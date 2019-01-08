Русские налево, эстонцы направо: расистские плакаты в Таллине

Политическая реклама «с сегрегационным душком», в которой противопоставляются эстонцы и русские, должна быть убрана с улиц Таллина. Такое мнение выразил глава правящей Центристской партии Эстонии Раймонд Кальюлайд в своем фейсбуке.

«Уличная реклама с сегрегационным душком раскалывает наше общество и до глубины души оскорбляет живущих здесь русских людей. Совершенно безответственный поступок! Партия «Эстония 200» должна незамедлительно опровергнуть слухи о своей причастности к этой рекламной кампании. Если же это действительно их реклама, то они обязаны принести извинения и немедленно ее демонтировать»,

— заявил Кальюлайд.

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По его словам, если «Эстония 200» откажется убирать плакаты, то это должно сделать государство, поскольку такая агитация «раздувает межнациональную вражду». Кальюлайд добавил, что даже если партия пытается обратить таким образом внимание общественности на раздельное существование эстонских и русских школ, то ее «стоит однозначно осудить за провокации».

Политик выразил убеждение, что об образовательной политике нужно говорить «спокойно и взвешенно», а обсуждать будущее образования на русском языке нельзя без участия русских жителей Эстонии — «в первую очередь учителей и родителей».

В понедельник, 7 января, на одной из трамвайных остановок Таллина появились плакаты, призывающие эстонцев и русских ждать трамвая по отдельности: «здесь только русские» и «siin ainult eestlased» — «здесь только эстонцы».

3 марта 2019 года в Эстонии пройдут парламентские выборы, а на 25 мая назначены выборы в Европейский парламент.

На следующий день лидер недавно созданной партии «Эстония 200» Кристина Каллас объяснила резонансные плакаты. По ее словам, такой шаг был необходим, чтобы привлечь внимание к проблеме разобщенности русской и эстонской общин в стране.

«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?»

— заявила Каллас.

По словам политика, эстонское общество должно обсуждать и решать возникающие перед ним проблемы, но все усилия могут пойти прахом, если не решить национальный вопрос.

«Раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, чтобы они смогли вместе ходить на общие праздники и работать в общих коллективах, жить в общих районах города», — подчеркнула политик. Она также принесла извинения от лица «Эстонии 200» всем, кого оскорбили эти плакаты. По словам Каллас, цель ее партии — чтоб впредь не было нужды размещать подобную провокационную агитацию на улицах Таллина.

Партия «Эстония 200» была основана 3 ноября 2018 года, грядущие выборы станут для нее первыми в истории. Всего в ее состав входят чуть менее 600 человек. Согласно заявлениям лидеров «Эстонии 200», ключевыми для них словами являются личные свободы граждан страны, прозрачность политики, всеобщая ответственность, инновации, амбиции и «эстонское мышление».

Стоит отметить, что в Сети также были опубликованы фотографии плакатов, на которых написано: «Эстонцы и русские: вместе в одной школе» и «Эстонцы и русские: вместе на одной вечеринке».

Проблема дискриминации прав русского населения в Эстонии, как и вообще в Прибалтике, стоит достаточно остро.

Проведенное в Эстонии исследовании ранее показало, что среди взрослого населения страны, для которого эстонский не является родным языком, только половина понимает его на слух, а также говорит и пишет на официальном языке страны, сообщает ФАН. Таким образом, по самым скромным подсчетам, около 200 тысяч жителей страны не имеют навыков активного использования эстонского (население Эстонии составляет 1,3 млн человек).

Ранее в Эстонии решили искоренить русский язык в школах и детсадах. В эстонской партии «Отечество» предложили полностью перевести школы и детские сады на обучение на эстонском языке. Это решит проблему «параллельного мира», который якобы создает русскоязычное население Эстонии, уверены в партии.

Политик Рийгикогу Свен Сестер заявил, что решением проблемы будет искоренение русского языка. Идею поддержали в Консервативной народной партии Эстонии, где напомнили, что полный переход на эстонский язык нужно было осуществить еще давно.