Россия на прицеле: Польша построит остров

Польские власти планируют возвести искусственный остров в Калининградском заливе, который в Польше называют Вислинским заливом. Площадь острова будет превышать 180 га, сообщает издание Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур. При этом цель строительства — не туризм, а обеспечение безопасности и экономическое развитие города Эльблонга.

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Согласно тендерной документации, остров будет находиться в пределах территориальных вод Польши, а для его создания используют грунт, который останется при строительстве канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. Строительство объекта оценивается в 880 млн польских злотых (около 16 млрд руб.).

«По сути, таким образом польские власти планируют утилизировать отходы производства при сооружении канала, чтобы не вывозить землю на свалку. Своего рода сооружение острова — это способ сэкономить. Но тут есть другой вопрос — строительство канала еще не согласовано Еврокомиссией, поэтому подобные намерения пока скорее воспринимаются как пиар»,

— рассказал «Газете.Ru» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

С этой оценкой соглашается и польский политолог Якоб Корейба, который в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что видит в строительстве острова политическую акцию. «У нынешней власти в Польше есть слабость к «большим проектам», суть которых — соединить практический и символический смысл, вдохновить граждан», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

«В данном случае — развить депрессивный регион через активизацию порта в Эльблонге [город вблизи Калининградской области] и обнулить зависимость судоходства от России. Для воспроизводства национальной мифологии нужны победы над Россией», — говорит эксперт.

В то же время сравнивать подобное строительство с ситуацией вокруг островов в Южно-Китайском море, которые Пекин возводит с 2015 года, не совсем корректно, поскольку та территория, где, возможно, появится остров, принадлежит Польше, отмечает осведомленный источник «Газеты.Ru».

«Другое дело, что канал имеет важное значение с точки зрения оборонных вопросов. Экономически этот канал Варшаве не нужен — рядом на море есть Гданьск и Гдыня, обладающие большими портовыми возможностями.

Варшава говорит, что, соорудив канал, она хочет облегчить доступ судов к Эльблонгу, но с точки зрения реальных грузов — из важного здесь только американская военная база. Поэтому этот проект создается как альтернативный путь снабжения этой базы, а не в экономических целях», — подчеркнул источник.

В Эльблонге располагается штаб многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток», чьи части размещаются на территории Польши и стран Балтии. Также в этом городе находится штаб одной из четырех польских дивизий сухопутных войск.

В последнее время в Варшаве неоднократно заявляют об угрозе из-за якобы «агрессивных» действий России.

В ноябре 2017 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич в ходе своего визита в Канаду заявил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» указывают на то, что Россия «готовилась к агрессии».

«Учения «Запад-2017» закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным Ледовитым океаном и Черным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии», — заявлял он.

По его словам, Варшава не должна считать обострение отношений Запада и России новой «холодной войной». «С этой точки зрения Польша должна согласиться с предположением, что это не новая «холодная война», а ввод к горячей войне», — сказал Мачеревич.

Россия ранее разместила в Калининградской области оперативно-тактические комплексы «Искандер». Как заявляет ряд западных аналитиков, «Искандеры» вместе с такими системами ПВО, как С-400 «Триумф», и береговыми ракетными комплексами «Бастион» являются частью концепции вооруженных сил России, известной на Западе как «зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD).

Концепция подразумевает, что военные силы НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны без риска получения «неприемлемого урона».

В конце 2018 года стало известно, что Варшава и Вашингтон ведут переговоры о возможном появлении американской военной базы в Польше. Окончательного решения на этот счет еще не принято, хотя, как утверждается, место для размещения форпоста уже предварительно выбрано.

Это город Ожиш, который находится всего лишь в 140 км от Калининграда. В пользу этого пункта постоянной дислокации говорит не только его близость к российской границе, но и наличие необходимой инфраструктуры, в частности полигона.