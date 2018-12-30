Малайзия как рядовой в торговой войне между США и Китаем

Торговые войны и санкции

США стремятся нивелировать роль Китая как нового влиятельного игрока в Азии. Поэтому Белый дом реализует политику сдерживания КНР, в первую очередь с помощью торговой войны против Пекина, а также таких своих традиционных инструментов как замораживание активов и уголовное преследование союзников Китая в регионе.

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Из числа свежих примеров, демонстрирующих накал страстей - перепалка между председателем КНР Си Цзиньпином и вице-президентом США Майклом Пенсом прямо на недавнем заседании саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее.

Логично, что Белый дом расценивает возможный союз между Россией и Китаем как угрозу интересам США.

Вот почему США применили против России все возможные методы экономического давления - в первую очередь, в виде санкций против самых крупных компаний и бизнесменов, высших чиновников, а также предприятий в нефтегазовой сфере и оборонной отрасли.

Американцы борются против Китая в первую очередь с помощью торговых войн с целью подорвать экономическое могущество - заблокировать доступ на западные рынки сбыта и затормозить драйверы внутреннего роста, а также дискредитировать международный имидж КНР путем создания внутренних проблем.

Потому что на протяжении столетий одно из главных орудий геополитической борьбы - это создание вокруг конкурента пояса нестабильности из числа соседних стран. Поэтому логично, что Белый дом сегодня проводит инвентаризацию своих союзников в Юго-Восточной Азии, чтобы создать вокруг Китая кольцо из дружественных себе государств.

Расширение на восток

С помощью аналогичных методов США и НАТО на протяжении многих лет реализуют курс на сдерживание влияния России в Восточной Европе, Средней Азии и на Ближнем Востоке. Такие страны как Латвия, Литва и Грузия, несмотря на большое количество этнических русских, под влиянием США превратились в ярых противников России.

Наконец, в 2013-2014 гг. США открыто поддержали насильственную смену власти на Украине, когда демократически избранный президент Виктор Янукович был вынужден бежать из страны, а власть захватили проамериканские политики. США на Украине преследовали четкую геополитическую цель - вытеснить Россию из Крыма как стратегически важной точки, где расположена база Черноморского флота РФ.

Если бы США удалось реализовать свой план, границы НАТО удалось бы передвинуть далеко на восток.

В результате Североатлантический альянс вышел бы непосредственно на западную границу РФ, а Россия оказалась в ситуации, когда она не сможет помочь своим союзникам в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Но когда российские власти резко отреагировали на попытки расширить влияние США, в ответ последовала серия американских санкций.

От санкций до военной интервенции

И Россия - далеко не единственный случай. Ирак, Ливия и Афганистан - пример того, как Запад продвигает свои интересы с помощью методов прямого военного вторжения. В 2003 году США во главе международной коалиции осуществили вторжение в Ирак, в результате интервенции страна была разрушена, на ее территории идет война и находятся базы боевиков запрещенного в России «Исламского государства».

Военное вторжение в Афганистан даже многие американские политики признали неудачей, потому что в стране продолжается гражданская война.

Начиная с весны 2011 года, продолжается гражданская война в Сирии, начавшаяся после того, как США и Великобритания открыто поддержали вооруженные отряды, требовавшие свержения президента Башара Асада.

В результате кровопролитной гражданской войны Сирия, бывшая цветущим государством Ближнего Востока, превратилась в руины и никто не знает, когда закончится кровопролитие. Но самое опасное, что на территории Сирии проходят боевую подготовку отряды боевиков ИГ (организация запрещена в России), провозгласившее своей целью создание государства исламистов.

Американский «кнут и пряник»

Что касается Китая, то Белый дом сделал ставку на создание пояса нестабильности из стран Юго-Восточной Азии против Китая. Вот почему топ-чиновники США придают такое большое значение Малайзии, рассчитывая превратить страну в торпеду против Пекина.

На первый взгляд, американцы в Малайзии сделали ставку на 93-летнего Махатхира Мохамада, который во второй раз занял пост премьера после победы на выборах в мае 2018 года. Махатхира нельзя назвать демократическим политиком - будучи премьером в первый раз, он прославился тем, что никогда не стеснялся в выборе методов против своих политических противников.

К примеру, в 80-е годы с подачи Мохамада в Малайзии действовал т.н. Закон о внутренней безопасности, дававший власти полномочия задерживать и содержать в тюрьме любого, кого они объявят опасным для государства. Пользуясь этими полномочиями, премьер-министр в 80-е годы закрыл 4 газеты и арестовал в сумме 106 оппозиционных политиков.

На данный момент Малайзия открыто не поддерживает торговую войну против Китая, так как рецессия китайской экономики обязательно отразится на всех странах региона.

Вместе с тем, власти Малайзии рассчитывают, что США помогут проводить репрессии против политических конкурентов во главе с экс-премьером Наджибом Разаком и его союзников. А США рассчитывают использовать Малайзию как инструмент своего внешнеполитического курса на сдерживание Китая.

Именно поэтому американцы помогают Махатхиру проводить репрессии против оппозиции, в том числе с помощью сфабрикованных уголовных обвинений. А ведь американцы славятся умением создавать серьезные проблемы для тех, кого считают угрозой для интересов США. Один из ярких примеров - это судьба французского президента Николя Саркози, против которого США в 2012 году применили целый набор приемов, чтобы он проиграл выборы.

Белый дом сделал все возможное, чтобы Саркози проиграл социалисту Франсуа Олланду.

