Против геев и мигрантов: ученица предаст Меркель

В начале декабря 2018 года решалась судьба одной из ведущих партий Германии — Христианско-демократического союза, — председателем которого последние 18 лет была Ангела Меркель. Новым лидером ХДС стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую германские эксперты называют чуть ли не «ученицей» канцлера.

При этом «ученица» еще имеет шанс попросить «учителя» покинуть класс раньше окончания урока.

Развязка была не так очевидна — своего соперника, а также жесткого оппонента Меркель Фридриха Мерца Крамп-Карренбауэр обошла всего на 4%.

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Так или иначе, теперь кризис власти для Меркель можно считать практически преодоленным — эксперты больше не прогнозируют ее уход с поста канцлера раньше срока (2021 год). Также наблюдатели полагают, что с высокой долей вероятности сохранится и правящая коалиция. Однако это вовсе не означает, что Меркель будет легко.

Тот факт, что давление на Меркель внутри партии несколько ослабнет, не отменяет неумолимых данных социологических исследований. В ноябре центра Insa фиксировал, что почти две трети немцев считают, что Меркель должна передать полномочия канцлера будущему главе ХДС уже в начале 2019 года (62,2%).

Кроме того, Крамп-Карренбауэр заявила, что пересмотрит миграционную политику Германии. В частности, в интервью Bild am Sonntag она заявила, что Германии нужен «разумный пограничный контроль — транзитные центры, двусторонние соглашения для быстрого возвращения на родину тех, кому отказано в предоставлении убежища в Германии».

Также она предлагает обязать беженцев, получивших право на убежище в Германии, проходить военную службу на территории ФРГ в течение года.

При этом политик утверждает, что не пытается поставить под сомнение важность принципа открытых границ, однако планирует обсудить проблему миграции с экспертами, чтобы выработать конкретные меры для улучшения ситуации. Более того, с выработанной миграционной программой Крамп-Карренбауэр планирует повести ХДС на выборы в Европарламент весной 2019-го.

Однако наблюдатели вспоминают, что в 2015 году, когда Карренбауэр еще находилась на посту генсека ХДС, именно она поддержала канцлера в решении принять рекордное число беженцев, хотя и оговаривалась, что мигранты должны соблюдать немецкие законы.

Сегодня же Крамп-Карренбауэр выступает за последовательное выдворение из страны всех, кому власти отказали в предоставлении статуса «беженца».

Стоит перед новым лидером ХДС и другая амбициозная задача. В последние годы Христианско-демократический союз в попытках справиться с ростом популярности праворадикальных сил («Альтернатива для Германии) был вынужден идти на серьезное сближение позиций с социал-демократами, но эта связка не срабатывает в плане повышения популярности блока.

Поэтому Крамп-Карренбауэр предстоит серьезно поработать над позиционированием партии перед выборами в 2021 году, когда ХДС будет бороться за кресло канцлера без Ангелы Меркель.

«Крамп, безусловно, является кандидатом от Меркель — она ее продвигала на эту должность. <…> Крамп себя всегда позиционирует как ее ассистент, как ее ученик. Пока Крамп будет руководить партией, Меркель будет свободно руководить правительством, между ними не будет разногласий», — уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Впрочем, Крамп-Карренбауэр, несмотря на то что ее называют «мини-Меркель», таковой, скорее всего, не является. Она более консервативна, чем Меркель, а основой партийной идеологии ХДС она называет «христианское представление о человеке».

Ранее Крамп-Карренбауэр выступала против легализации однополых браков, а партнерские отношения подобного типа она расценила отрицательно. Они, по ее словам, не ведут к ответственности партнеров друг перед другом.

В целом, такая риторика несколько не соответствует логике развития социальных процессов в ФРГ. Более того, новый лидер ХДС ранее выступала за ужесточение правил абортов.

При этом новый лидер ХДС, несмотря на жесткость позиций, обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности политиков журнала Spiegel. По данным издания,

Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% опрошенных. У Меркель же всего 48%.

Тем не менее, поддержка Меркель сработала на руку Крамп-Карренбауэр, а сама канцлер обеспечила стабильное окончание своего срока полномочий. Однако хотя германская политика выглядит более предсказуемой, поддержка учеником своего учителя не всегда гарантирована. Когда-то саму Меркель называли «ученицей» и «девочкой Коля». Речь шла о германском канцлере Гельмуте Коле, который и ввел Меркель в большую политику. Вместе с тем стоило ХДС проиграть выборы, Меркель сама потребовала отставки Коля и спустя некоторое время заняла его место.

Поэтому положение Меркель нельзя назвать твердым. Как предрекает Bild, у блока ХДС-ХСС существует план на случай выхода Социал-демократической партии Германии из нынешней правительственной коалиции. Это может произойти после выборов в Европарламент в мае 2019 года, а также выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

В случае проигрыша СДПГ на этих выборах в партии может смениться руководство, и социал-демократы выйдут из альянса. При таком исходе ХДС планирует создать правительство меньшинства и передать полномочия канцлера новому лидеру партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.