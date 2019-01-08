Курсы валют$ 66.94 (+0.024) 76.61 (+0.063)
Москва: -11°C
Раздавить демократов: Трамп обращается к нации. LIVE

Трамп обращается к нации из-за ситуации на границе с Мексикой

Дональд Трамп впервые обратится к нации из Овального кабинета. Причиной тому стала ситуация на границе с Мексикой, которую сам глава США оценивает как «гуманитарный кризис и проблему нацбезопасности». Противники президента опасаются, что в своем выступлении Трамп объявит о введении чрезвычайного положения, что позволит ему построить стену на южной границе без согласования с конгрессом. «Газета.Ru» будет следить за речью Трампа в режиме онлайн.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
00:44

В своей грядущей речи глава Соединенных Штатов также затронет вопрос о бюджетном кризисе, вызвавшем временное сокращение работы ведомств. Приостановка работы правительства, или так называемый «шатдаун», уже вошел в тройку самых долгих в истории страны.

По состоянию на вторник, 8 января, федеральные учреждения не работают уже 17 дней.

00:29

Что же касается строительства стены, эта идея была частью предвыборной программы Трампа. Правда, он уверял, что заставит платить за стену руководство Мексики, что сделать ему не удалось. Недавно Трамп в твиттере заявил, что США намерены построить на границе с Мексикой стальную стену. По его словам, барьер из стали прочнее и меньше «бросается в глаза».

00:15

Гуманитарным кризисом Трамп считает ситуацию на границе США и Мексики, куда он ранее отправил подразделения Национальной гвардии для защиты границы от мигрантов из стран Латинской Америки.

В настоящее время на границе находятся около 6 000 военных из подразделения Национальной Гвардии.

Во время промежуточных выборов президент США активно использовал тему идущего к южным границам США «каравана мигрантов», однако она исчезла из СМИ после выборов.

00:00

Об обращении стало известно накануне. Как водится, Трамп сообщил об этом в твиттере.

«Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на нашей южной границе 8 января в 21:00 по времени Восточного побережья США», — написал он.

По московскому времени обращение состоится 9 января в 5 утра.

23:58

Как отмечает Associated Press, это будет первое обращение Трампа, сделанное из Овального кабинета Белого дома. Как правило, такую обстановку президенты используют для самых важных объявлений.

23:55

Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент США Дональд Трамп намерен выступить с экстренным обращением к нации. Его речь будет посвящена безопасности границ США.

Мы будем внимательно следить за обращением президента в режиме онлайн.