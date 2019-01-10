Новая Европа: правые готовят восстание

Движение правых сил в Европе набирает обороты, в то время как европейская толерантность подвергается серьезным испытаниям. 9 января вице-премьер Италии пообещал дать Европе «новую кровь, новую силу, новую энергию» и «противостоять франко-германской оси итало-польской осью».

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Маттео Сальвини, вице-премьер Италии, лидер популистской партии «Лига Севера», и глава польской правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский встретились в Варшаве в среду. Основная цель визита Сальвини состояла в том, чтобы укрепить позиции альянса европейских правопопулистских антииммигрантских партий перед майскими выборами в Европарламент.

О подробностях встречи политики не стали рассказывать, однако Сальвини отметил, что они «говорили о будущем Европы и о том, как придать новый смысл европейской мечте, которая была убита в Брюсселе в последние годы». Судя по всему, переговоры прошли успешно: итальянский вице-премьер назвал их «длительными и конструктивными».

Кроме того, выступая в итальянском посольстве, Сальвини заявил, что ему удалось прийти к соглашению по вопросам безопасности границ, а Ярослав Качиньский положительно оценил работу итальянского правительства по ограничению нелегальной иммиграции.

«Польша и Италия станут героями этой новой европейской весны», — заявил Маттео Сальвини.

Ярослав Качиньский не общался с прессой, но его советник по международным отношениям Адам Белан рассказал, что встреча прошла в «хорошей атмосфере», и добавил: «Это была их первая встреча, и, несомненно, они встретятся снова».

Визит итальянского политика в Польшу, кажется, можно назвать плодотворным. Сальвини также встретился со своим польским коллегой, министром внутренних дел Йоахимом Брудзинским и премьер-министром Матеушем Моравецким.

«Будет разработан план совместных действий, который наполнит Европу новой кровью, новой силой, новой энергией», — сказал Сальвини по итогам переговоров с Брудзинским.

Говоря о возрождении «европейских ценностей», итальянский политик заявляет об уменьшении влияния финансов и бюрократии и увеличении значимости работы, семьи и прежде всего, безопасности.

В понятие безопасности Сальвини прежде всего вкладывает прекращение миграционного кризиса. Польские политики, впрочем, разделяют его позицию.

Брудзинский, например, по итогам переговоров заявил, что миграционная политика Италии заслуживает похвалы. В вопросах ограничения политики открытых дверей Рим действительно может похвастаться неплохими результатами. Вопрос миграции стал одним из ключевых для итальянской политики. Рим прекратил помощь судам с беженцами, а также запретил принимать корабли, перевозящие мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Министр внутрнних дел Польши также отметил, что Рим и Варшава могут сотрудничать для достижения общих целей, таких как: укрепление собственных границ и повышение уровня жизни в домашних странах беженцев.

«Европа, которая будет создана с июня, поведет нас всех в другом ритме и в другом направлении, чем Европа, которой сегодня управляют бюрократы», — заявил он.

Станет ли визит Сальвини в Варшаву началом для объединения «Лиги Севера» и правящей польской партии на грядущих выборах в Европарламент — пока неизвестно. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Сальвини не преследовал цель привлечь «Право и Справедливость» в альянс.

«Лиге» невыгодно вступать в объединение с ПиС, потому что у них достаточно разные отношения к ныне действующим мейнстримам в Европе. С другой стороны, им полезно поддерживать отношения, потому что в следующем Европарламенте им будет вокруг чего объединяться. В самом деле, эти люди давно знакомы, и никаких платформ не создавали.

Это значит, что у них есть большие расхождения, но это не значит, что у них не может быть чего-то общего. В целом, у них может быть общая альтернативная повестка», — отмечает эксперт.

Помимо «Лиги» в альянс также входят французское «Национальное объединение», которое возглавляет Марин Ле Пен, австрийская, голландская Партии свободы, а также чешская Партия свободы и прямой демократии.

Намерения у альянса действительно серьезные. В ближайшем будущем это объединение также планирует привлечь к сотрудничеству не только ПиС, но и правящую в Венгрии «Фидес», которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. В конечном итоге, они надеются занять достаточно прочные позиции в новом составе Европейского парламента.

