«У нас правят дебилы»: в Раде оценили политику Киева

Депутат Верховной рады от партии «За жизнь!» Вадим Рабинович назвал «ахинеей» слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о причинах закрытия на всей территории России избирательных участков для голосования на выборах президента Украины 31 марта.

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«Я считаю, что это не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране, как Украина, может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею», — заявил украинский парламентарий.

Ранее Климкин указал, что «главный мотив, который обусловливает закрытия участков в России, это, безусловно, безопасность». Он добавил, что украинская сторона не может гарантировать, что во время выборов не случится каких-либо «провокаций», передает ФАН.

По его мнению, те, кто примет участие в голосовании, «обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий». Глава МИД также отметил, что количество украинцев, которые хотели бы проголосовать на выборах президента в 2019 году на территории России будет невелико.

«Обратите внимание, что на внеочередных президентских выборах в 2014 году в списки избирателей были включены 49,4 тыс. человек, при этом из них проголосовали 1,1 тыс.», — напомнил Климкин.

В этой связи Рабинович заявлял, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России. По мнению депутата, данные действия украинских властей «не конституционны и противозаконны», поскольку «сотни тысяч» граждан Украины, находящихся в России, лишают права голоса.

«Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение. Люди — мы не должны молчать!»

— сказал украинский нардеп.

Депутат Верховной рады Андрей Лесик заявил, что украинские власти могут подкупить избирателей на предстоящих президентских выборах. По его словам, Киев в ходе выборов будет опираться на «коррупционные схемы». Парламентарий также добавил, что подобное происходило на выборах в Верховную раду. Лесик подчеркнул, что в настоящее время система, которая существует на Украине, позволяет это сделать.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов указал, причиной закрытия участков в действительности являются опасения нынешнего украинского лидера Петра Порошенко проиграть выборы.

«Очень много украинцев проживает на территории Российской Федерации, у них здесь постоянное место работы… Поэтому их тяжелее зомбировать, и они, очевидно, за действующего президента голосовать не будут», — сказал депутат.

Он добавил, что решение украинской стороны является нарушением прав человека. Кроме того, «искусственные барьеры» лишают избранную власть легитимности.

Стоит отметить, что Петр Порошенко оказался во главе президентского антирейтинга в стране. Данные опроса свидетельствуют о том, что в президентской борьбе есть явный лидер, а также четыре кандидата, которые будут бороться за возможность попасть во второй тур. При этом глава государства оказался на последнем месте пятерки претендентов на должность.

«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко - 13,4% из всех (18,6% из тех, кто определился и будет голосовать), Владимир Зеленский - 10,8% (15%), Юрий Бойко - 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко - 8,1% (11,2%), Петр Порошенко - 7,7% (10,7%)», — говорится в сообщении.

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что

США приходится «нянчиться» с Порошенко, так как в него вложено много финансовых средств,

передает НСН.

Песков отметил, что Вашингтон вынужден поддерживать Порошенко несмотря на его довольно слабые электоральные позиции, чтобы оправдать инвестиции, сделанные в него и в государственный переворот на Украине в 2014 году.

«Слишком много денег вложено в Украину, слишком много денег вложено, чтобы оправдать этот переворот», — сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена обстановкой перед президентскими выборами на Украине. Дипломат подчеркнул, что российскую сторону «не может не беспокоить» ситуация перед выборами на Украине.

«На Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает», — поделился своим мнением министр иностранных дел.

По мнению Лаврова, «русофобия» стала часть «государственной политики» Украины. При этом, заключил министр, от такой политики «страдают рядовые украинцы».