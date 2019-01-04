Весело и страшно: куда свернет мировая политика в 2019-м

ЕС: миграции листья душистые

Проблемы миграции, которые стали дилеммой для Европы в 2018 году, очевидно будут также остро стоять перед европейскими континентом и в 2019 году.

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Войны на Ближнем Востоке — в Ливии, в Сирии — заставили огромное количество людей бежать из своих стран в более благополучную Европу. Большинство беженцев в своих странах являлись вполне благополучными людьми, однако они были вынуждены бросить все из-за военных действий.

Чемпионом по принятию беженцев стала Германия: туда по приглашению Ангелы Меркель прибыло 1,6 млн человек. Политика открытых дверей стала проблемой для канцлера, так как в страну прибыли совсем не напуганные отцы семейств, а радикально настроенные молодые люди, которые вызвали неприятие местных жителей и подняли волну национализма.

Можно предположить, что проблема миграции будет актуальной и в 2019 году, так как беженцы вряд ли захотят возвращаться в свои страны до того, как там прекратятся конфликты.

В любом случае ЕС придется активно взаимодействовать в этом вопросе с Россией: именно она после ухода США станет главным политическим игроком в Сирии, а также с Турцией, которая приняла на своей территории почти 3 млн беженцев.

РСМД: в ожидании февраля

Новый 2019 год может стать опасным годом для главных ядерных договоров в сфере международной безопасности. В начале декабря на саммите НАТО в Брюсселе Госсекретарь США Майкл Помпео фактически выступил с ультиматумом в адрес России: США приостановят выполнение своих обязательств по ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к соблюдению договора.

Это значит, что, если стороны не придут к общему знаменателю, в начале февраля нас ждет начало новой гонки вооружений.

Известно, что договор РСМД, подписанный еще в 1987 году, ликвидировал целый класс ракет в Европе. Однако после отказа от договора они вновь могут там появится. Исключать этого нельзя, даже несмотря заверения Вашингтона в том, что этого не будет, а выход нужен им исключительно для создания противовеса КНР.

В случае, если договор будет расторгнут между США и Россией останется последняя ниточка в области ядерной безопасности: договор о Стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году. При этом США пока не решили, хотят ли они его продлевать. Все это может привести к тяжелым последствиям и нарастающей угрозе ядерного конфликта, когда слова школьного военрука про «ядреный взрыв» уже будут вызывать не смех, а страх.

Санкции: больше ада

Это слово, которое в России известно, наверно, любому школьнику, сегодня уже кажется привычным. Вашингтон ввел против Москвы уже десяток различных санкционных мер и останавливаться похоже не собирается.

Впереди нас ждут новые ограничительные меры, связанные с якобы несоблюдением Москвой конвенции Организации по запрещению химического оружия, а также так называемые «санкции из ада».

О новых «адских» санкциях стало известно летом 2018-го. Американские сенаторы пообещали России ввести ограничения на транзакции с новым российским госдолгом и запретить долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для «опорных» российских госбанков. Эти меры могли быть введены еще осенью, однако сенаторы не успели их рассмотреть, уйдя на каникулы. Кроме того, речь также может идти о понижении уровня дипломатических отношений между странами.

Вероятность принятия нового пакета санкций есть, так как нижнюю палату взяли под контроль крайне антироссийски настроенные демократы. В целом можно сказать, что

санкции как инструмент политики будут главной дубиной Вашингтона в 2019 году.

Слабое утешение: все же экономическое давление — это чуть лучше, чем бесконечные войны, которые предыдущие администрации развязывали по всему миру.

Проблема 2020

В самих США «боевой 19-й год» станет предвыборным и вновь обнажит проблему Демократической партии по поиску альтернативы действующему президенту Дональду Трампу. Это будет сложно: если раньше Трампа сами республиканцы могли назвать «примкнувшим к ним Шепиловым», то сегодня президенту удалось консолидировать позиции и взять партию под контроль.

Главная интрига в том, кого поставят в противовес Трампу демократы.

Возможно, вновь выдвинет свою кандидатуру порядком надоевшая многим «бабушка американской демократии» Хилари Клинтон. Кроме нее потенциальными кандидатами от демократов на выборах 2020 года могут стать бывший вице-президент США Джо Байден, демократ-социалист сенатор Берни Сандерс и даже супруга экс-президента Барака Обамы Мишель. Среди возможных кандидатов также числится и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который недавно вернулся в ряды Демократической партии США.

Недавно о планах участвовать в гонке объявила американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен. Она также анонсировала создание исследовательского комитета для участия в президентских выборах 2020 года. Будучи представителем леволиберальных кругов, Уоррен пользуется популярностью среди американской интеллигенции и протестного среднего класса.

Однако, победить Трампа будет трудно: президент США непредсказуем, и в этом, как не парадоксально, заключается секрет его успеха.

Китай: война и обед по расписанию

В новом году повышенное внимание будет приковано к Китаю — стране, которая уже через несколько лет может стать первой экономикой мира. Однако больше чем экономические новости из КНР мир будут волновать политические тренды. США в 2018 году встали на тропу торговой войны с КНР и продолжает ее в 2019 году.

Хорошие и уважительные отношения с председателем Си Цзиньпином не мешают Трампу оказывать беспрецедентное давление на Китай. На саммите G20 в Буэнос-Айресе Трамп договорился с китайским лидером о 90-дневном перемирии, которое предполагает запрет на введение новых пошлин на импорт.

Однако экономисты воспринимают «прекращение огня» лишь как затишье перед бурей.

Первый гром прогремел в июле, когда США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год, а Китай ответил тем же.

В сентябре США ввели таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами от 5 до 10% на товары стоимостью $60 млрд.

Правда, недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что представители США и Китая приступили к выработке договоренности о торговом соглашении. По данным издания, это соглашение позволит снять напряженность между США и КНР. При этом США, в частности, требуют от Китая ослабления ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции.

Однако известно, как Трамп ведет переговоры: давление, которое происходит с небольшими отступлениями, что переговорная сторона должна воспринимать как уступку. Поэтому вне зависимости от успеха переговоров, давление будет продолжено. У Трампа впереди выборы, а его избиратель хочет услышать, как США будут вытеснять с рынка дешевые китайские товары. Поэтому вопрос мальчика из детской книги Льва Кассиля — «Кто кого поборет кит или слон?» — останется актуальным и в 2019 году.