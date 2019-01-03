«Спросите психиатра»: Трамп смеется над конкурентами

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что о шансах сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс на победу в президентской гонке лучше спросить у ее психиатра.

«Я [о шансах на успех Уоррен на победу] не знаю, вам придется спросить об этом ее психиатра», — добавил Трамп.

Когда Трампа спросили, что он думает об Уоррен как о сопернице в президентской гонке в 2020 году, Трамп отметил, что с «удовольствием сразился бы с ней», и пожелал ей удачи.

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Почему он порекомендовал обратиться Уоррен к психиатру, Трамп не уточнил, однако он неоднократно подвергал нападкам потенциального конкурента. В ноябре 2017 года на церемонии в честь коренных американцев, участвовавших во Второй мировой войне, Трамп пошутил, что в конгрессе США есть собственная принцесса Покахонтас, имея в виду Уоррен.

«Я хочу поблагодарить вас, потому что вы — особенные люди. Вы были здесь задолго до того, как появились мы. Хотя у нас есть представитель конгресса, которая была здесь давным-давно. Ее прозвали Покахонтас», — пошутил президент.

Трамп не в первый раз называл Элизабет Уоррен «Покахонтас»: он дал ей это прозвище после того, как выяснилось, что у политика нет ни одного индейского предка, а

вымышленное родство с представителями племени Покахонтас было использовано сенатором с целью получения льгот при поступлении в университет.

На днях Уоррен объявила о создании комитета для участия в президентских выборах 2020 года. По данным издания, Уоррен намерена поучаствовать в президентской гонке, как представитель Демократической партии. Как отмечается, комитет позволит сенатору собирать деньги у сторонников до начала официальной президентской кампании.

При этом, по мнению экспертов, популярность Уоррен в партии увеличилась после того, как ее раскритиковал действующий президент США Дональд Трамп.

Сама она также активно выступает с критикой действующего главы государства. В интервью NBC она заявила, что «Трамп — это то, что случается, когда «коррупция вторгается в систему».

При этом Уоррен, которую, по слухам, рассматривала в качестве кандидатуры вице-президента Хиллари Клинтон, заявляла, что демократические праймериз 2016 года «были подтасованы». Несмотря на то, что сама Уоррен — представитель левого крыла Демпартии, она отказалась поддержать близкого по взглядам Берни Сандерса в 2016 году.

В Демократической партии США в настоящее время активно заняты поиском кандидата в президенты. Среди возможных кандидатов, кроме Байдена, называют Сандерса и даже супругу экс-президента Барака Обамы Мишель. Среди других потенциальных претендентов — экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который недавно вернулся в ряды демократов.

Кроме того, в кругах, близких к Демократической партии, муссируются слухи и о возможном выдвижении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

В начале ноября 2018 года, два представителя Демпартии Марк Пенн и Эндрю Штейн опубликовали статью в деловой газете The Wall Street Journal, в которой заявили, что Клинтон обязательно попробует еще раз поучаствовать в битве за Белый дом.

Еще один потенциальный кандидат в президенты от демократов — конгрессмен от штата Техас Бето О'Рурк. Он популярен среди молодых избирателей и может составить серьезную конкуренцию возрастным кандидатам — прежде всего, таким, как Джо Байден. На кандидата работает его возраст — ему всего 46 лет, что делает его самым молодым среди потенциальных кандидатов от демократов.

В свою очередь, сам Трамп уже активно включился в гонку, а его сторонники объединяют усилия. Кампания по переизбранию Трампа и Национальный комитет Республиканской партии начали совместно собирать средства. Стратегия будет называться «Победа Трампа». У кампании также будет единый офис, который будет координировать предвыборную деятельность.

Хотя штаб президентской кампании и Национальный комитет Республиканской партии всегда работали рука об руку, они сохраняли определенную дистанцию друг от друга, что делает шаг Трампа беспрецедентным.