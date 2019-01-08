Раздавить демократов: Трамп обращается к нации. LIVE

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В своей грядущей речи глава Соединенных Штатов также затронет вопрос о бюджетном кризисе, вызвавшем временное сокращение работы ведомств. Приостановка работы правительства, или так называемый «шатдаун», уже вошел в тройку самых долгих в истории страны.
По состоянию на вторник, 8 января, федеральные учреждения не работают уже 17 дней.
Что же касается строительства стены, эта идея была частью предвыборной программы Трампа. Правда, он уверял, что заставит платить за стену руководство Мексики, что сделать ему не удалось. Недавно Трамп в твиттере заявил, что США намерены построить на границе с Мексикой стальную стену. По его словам, барьер из стали прочнее и меньше «бросается в глаза».
Гуманитарным кризисом Трамп считает ситуацию на границе США и Мексики, куда он ранее отправил подразделения Национальной гвардии для защиты границы от мигрантов из стран Латинской Америки.
В настоящее время на границе находятся около 6 000 военных из подразделения Национальной Гвардии.
Во время промежуточных выборов президент США активно использовал тему идущего к южным границам США «каравана мигрантов», однако она исчезла из СМИ после выборов.
Об обращении стало известно накануне. Как водится, Трамп сообщил об этом в твиттере.
«Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на нашей южной границе 8 января в 21:00 по времени Восточного побережья США», — написал он.
По московскому времени обращение состоится 9 января в 5 утра.
Как отмечает Associated Press, это будет первое обращение Трампа, сделанное из Овального кабинета Белого дома. Как правило, такую обстановку президенты используют для самых важных объявлений.
Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент США Дональд Трамп намерен выступить с экстренным обращением к нации. Его речь будет посвящена безопасности границ США.
Мы будем внимательно следить за обращением президента в режиме онлайн.