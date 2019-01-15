Европа без российских денег: Москва отказалась платить ПАСЕ

Россия, как и в прошлом году, не будет платить взнос в бюджет Совета Европы, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой по итогам консультаций с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Женеве.

Реклама

«ПАСЕ не получит российского взноса. Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит. Я считаю, что мы не должны формировать делегацию и направлять ее на январскую сессию в Страсбург для подтверждения полномочий», — выразил уверенность депутат.

Российский вице-спикер также заметил, что Паскье считает «большим достижением» внесение предлагаемых поправок в регламент, которые лишь частично запрещают лишать национальные делегации права голоса при голосовании за кандидатуры судей ЕСПЧ, генсекретаря Совета Европы и комиссара СЕ по правам человека.

Толстой добавил, что глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев разделил его мнение, передает ФАН.

«Мы сказали, что нас такая ситуация не устроит,

мы не будем играть в такие игры. Голос един и неделим»,

— сказал парламентарий, еще раз подчеркнув, что «такая ситуация контрпродуктивна».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что Россия пока не может сотрудничать с ПАСЕ. Он связал это с тем, что в ее регламент не были внесены поправки об исключении санкционных статей.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия выступает против нормы регламента ПАСЕ, дающей возможность лишить полномочий, в частности, права голоса для национальных делегаций.

«Исходя из того, что регламент не изменен, и эта норма в нем осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения», — сказал депутат.

По его словам, происходящее является «атавизмом диктаторских государств».

Неделей ранее сообщалось, что в письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе — учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.

«Эти критерии связаны как с фракционным принципом, так и с менее известным принципом равноправия полов. Полов, по-моему, указано шесть», — сообщал Толстой.

По его словам, даже если один член парламента, неважно, из какой он фракции, является представителем отдельного пола, он должен быть представлен в делегации.

«Эта сфера для нас не до конца изучена, мы будем всячески изучать передовой европейский опыт», — подытожил депутат.

В октябре прошлого года в ходе заседания Межведомственной комиссии России по делам СЕ

под председательством главы МИД России Сергея Лаврова были согласованы шаги по урегулированию кризисной ситуации в Совете Европы.

«Согласованы дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его устава», — указывалось в сообщении ведомства.

Как отмечалось, участники заседания рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с СЕ. В ведомстве подчеркнули, что возникшая кризисная ситуация вызвана «противоправными дискриминационными мерами» ПАСЕ в отношении российской делегации.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года.

В апреле 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой делегация Российской Федерации за присоединение Россией Крыма была лишена права голоса в ассамблее и исключена из всех руководящих органов до конца года. Документ принят голосами 145 депутатов, 21 выступил против, 22 воздержались.

Предложение о замораживании членства России в ассамблее, выдвинутое британцем Робертом Уолтером, не получило поддержки. Однако в текст резолюции была внесена поправка о временном лишении права делегации РФ работать в руководящих органах ассамблеи, а также участвовать в миссиях наблюдателей ПАСЕ.

В январе 2015 года Парламентская ассамблея лишила российскую делегацию права голоса. В ответ российская делегация покинула Ассамблею, передает НСН.