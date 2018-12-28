По примеру Трампа: в Крыму возвели стену

На российско-украинской границе в Крыму в районе Перекопского перешейка закончено строительство 60-километрового заграждения. О завершении работ сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка. Планирование и разработка документации начались в 2015 году»,

— подчеркнули пограничники.

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Строительство заграждения, как сообщалось на сайте госзакупок, обошлось казне более чем в 200 млн рублей. Однако это не просто забор, а сложная система с несколькими типами заграждения и множеством высоких технологий наблюдения.

На заграждениях установлены сотни датчиков, как открытых, так и скрытых. «Забор» оснащен системами видеонаблюдения с тепловизорами и приборами ночного видения.

Один из комплексов состоит из вибрационных датчиков — обнаружив подходящего к забору нарушителя госграницы, датчики срабатывают и передают сигнал на аппаратуру дежурного пограничника. На табло указывается номер участка, где сработала тревога.

Еще один комплекс — радиолучевой, его датчики засекают движение в секторе и дают сигнал на включение видеокамерам. Изображение и сигнал о попытке нарушить границу также поступает в штаб. В Погранслужбе ФСБ отметили, что применение этих комплексов оправдано угрозами проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, пограничный комплекс призван остановить контрабанду оружия, табака и алкоголя, а также наркотических и психотропных веществ. Украинцы, нелегально пересекающие границу «с хозяйственно-бытовыми целями», также столкнутся с высокотехнологичным забором.

Подобные пограничные заграждения применяются в России на участках границы с наиболее напряженной обстановкой, а также в стратегически важных районах — например, на Дальнем Востоке.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков убежден, что с точки зрения безопасности возведение забора на границе с Украиной абсолютно правильно, сообщает НСН.

«Фактически было несколько попыток незаконного перехода границы между Россией и Украиной. Границы крымской, скажем так. Есть постоянные угрозы со стороны тех лиц, которые являются должностными лицами Украины, потому что

они не оставили попытки вернуть себе Крым, в том числе и силовыми методами, не говоря уже о представителях различных вооруженных формирований, в том числе крымско-татарских», — отметил член Совета Федерации.

Неделей ранее глава республики Крым Сергей Аксенов поддержал строительство системы заграждений на Перекопском перешейке. Он отметил, что считает правильным защиту своей территории, передает ФАН.

«Нормальный процесс. Пока американцы управляют [на Украине] ситуацией, там не оставят попыток проникновения на территорию Крыма диверсионных групп», — выразил мнение глава Крыма.

В мае нынешнего года сотрудники ФСБ задержали в Крыму группу диверсантов-провокаторов. По данным Центра общественных связей ФСБ, отряд был создан Эролом Велиевым. Приказ о создании группы был отдан Рефатом Чубаровым, возглавляющим «Меджлис крымскотатарского народа» (организация запрещена на территории РФ). Поддержку в формировании экстремистской группы в Харькове оказали сотрудники Службы безопасности Украины.

Участники формирования собирались провести в Крыму акции устрашения, направленные против пророссийских крымских татар, а также намеревались разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь.

Группа была сформирована в Харькове, кроме помощника депутата в ее состав вошли два бывших профессиональных боксера — некие Третьяков и Стешенко.

Российские спецслужбы также опубликовали видео допроса участника экстремистской группы. На записи задержанный заявил, что не стал участвовать в теракте.

«Нам показали дом муфтия Крыма и сказали, что надо купить две бутылки вина, чтобы сделать коктейль Молотова. Но я отказался, так как понял, что могут пострадать невинные люди», — рассказал активист.

Экстремисты успели отметиться «огненной» акцией: в середине января 2018 года они забросали бутылками с зажигательной смесью дом пророссийски настроенного муфтия Крыма Эмирали Аблаева. В ФСБ отметили, что за каждую подобную операцию на территории Крыма участникам группы посулили по $500. ФСБ также обнародовала видео самого поджога дома религиозного деятеля. Впоследствии боксер Стешенко получил два года колонии, передает ФАН.

В свете происходящего руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что группы украинских диверсантов и шпионов по-прежнему будут пытаться проникнуть на территорию России — такая угроза сохраняется. По его словам,

диверсионные группы с наиболее высокой вероятностью могут совершать попытки проникновения в Крыму и Ростовской области. Ситуация на границе Украины и России остается «очень напряженной».

Кроме того, украинские националисты и пограничники пытаются совершать провокационные действия в отношении пересекающих государственную границу российских граждан. По словам генерала Кулишова, они ведут себя с гражданами РФ некорректно, грубят и часто «безосновательно отказывают» в пропуске на территорию Украины.