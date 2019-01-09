Просто взял и ушел: Трамп обиделся на демократов

После заявлений спикера американской палаты представителей Нэнси Пилоси, что нижняя палата не собирается голосовать за постройку стены, президент США Дональд Трамп в гневе покинул встречу с представителями Демократической партии, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

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«Просто ушел со встречи с Чаком [Шумером, лидером демократического меньшинства в сенате] и Нэнси [Пелоси], пустая трата времени. Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстро все открою, вы собираетесь утверждать пограничную безопасность, которая включает в себя стену или стальной барьер? Нэнси сказала: НЕТ. Я сказал: пока. Ни на что другое не согласен!» — написал Трамп в своем твиттере.

Трамп фактически поставил ультиматум Демпартии — возобновление работы правительственных учреждений в обмен на финансирование пограничной стены, однако демократы ответили отказом.

При этом остановка работы правительства — так называемый «шатдаун» — продолжается в США почти две недели, от чего немалые убытки несут сотрудники различных ведомств. Так, прекратили работу подрядчики американского агентства FEMA — аналога российского МЧС, и другие службы, а также комплекс вашингтонских музеев «Смифсониан», который любит посещать туристы.

Ситуация может отразиться на американской экономике. Рейтинговое агентство Fitch вынесло США предупреждение о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга.

Это произойдет в случае, если из-за приостановки правительства задолженность страны достигнет максимальных значений. «Если шатдаун продлится до 1 марта, а размер долга несколько месяцев спустя вызовет проблемы, то нам, возможно, придется задуматься о пересмотре нашей политики», — отметили в Fitch.

Сам Трамп, похоже, останавливаться не собирается. Отвечая на вопрос журналистов, сколько может продлиться закрытие федеральных учреждений в стране, Трамп заявил: «Столько, сколько будет нужно». При этом сам тот факт, что Трамп не стал в обращении к нации заявлять о необходимости введения чрезвычайного положения в США, говорит, что он будет искать консенсуса.

Введение ЧП дает возможность президенту направить на сооружение стены средства из резервных фондов и возвести ее силами военных инженеров. Не исключено, что Дональд Трамп по-прежнему готов пойти на компромисс, однако использует излюбленное силовое давление.

В четверг, 10 января, глава Белого дома планирует лично отправиться на границу США и Мексики, где фактически собирается вести кампанию в поддержку строительства стены. Он также собирается пообщаться с военными из национальной гвардии, которые находятся на границе.

Трамп утверждает, что стена на границе США и Мексики необходима для предотвращения нелегальной миграции. Он также добавил, что все американские граждане страдают из-за нелегалов. Президент США подчеркнул, что для строительства стены потребуется около $5,7 млрд.

«Единственное решение (проблемы) заключается в том, чтобы демократы приняли закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство», — сказал Трамп, подчеркнув, что для строительства стены потребуется около $5,7 млрд. При этом он утверждает, что стена на границе с Мексикой «быстро себя окупит».

«Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает $500 млрд в год — гораздо больше, чем $5,7 млрд, которые мы запросили у конгресса. Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой», — заявил Трамп в обращении к нации.

В то же время обращение президента США к нации о ситуации на границе с Мексикой вряд ли повлияло на общественное мнение, отметил в Bloomberg обозреватель Джонатан Бернштейн. Кроме того, считает автор, Трамп не смог эффектно выступить с речью, и в принципе никогда не практиковался в чтении с телесуфлера, говорится в материале.

А обозреватель The New York Times Питер Бейкер сообщал со ссылкой на двух информированных чиновников в администрации, что за несколько часов до обращения Трамп прямо заявил, что не считает эффективными свое грядущее выступление или даже запланированную на четверг поездку к границе в Техас, но его уговаривают сделать это советники.

«Это ни черта не изменит, но я все равно делаю это», — сказал Трамп о поездке на границу.