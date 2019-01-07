Спорные острова: флот США дразнит Китай

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца вблизи спорных Парасельских островов (острова Сиша) в Южно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

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Ранее пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр подтвердила, что ракетный эсминец McCampbell прошел в 12 милях от спорных островов. По ее словам, цель операции — «обеспечить свободу навигации» и бросить вызов чрезмерным «морским требованиям». При этом операция не направлена против конкретной страны и не имеет политической составляющей, подчеркнула Макмарр.

В свою очередь Лу Кан сообщил, что 7 января американский эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошел в акваторию островов Сиша. В ответ китайская сторона направила корабль, который сделал предупреждение американскому эсминцу и потребовал покинуть район.

Пекин оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты своей безопасности и суверенитета страны, в связи с этим КНР призывает Штаты прекратить дальнейшие провокационные действия, сказал Лу Кан.

Парасельские острова, а также острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо), на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов, в течение десятилетий являются спорными территориями в регионе.

С 1974 года над Парасельскими островами был установлен контроль КНР, но претензии на них предъявляют также Вьетнам и Китайская Республика (Тайвань).

Стоит отметить, что Штаты регулярно прибегают к подобными действиям в рамках демонстрации свободы навигации. В конце ноября Тихоокеанский флот США сообщил, что два корабля ВМС страны прошли через Тайваньский пролив. Однако в Пекине заявили, что американские корабли незаконно вторглись во внутренние воды Китая.

«Китай направил свои корабли, которые сделали предупреждение американским кораблям и потребовали покинуть соответствующую акваторию», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Провокационный рейд через Тайваньский пролив был совершен эсминцем Curtis Wilbur и крейсером Antietam и в конце октября. Тогда суда оттеснили китайские военно-морские корабли и при попытке пересечь пролив.

В мае представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что американские военные корабли самовольно вторглись в территориальные воды Китая. Тогда эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam также прошли в 12 морских милях от Парасельских островов.

Минобороны КНР пообещало усилить безопасность страны на море и в воздухе, а также отстаивать государственный суверенитет.

В Пентагоне, комментируя случившееся, отметили, что корабли ВМС США действуют в Южно-Китайском море в рамках международного законодательства о свободе судоходства.

«Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, в том числе в Южно-Китайском море. Все действия выполняются в соответствии с международным законодательством и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где разрешено законом», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы ведомства Кристофера Логана.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса Андрей Головатюк пояснил, что поскольку США не признают юрисдикцию Китая на Парасельских островах, в Вашингтоне не считают, что проход в 12 милях от архипелага является нарушением территориальной целостности КНР.

«Но это вызов Китаю и небольшой плевок в его сторону. Сейчас начнутся взаимные обвинения. Не хотелось бы, чтобы этот инцидент перерос в большое противостояние, потому что регион до такой степени милитаризован, до такой степени там сложная ситуация, что достаточно одной искры, чтобы вспыхнул большой пожар. Надеюсь, что китайцы проявят благоразумие и не поддадутся на провокации американцев», — сказал Головатюк в эфире радио Sputnik.

Подобные акции ВМС США устраивают не только в отношении Китая. В начале декабря ракетный эсминец McCampbell прошел мимо базы Тихоокеанского флота ВМФ России, расположенной в заливе Петра Великого. Рейчел Макмарр также заявила, что McCampbell совершил этот маневр намеренно, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России, а также поддержать права, свободы и законное использование моря, которое находится в распоряжении США и других стран. США не признает претензий России на водные территории в этой части Японского моря, подчеркнула она, добавив, что эта акватория является международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от побережья РФ.