Куба: революция продолжается вместе с рынком

Путь к власти кубинских революционеров не был усыпан розами. 26 июля 1953 года произошло открытое противостояние режиму. Группа смельчаков штурмовала военные казармы в городе Сантьяго. Храбрецы, руководимые молодым адвокатом Фиделем Кастро, потерпели неудачу и оказались за решеткой. Выступая перед судом, лидер мятежников произнес пламенную речь: «История меня оправдает».

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Выйдя по амнистии и убыв в Мексику, партизаны приобрели яхту «Гранма» и стали готовиться к длительному сражению. Борьба с режимом Батисты продолжалась долгие шесть лет, во время которых на Кубе шла затяжная партизанская война.

О роли Фиделя в тех событиях написано немало, однако, Рауль также оставил важный след в тех событиях. «Против отрядов Рауля Кастро Батиста бросил авиацию. Его самолеты квадрат за квадратом «обрабатывали» бомбами и напалмом двенадцать тысяч квадратных километров…», — писал в 1967 году журнал «Новый мир». Именно благодаря своим полководческими данным Рауль Кастро был назначен братом военным министром Кубы и занимал этот пост на протяжении 50 лет.

Победившие диктатуру Батисты кубинские революционеры пользовались симпатиями в среде американских либералов, да и сами были не прочь наладить отношения с США.

Однако Вашингтон вести диалог с новой Кубой не пожелал. Более того, в апреле 1961 года США попытались даже организовать интервенцию на Остров Свободы.

Поняв, что от Вашингтона ждать ничего не приходиться, руководство страны обратило свой взор в сторону СССР. Неоценимое содействие в становление новой Кубы оказала наша держава. При помощи специалистов сооружались промышленные предприятия, танкеры с нефтью пришвартовывались к терминалам, советские комбайны трудились на сборе сахарного тростника. Десятки тысяч юношей и девушек обучались в учебных заведениях, в военных училищах и академиях.

Военные программы курировал лично сам Рауль, который держался в тени более знаменитого брата, что не мешало ему быть одной из ключевых фигур в стране.

«Один был идеологом, второй — материальной, организационной опорой», — так характеризовал братьев в интервью «Российской Газете» хорошо знавший Рауля генерал КГБ Николай Леонов.

Рауль Кастро спешит на помощь

Возможно именно прагматизм Рауля помог ему в стремлении начать экономические реформы на Кубе. Он понимал, что социализм кубинского образца нуждается в серьезной модернизации. В 2010 году Фидель Кастро высказал в беседе с журналистом Давидом Гольдбергом поистине крамольную мысль, заявив: «Кубинская модель не функционирует даже у нас».

Несмотря на то, что первым о реформах задумался Фидель, именно 76-летний Рауль, став в 2008 году руководителем страны, начал воплощать их в жизнь. Как оказалось, многие годы он изучал опыт социалистических, но рыночных Вьетнама и Китая.

Поначалу, казалось, что все останется по-старому. Но вопреки предположениям экспертов вскоре произошли события, позволяющие усмотреть признаки начала экономических сдвигов.

Алгоритм процесса задал новый председатель Государственного совета и правительства. Выступая в парламенте, Рауль Кастро отметил, что существует слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы. Он подчеркнул, что от них надо постепенно избавляться.

Все началось с бытовых мелочей. Людям разрешили замену старых холодильников, много лет служивших верой и правдой своим хозяевам, на новые агрегаты китайского производства. Они предоставлялись в рассрочку на условиях льготного кредита. Были сняты препятствия на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты, а также DVD плееры.

Индивидуальным крестьянским хозяйствам стали выделяться в безвозмездное пользование без права продажи или передачи в наследство пустующие и залежные земли размером до 5 гектаров в расчете на семью. Эта мера преследовала ряд целей: увеличить поставки на свободный рынок овощей, фруктов, кофе и табака; снизить цену на продовольствие и поднять покупательную способность заработной платы; уменьшить зависимость от импорта и сэкономить свободно конвертируемую валюту.

В рамки этой стратегии вписывалось открытие сети магазинов, где предусматривалась продажа посадочных материалов и набора инструментов, повышение закупочных цен, предоставление больших прав местным органам власти, сокращение количества инстанций.

Незадолго до этого позволили продавать, покупать, обменивать жилье, владеть городской недвижимостью и дачей. Несколько раньше вышло постановление, позволявшее торговать подержанными автомобилями.

В комментарии по поводу 100 дней нового руководства Омар Эверлени, заместитель директора Центра экономики Гаванского университета, готовивший рекомендации для правительства, подчеркнул: «мы не будем вслепую копировать зарубежные модели. Но творчески используем преимущества каждой из них с учетом национальной специфики».

В феврале 2013 года на Кубе произошло знаковое событие. Первым заместителем председателя Государственного совета избирается Мигель Диас-Канель, родившийся после революции. Он становился вторым человеком во власти и рассматривался, как преемник, учитывая, что в 2011 году съезд правящей Коммунистической партии принял судьбоносное решение о двух строках по 5 лет для выборных лиц. 19 апреля 2018 года 57-летний Диас-Канель занял все высшие должности.

Так завершилась целая эпоха, которая была неразрывно связана с именами братьев Кастро.

В конце декабря Национальная ассамблея народной власти одобрила окончательный вариант текста закона, в котором признается частная собственность и наличие рынка.

Все эти нововведения одобряет и поощряет прагматик Рауль, который, однако, пока цепко держит в руках бразды правления Кубой. В 2021 году, он собирается совсем уйти из власти и стать, по собственному признанию, «обычным солдатом, защищающим революцию».

Возможно, к этому времени Куба уже измениться и станет более современной, уйдут старые догмы, уступив место более современным идеям, однако новые кубинские руководители уверены, что Куба никогда больше не вернется во времена Батисты. Возможно если на Кубе удастся соединить все хорошее что есть в обоих системах, Рауль, как и его брат много лет назад, может сказать так же громко: «История меня оправдает».