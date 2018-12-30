«Величайший обман»: Америка тратит миллионы против главы США

Дело о «сговоре с Россией» является фабрикацией, а сам расследование спецпрокурора Роберта Мюллера — «величайший обман» в истории США, заявил американский президент Дональда Трамп.

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Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявил, что

американский лидер больше не собирается отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «вмешательства России».

По его словам, дополнительные вопросы команды Мюллера к Трампу «возмутительны». Он также добавил, что письменных показаний Трампа должно быть достаточно.

Американские СМИ отмечали, что один из вопросов Мюллера, направленный президенту США Дональду Трампу, касался «украинской темы». В частности, он спрашивал, знал ли глава Белого дома об изменениях, которые были внесены в предвыборную программу Республиканской партии касательно поставок на Украину летального оружия.

Киев не имеет отношения к основной цели расследования Мюллера — «российскому вмешательству» в американские выборы, — однако спецпрокурор пытается найти любые зацепки.

Еще один вопрос, заданный Мюллером Трампу, касался встречи его сына Дональда Трампа-младшего, супруга его дочери Иванки Джареда Кушнера и Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницкой в июне 2016 года в «Трамп-тауэр».

Весельницкая попросила о встрече, заявив, что у нее есть компромат на соперника Трампа — кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Однако, как выяснилось впоследствии, никакой информации, которая могла бы бросить тень на Клинтон, у нее не было, а она пыталась заручиться поддержкой известных людей в деле своего клиента.

Трамп заявил, что и об этом ему ничего не было известно.

Мишенью команды Трампа стал и сам Мюллер. Джулиани заявил, что в отношении спецпрокурора Роберта Мюллера должно быть открыто расследование из-за его работы по «российскому делу», пишет Newsweek.

Адвокат заявил, что Мюллера следует проверить на предмет уничтожения улик, подразумевая пропавшие текстовые сообщения между двумя агентами ФБР Питером Стрзоком и Лизой Пейдж, в которых они выражали отвращение к президенту Трампу.

Джулиани также рекомендовал Мюллеру «расследовать себя» за то, что тот выступил против тюремного заключения для бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. «Может быть, Мюллеру нужно провести расследование в отношении себя на предмет заключения Флинна, как он это сделал с моим клиентом», — сказал Джулиани.

Экс-глава ФБР Мюллер возглавил комиссию по расследованию «российского следа» осенью 2017 года. Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Сюда же можно прибавить личные траты Мюллера на расследование, которые составили $4,5 млн. При этом на будущий 2019 год команда Мюллера заложила на свои траты сумму в $10 млн.

Однако спецпрокурору пока так и не удалось добиться главной цели расследования и доказать существование сговора между командой Трампа и Россией.

Стоит отметить, что в своей книге «Страх: Трамп в Белом Доме» журналист Боб Вудворд приводит высказывания тогдашнего адвоката Трампа Джона Дауда, который отмечает, что разгадал тактику Мюллера. Дауд понял это, когда получил вопросы от команды Мюлллера, чтобы президент ответил на них:

«Такие вопросы мог задать второкурсник юридического факультета. На многие из них спецпрокурор уже получил самые полные ответы. С другой стороны, следовало признать: если бы Мюллер заставил Трампа отвечать на них, это стало бы катастрофой. Трамп обязательно бы сорвался и наговорил невесть что».

По мнению Дауда, такой широкий диапазон вопросов предполагал, что у Мюллера ничего нет и тот просто хочет устроить охоту на Трампа. Поймать президента с его неуравновешенным, взрывным характером на лжесвидетельстве было проще простого.