбург.

«Политически это попытка поставить правые партии в зависимость от силовых структур. Это тоже форма борьбы политического истеблишмента Германии — избавиться или хотя бы ослабить очень сильного конкурента в правом лагере, которым является АдГ», — рассуждает эксперт в разговоре в «Газетой.Ru».

Рар также допускает, что решение о наблюдении за отдельными структурами правой партии могло быть принято с прицелом на выборы в Европарламент: «Конечно, такую партию, как «АдГ», хотят вовремя остановить, потому что боятся, что правые партии будут побеждать на этих выборах и менять структуру управления ЕС».

Противники «Альтернативы» в качестве контраргумента заявляют: если бы решение было политически мотивированным, его приняли бы давно, однако ранее у СЗЦ не было достаточных оснований для этого.

Значит, причиной для надзора стала радикализация партии.

Здесь же стоит отметить, что о надзоре за деятельностью «АдГ» объявили лишь через два месяца после того, как Томас Хальденванг возглавил СЗК. Заняв пост руководителя спецслужбы, он в одном из первых своих заявлений сообщил о возможности проверки деятельности «АдГ».

Его предшественника Ганса-Георга Маасена, которого подозревали в симпатиях к ультраправым, в ноябре отправили в досрочную пенсию. Это решение было спровоцировано его заявлением о погромах в Хеймнице в августе прошлого года. Маасен усомнился, что участники погромов преследовали иностранцев и мигрантов.

К слову, именно акции в Хеймнице могли послужить формальной причиной для того, чтобы спецслужбы заинтересовались действиями радикальных структур «Альтернативы». Германский телеканал NTV пишет, что решение было принято еще в сентябре, когда СЗК возглавлял Маасен.

Созданная в 2013 году, «АдГ» сейчас является одной из самых влиятельных партий в Германии. На последних выборах в бундестаг правым удалось набрать 12,6% голосов.

Таким образом, партия заняла на выборах третье место и обеспечила себе 94 места в парламенте. Она также представлена в региональных парламентах всех 16 федеральных земель. При этом, согласно соцопросам, на фоне теряющей доверие миграционной политики правительства популярность «Альтернативы» продолжает расти.

«Альтернатива для Германии» резко отличается от традиционных германских партий и включает в себя представителей самых разных взглядов — от либеральных до консервативных, — объединенных патриотическими идеями в духе Германии времен канцлера Отто фон Бисмарка. При этом у истоков партии стояли отнюдь не маргинальные личности, а университетские профессора и даже один из редакторов респектабельной Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Основатели партии прославились в разное время своей оппозицией введению евро, а также «евроскептизмом». Многие из них были вдохновлены идеями книги «Германия. Самоликвидация» германского политика и финансиста Тило Саррацина, в которой тот обрушился с резкой критикой на немецкий мультикультурализм.

Однако впоследствии многие «отцы-основатели» покинули партию из-за ее радикализации.

Тем не менее, именно крен вправо привлек к партии немало новых сторонников как из числа членов Христианско-демократического союза, так и из числа членов Социал-демократической партии, которые разочаровались в этих партийных структурах.

Сейчас, однако, перед «Альтернативой» стоят совершенно другие задачи, и радикальность партии может помешать ей в их достижении. «Пока «АдГ» электорально сформирована на уровне протестных голосов, евроскептицизма и европопулизма. Но это инструменты, которые наиболее легко используются в самом начале партийной деятельности, дальше начинается сложнейшая работа», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы Владислав Белов.

По мнению эксперта, «Альтернатива» на данный момент еще не сформировалась как партия в полном смысле этого слова: «Это некий бульон, который до сих пор варится».

Сейчас объединение ставит перед собой задачу стать консервативной народной партией, которая будет способна кооперироваться и сотрудничать с такими системными игроками, как ХДС. На этом пути, считает эксперт, «АдГ» будет стараться избавиться от популизма и радикализма, становясь более традиционной. «Если ей это не удастся, то как будущая консервативная партия «АдГ» не состоится и постепенно уйдет в небытие», — уверен Белов.

Таким образом, внимание со стороны спецслужб может сыграть на руку «Альтернативе»: в партии уже заговорили о срочной необходимости избавиться от радикальных элементов, что соответствует ее долгосрочным интересам.

«Я сейчас очень надеюсь, что в «Крыле» и «Юной альтернативе» начнется процесс самоочищения и им удастся избавиться от всех противоречащих Конституции идей из своих заявлений», — сказал в интервью Die Welt депутат бундестага от «АдГ» Уве Витт, добавив, что эти организации должны «отделить себя от определенных людей».

Эту же точку зрения разделяет депутат «АдГ» в парламенте Нижней Саксонии Йенс Вильхарм. По его словам, молодежные отделения партии представляют для нее угрозу из-за своего радикального настроя.

Но даже в «Юной альтернативе» находятся политики, считающие необходимым отойти от радикализма. Заместитель председателя молодежного отделения партии Николай Будаги уже заявил, что в скором времени вместе со своими сторонниками покинет ряды организации из-за того, что «в ней слишком людей, которые пересекают границы демократического».

Если «АдГ» сможет отстраниться от радикальных элементов партии, внимание к ней со стороны СЗК, вероятнее всего, сойдет на нет, считают эксперты.

Даже сейчас глава ведомства признает, что у них недостаточно сведений для проверки самой «Альтернативы». В конце концов, партия является конституционной и действует в конституционном поле.

В краткосрочной перспективе объявление о надзоре может добавить «АдГ» еще больше популярности. «Угрозы в этом решении для «АдГ» нет, — говорит Владислав Белов. — Более того, это очередной повод кому-то заступиться за обиженных и добавить протестных голосов».

Эту точку зрения разделяет и Александр Рар: «Вполне возможно, что избиратели солидаризируются вокруг партии, задаваясь вопросом: «А в каком демократическом обществе мы живем?»

Однако реальной угрозы для демократии ни со стороны действия спецслужбы, ни со стороны «Альтернативы для Германии» нет, уверены эксперты.