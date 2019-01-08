Чрезвычайное положение в США? Трамп идет ва-банк

Президент США, выступление которого состоится в 5 утра по московскому времени, заявил, что его обращение к нации будет посвящено «гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе».

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Гуманитарным кризисом Трамп считает ситуацию на границе США и Мексики, куда он ранее отправил подразделения Национальной гвардии для защиты границы от мигрантов из стран Латинской Америки.

В настоящее время на границе находятся около 6 000 военных из подразделения Национальной Гвардии.

Во время промежуточных выборов президент США активно использовал тему идущего к южным границам США «каравана мигрантов», однако она исчезла из СМИ после выборов.

Что же касается строительства стены, эта идея была частью предвыборной программы Трампа. Правда, он уверял, что заставит платить за стену руководство Мексики, что сделать ему не удалось. Недавно Трамп в твиттере заявил, что США намерены построить на границе с Мексикой стальную стену. По его словам, барьер из стали прочнее и меньше «бросается в глаза».

В своей грядущей речи глава Соединенных Штатов также затронет вопрос о бюджетном кризисе, вызвавшем временное сокращение работы ведомств. Приостановка работы правительства, или так называемый «шатдаун», уже вошел в тройку самых долгих в истории страны.

По состоянию на вторник, 8 января, федеральные учреждения не работают уже 17 дней.

Схема утверждения бюджета, при которой возможно закрытие федеральных ведомств, начала использоваться в 1976 году. За это время шатдаун наступал 21 раз. Наиболее долго правительство не работало в 1978 и 1995-1996 годах.

Обе проблемы — «шатдаун» и строительство стены на границе — связаны между собой. Как отмечает журнал Time, Белый дом рассматривает возможность введения режима «чрезвычайного положения».

Это позволит Трампу начать постройку защитной стены без одобрения конгресса, потратив на это необходимые $5,6 млрд. В таком случае президент может построить стену силами военных, а средства будут выделены из фондов, которые предназначены для использования в чрезвычайных ситуациях.

У противников Трампа будет возможность оспорить действия главы государства в суде.

Накануне вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация изучает законность инициативы президента Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает телеканал CNN.

В ответ на вопрос, какое заключение по идее Трампа дали юристы Белого дома, Пенс отметил, что «они изучают это и президент рассматривает это».

Однако вице-президент добавил, что администрация предпочла бы решить вопрос через конгресс, а не таким способом. «Я не вижу причин, по которым конгресс не мог бы засучив рукава работать [с нами] вместе, чтобы найти принципиальный компромисс по поводу настоящего кризиса — ситуации на нашей южной границе», — сказал Пенс. Он добавил, что помех для решения этой проблемы в правовых рамках не существует.

Введение чрезвычайного положения в США может еще больше обострить отношения президента с новым конгрессом, который приступил к работе 3 января.

Большинство в нижней палате заняли демократы, которые выступают против строительства стены и имеют большую поддержку среди мигрантов. Это осложнит для Трампа избирательную кампании 2020 года.

«Для победы Трампу необходимо не только сохранить целевой электорат (а без строительства стены и иммиграционной реформы это будет сложно осуществить), но и перетянуть на свою сторону умеренных консерваторов и либералов, а также часть центристов (как правило, наиболее пассивный электорат)», — отметил в недавнем комментарии для «Газеты.Ru» американист Арег Галстян.

Однако своими действиями президент США Дональд Трамп еще больше обостряет «кризис шатдауна», считает телеканал CNN.

Этот «гамбит Трампа» — характерный шаг для президента, который зачастую пытается избежать кризиса с помощью разжигания еще больших противоречий в надежде сбить с толку своих врагов и скрыть свою уязвимость, добавляет телеканал.

Такой шаг президента США также может привести к «правовой и политической буре», превратив жесткие дебаты о строительстве мексиканской стены и его миграционной политике в «конституционную дуэль за исполнительную власть».

В четверг Трамп посетит границу с Мексикой на фоне продолжающегося кризиса с обсуждением бюджета. Об этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в твиттере.

«Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности», — написала Сандерс.