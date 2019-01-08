Раздавить демократов: Трамп обращается к нации. LIVE

В своей грядущей речи глава Соединенных Штатов также затронет вопрос о бюджетном кризисе, вызвавшем временное сокращение работы ведомств. Приостановка работы правительства, или так называемый «шатдаун», уже вошел в тройку самых долгих в истории страны.

По состоянию на вторник, 8 января, федеральные учреждения не работают уже 17 дней.