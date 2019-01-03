«Нарушение прав человека»: как на Украине запрещают голосовать

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в целях безопасности закрыла избирательные участки на территории России, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

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«Главный мотив, который обусловливает закрытия участков в России, это, безусловно, безопасность <...> Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые несмотря на административное и пропагандистское давление решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы», — написал он в колонке издания «Украинская правда».

Как отметил Климкин, украинские власти «не могут гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций». По его мнению, те, кто примет участие в голосовании, «обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий».

Глава МИД также отметил, что количество украинцев, которые хотели бы проголосовать на выборах президента в 2019 году на территории России будет невелико.

«Обратите внимание, что на внеочередных президентских выборах в 2014 году в списки избирателей были включены 49,4 тыс. человек, при этом из них проголосовали 1,1 тыс.», — напомнил Климкин.

Такие заявления главы украинского МИД прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он сказал RT, что истинная причина закрытия участков для голосования в России, по его мнению, — страх, что действующий президент Украины Петр Порошенко проиграет выборы.

«Очень много украинцев проживает на территории Российской Федерации, у них здесь постоянное место работы. При этом они находятся в свободном информационном поле, то есть не лишены сообщений о реальной деятельности Порошенко и его команды. Поэтому их тяжелее зомбировать, и они, очевидно, за действующего президента голосовать не будут. Видимо, в этом и есть опасения», — предположил депутат.

Он также назвал такие действия украинского ЦИК прямым нарушением прав человека.

«Задача любой государственной власти — обеспечить как можно большую явку на выборах и привлечь как можно больше избирателей, тем самым повышая законность выборов. А если ставятся искусственные барьеры, то это не только нарушает их права, но и лишает избранную власть легитимности», — обратил внимание Морозов.

В этом его поддержал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта. «Решение о закрытии участков — просто вопиющее нарушение норм демократии, избирательного права и прав человека. Но за этим стоит некий геополитический расчет. Любые контакты с Россией на Украине сейчас не одобряются. Хотя денежные поступления в страну от украинцев, работающих в России, очень существенные», — объяснил он RT.

Эксперт тоже считает, что украинцы, которые работают в России, видят российскую реальность и нормальное к себе отношение. По его словам, они понимают, что Россия не является агрессивным, нападающим государством. По этой причине, отметил политолог, их мнение, которое они могли бы выразить на голосовании, может не совпасть с интересами правящей элиты Украины.

«Вот этих людей и хотят отсечь от возможности участия в выборах. Что об этом кто-то подумает или скажет, неважно. Ведь все, что делает Украина, Запад одобряет. Да, будет небольшой шум, но никакой отмены этого решения не последует. А те украинцы, которые работают в западных странах, воспринимаются, как более лояльные к действующему режиму. Мы видим здесь предвыборную борьбу, в частности. А в целом это продолжение курса на разрыв отношений с Россией любой ценой», — резюмировал Почта.

Заявления Климкина высмеяли даже на Украине. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сказал ФАН, что на его родине про таких, как глава украинского МИД, говорят — «несповна розуму» (не в своем уме).

«Климкин сам говорил, что в России пребывает 3-3,5 миллиона украинцев. А хоть один случай, когда граждан Украины избивали в России за их национальную принадлежность, он, будучи главой внешнеполитического ведомства, знает? Нет! Иначе бы шуму поднял», — обратил внимание собеседник агентства.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта этого года. Центральная избирательная комиссия Украины 31 декабря 2018 года — в день начала кампании по выборам главы государства — ликвидировала все пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Согласно постановлению ЦИК, граждане Украины, которые въехали в Россию, в день голосования смогут реализовать свое избирательное право на участках в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Лидер украинской партии «За жизнь» Вадим Рабинович уже заявил о намерении обжаловать решение ЦИК в суде.