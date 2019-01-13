«Считает себя религиозным лидером»: в РПЦ ответили Порошенко

Религиозные манипуляции президента Украины Петра Порошенко носят беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер. Так представитель Русской православной церкви ответил на призыв украинского главы «показать томос» об автокефалии РПЦ, передает RT.

«Мы видим беспрецедентный характер вовлечения украинских властей и, в частности, президента Украины Петра Порошенко во внутренние дела православных верующих на Украине. Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером»,

— заявил представитель РПЦ.

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Никакого диалога с Порошенко РПЦ налаживать не собирается, подчеркнул он. Заигрывание Киева с Константинопольским патриархатом «достигло своего апогея», а смешение политики и религии до добра не доведет, добавили в РПЦ.

Ранее в воскресенье, 13 января, президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан своей страны с образованием независимой Православной церкви Украины (ПЦУ). Кроме того, он потребовал от РПЦ показать свой томос об «автокефалии Москвы», сообщает ФАН.

«Господь дал нам единство, и никто не способен остановить Украину и украинцев в нашей работе и нашем пути по развитию собственного государства. Никто не способен остановить украинцев, которые отходят прочь от Российской Империи и Советского Союза», — заявил украинский глава.

Порошенко считает, что никто не вправе определять каноничность церквей. Томос РПЦ, по словам президента Украины, «подписан Сталиным, и правду не спрячешь».

Напомним, что до XV века православная церковь на Московской Руси существовала как митрополия, подчиняясь Константинопольскому патриархату. В середине века, после унии Константинополя с Папой Римским, РПЦ отказалась признавать главенство греков. На поместном соборе 1448 года иерархи Руси избрали первым предстоятелем русской церкви епископа Иону, и православная церковь Руси получила автокефалию фактически. С 1589 года предстоятели РПЦ имеют официальный статус патриархов, признаваемый и Вселенским патриархатом.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии Православной церкви Украины.

«Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — зачитал документ Вселенский патриарх.

На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий. Стоявший рядом с Порошенко священник в ходе мероприятия упал в обморок. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

15 декабря на объединительном соборе на Украине была создана новая церковная структура — Автокефальная поместная церковь (Православная церковь Украины). Об этом в Киеве объявил президент страны Петр Порошенко.

Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который ранее служил епископом неканонической украинской православной церкви Киевского патриархата.

Спустя пять дней патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине. Патриарх Московский и Всея Руси добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил патриарх.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков убежден, что Порошенко разрушает вековые традиции, передает НСН.

«Независимость Украины от Москвы еще не означает свободу Украины. Она сегодня остается зависима от Запада, от Константинопольского патриархата… При нынешнем руководстве Украине еще долго не видать самостоятельности. Хотя в предвыборный период президент Порошенко будет всячески задуривать головы избирателям, особенно националистически настроенным. Он уже это делает это, реализуя националистические проекты. Один из них – получение томоса на автокефалию «новой церкви» Украины»,

— подчеркнул сенатор.