Накануне выборов США инспирировали несколько коррупционных скандалов против Саркози, обвинив его в получении денег от Муаммара Каддафи и владелицы компании L'Oreal (ни одно из обвинений так и не было доказано). Белый дом также организовал скандал с директором-распорядителем МВФ Домиником Стросс-Каном. В апреле 2011 года американские полицейские сняли Стросс-Кана с рейса и арестовали прямо в аэропорту после того, как горничная отеля Нафиссату Диалло обвинила его в изнасиловании.

После всемирного скандала Стросс-Кан был вынужден уйти с поста директора-распорядителя МВФ, о выдвижении кандидатом в президенты не могло быть и речи. Глава МИД Франции Бернар Кушнер тогда прямо сказал, что во всей этой истории есть умысел. «Все это произошло исключительно не вовремя. Кроме того, я задаю себе вопрос: почему все это всплыло именно сейчас, когда Доминик Стросс-Кан нам так нужен? Думаю, здесь есть какой-то умысел», - сказал Кушнер в интервью.

Белый дом решил, что Стросс-Кан проиграет Саркози, поэтому добился его замены на Франсуа Олланда, который победил Саркози во втором туре.

Только спустя годы благодаря утечке Wikileaks стало известно, что на самом деле США не устраивала внешняя политика Саркози, который пытался действовать самостоятельно, не принимая во внимание интересы Белого дома. Например, Wikileaks утверждают, что правящая элита США была в ярости из-за роли Саркози в урегулировании кризиса в связи с войной между Россией и Грузией в Южной Осетии в 2008 году.

Геополитика first

США в отношении Малайзии действуют своими традиционными методами - поддерживают своих союзников из числа политической элиты и, наоборот, помогают премьеру Махатхиру и его соратникам проводить репрессии против оппозиции.

Сам Махатхир на словах выступает как друг Китая, нынешнего союзника России, но за кулисами действует против Пекина. Например, премьер Малайзии заявил об отмене таких китайско-малайзийских проектов как железная дорога East Coast Rail Link (ECRL) стоимостью 12,8 млрд. долларов и газопровод Сабах-Саравак (TSGP) ценой 3,5 млрд. долларов США.

Кроме того, один из малайзийских министров недавно сообщил, что США требуют, чтобы власти Малайзии обратились в Международный уголовный суд с целью активизировать расследование о крушении рейса MH17 в небе Украины над территорией Донбасса в 2014 году.

И хотя сам Махатхир Мохамад не является откровенно проамериканским политиком, премьер Малайзии уже в преклонном возрасте.

Поэтому США рассчитывают, что после него к власти придет откровенно проамериканский Анвар Ибрагим, который будет верным союзником США в реализации курса на «сдерживание» Китая.

Чтобы разрушить союз между Малайзией и Китаем, Департамент юстиции США и американские СМИ тесно сотрудничали с сотрудниками Махатхира с целью испортить репутацию предыдущего премьера Наджиба Разака (2009-2018, партия «Малайская национальная организация»).

На посту премьера Наджиб Разак проводил курс на сближение с КНР, что не отвечает интересам США в Юго-Восточной Азии. В мае 2018 года в результате победы на парламентских выборах к власти пришел оппозиционный альянс «Надежда» во главе с Махатхиром Мохамадом, Разак ушел в отставку с поста премьера.

Департамент юстиции США начал разработку Разака и его окружения еще с сентября 2015 года, когда стартовало расследование финансовых операций Риза Азиза - приемного сына премьер-министра. В июле 2016 года ФБР назвало Риза Азиза персоной №1 в своем иске с требованием заморозить все активы, связанные с государственным фондом 1MDB.

К борьбе против малайзийского премьера примкнула и политическая элита Сингапура, поскольку этот «азиатский тигр» рассматривает Малайзию как своего прямого конкурента. Кроме того, Сингапур конфликтует с Китаем, поэтому понятен его интерес ослабить Малайзию как союзника КНР в регионе.

А самому Махатхиру и его союзникам атака на Разака нужна, потому что помогает создать имидж борцов против

коррупции, а также устранить своего политического конкурента.

Политически мотивированные обвинения

С подачи США против Разака выдвинули обвинения в хищении 1 миллиарда долларов из государственного фонда 1MDB (Malaysia Development Berhad), созданного для реализации проектов по развитию с привлечением иностранных инвесторов и партнеров.

В июле 2018 года Антикоррупционная комиссия Малайзии обвинила Наджиба Разака в отмывании денег, экс-премьер был задержан, но выпущен под залог, следствие продолжается.

В этой истории важно, что застрельщиком уголовного преследования является именно Антикоррупционная комиссия Малайзии.

Во всех странах, над которыми США стараются установить контроль, они создают антикоррупционные органы. Формально «независимые» антикоррупционные органы, которые управляются из посольства США и используются для прессинга национальной политической элиты, выступающей против американских интересов.

Вместе с экс-премьером Разаком, власти Малайзии при поддержке США обвинили в хищениях также его приемного сына Риза Азиза, а также его друга - известного финансиста и мецената Джо Лоу. Хотя, например, Джо Лоу не занимал никакой должности в фонде 1MDB, да и юридически значимые доказательства против него отсутствуют.

Но мы видим, что когда в дело вступают геополитические интересы, в ход идут любые методы - начиная от сфабрикованного уголовного дела и заканчивая «цветной революцией» и прямой военной интервенцией.