Именно Марин Ле Пен, которая составила Макрону конкуренцию в президентской гонке в 2017 году, пыталась создать антиимигрантский альянс.

Сальвини же сперва был занят формированием итальянского правительства, однако, вскоре он присоединился к Ле Пен, после чего намеки на изменения политического ландшафта в Европе стали звучать все чаще.

Летом итальянский вице-премьер вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявили о создании альянса, который построит «новую Европу». Тогда же Сальвини подтвердил, что его партия поддержит идею Орбана о совместном выступлении правых партий на выборах в Европейский парламент. «Мы близки к историческому поворотному моменту для будущего Европы. Начата серия встреч, будет много и других», — сказал Сальвини в августе. Виктор Орбан тогде же заявил о необходимости создания новой Европейской комиссии и нового Европарламента.

В октябре Сальвини и Ле Пен заявили, что поддерживают друг друга на предстоящих выборах в Европейский парламент. Оба политика, кажется, ожидают, что эти выборы откроют новую страницу в истории Европы.

«Альянс – это разные партии и успех общей платформы будет складываться из успеха каждой партии. В целом, новые европейские правые наберут намного больше мандатов, чем у них есть на данный момент», — отмечает эксперт.

Польская «Право и Справедливость» является одной из основателей европейских консерваторов и реформистов — третьей по величине фракции парламента ЕС. Тем не менее, выход Британии из состава Евросоюза ощутимо сократит численность группировки, поэтому ей нужна свежая кровь.

«Поляки уже пробовали объединить вокруг «Справедливости» некую еврогруппу и она пока не вырисовывается на каком то значимом уровне. Все-таки ПиС и ее нынешние коллеги в Европарламенте выглядят достаточно обособленно. Поэтому никто из больших новых, правых европейских партий не захотел на данный момент вступать в эту группу. Я думаю, что перед Сальвини стоит достаточно серьезный выбор: скорее всего, такое объединение невозможно без потери лица», — считает Владимир Брутер.

Сотрудничество с новым альянсом Сальвини и Ле Пен, объединяющим европейских националистов, могло бы повысить значимость ПиС в Европейском парламенте. Более того, Польша смогла бы заручиться увесистой поддержкой в затянувшемся конфликте с Брюсселем, который обвиняет Варшаву в нарушении правовых и демократических принципов ЕС.

Обе партии могут преуспеть на предстоящих выборах. Согласно последнему опросу, опубликованному POLITICO, ПиС может занять 24 места, а Лига — 27. Впрочем, несмотря на то, что политические интересы Польши и Италии во многом лежат во одной политической плоскости, между ними есть некоторые разногласия.

Сальвини настаивает на полном закрытии границ, однако, если этот вариант неосуществим, то итальянский вице-премьер предпочитает распределить беженцев по всей Европе. Качиньский не разделяет эту позицию. Кроме того, пока что стороны не пришли к единому мнению по распределению многолетнего бюджета ЕС. Сальвини высказывается против выделения чрезмерного количества средств Центральной Европе. ПиС же, предсказуемо выступает за продолжение финансирования.

Еще одна тема, которая может стать камнем преткновения для сторон, — это отношения с Россией.

Польша на протяжении длительного времени стабильно занимает антироссийскую позицию, в то время как Сальвини заявляет о необходимости прекращения санкционной политики в отношении РФ, посещает Москву и фотографируется в футболке с Путиным.

В целом же активность новых правых и их партнеров достаточно серьезная и создается впечатление, что они рассчитывают в значительной степени увеличить свое представительство в Европарламенте, отмечает эксперт.

«Если это действительно произойдет, на что есть достаточно большие основания рассчитывать, то разногласия и разные позиции между разными вариантами евроскептиков могут отойти на второй план, когда они будут предлагать некую альтернативную повестку. Поэтому контакт Сальвини с ПиС, вне зависимости от того, что он может не привести к созданию единой платформы, может быть полезен обеим сторонам уже после того, как новый состав Европарламента начнет свою работу», — считает Владимир Брутер.