«Бедный я»: испорченное Рождество Трампа и Макрона

В странах Запада праздничный переполох уже наступил — 25 декабря католики отмечают Рождество. Не проходит праздник и мимо первых лиц западных стран, однако некоторым из них политические трудности мешают сполна насладиться рождественским настроением.

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Президент США Дональд Трамп обычно проводит Рождество и Новый год в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в курортном городе Палм-Бич, штат Флорида. Снега там, конечно, нет, но зато есть масса других способов развлечься во время праздников. Дональд Трамп — большой любитель сыграть в гольф — за время прошлогодних своих каникул он, например, успел отыграть несколько партий с профессиональными игроками, ну и, конечно, с друзьями.

Однако в этом году Трамп вынужден был отменить свой рождественский ритуал из-за разногласий с демократами по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.

Споры о бюджете на 2019 год ведутся уже несколько месяцев, однако американский конгресс никак не может согласовать его с президентом из-за разногласий по стене: Трамп требует $5 млрд, но конгрессмены готовы выделить ему не больше $1,3 млрд.

В результате правительство США частично приостановило свою работу в ночь с 21 на 22 декабря. По этой же причине Дональд Трамп принял решение остаться на праздники в Белом доме.

Своим недовольством в связи с этой ситуацией президент уже поделился в твиттере. Американский лидер заявил, что он совсем один в Белом доме, добавив: «Бедный я».

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

«В какой-то момент решение демократов, которые не хотят заключать соглашение, обойдется нашей стране гораздо дороже, чем финансирование стены, о котором мы всем говорим. Безумие!», — написал Трамп.

Впрочем, коротать время в одиночестве ему придется недолго. Если верить пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс, первая леди Меланья Трамп вернется из Флориды, чтобы первая семья США смогла провести Рождество вместе.

У президента Франции Эммануэля Макрона выходные также не будут безоблачными. Его Рождество омрачают продолжающиеся уже шесть недель протесты «желтых жилетов».

По данным издания Le Parisien, Макрон изначально собирался поехать кататься на лыжах в Пиренеях, но советники отговорили его от этой идеи. «Кризис не закончился. Уехать кататься на лыжах в такой момент — не самая лучшая идея», — цитирует издание слова одного из советников.

Впрочем, даже если бы Макрон решился на такую поездку, он вряд ли смог бы доехать до пункта назначения — «желтые жилеты» до сих пор блокируют некоторые ключевые дороги страны.

В итоге, как сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце, Макрон все же возьмет несколько выходных дней, но проведет их дома, в кругу семьи. Его примеру, судя по всему, последует и кабинет министров. «Всем нужен отдых, возьмите несколько дней, но не уезжайте далеко», — давал министрам совет глава правительства Эдуар Филипп в минувший четверг.

А вот в Германии, которая всю осень переживала правительственные разногласия по поводу миграционной политики, острых кризисов на данный момент нет, что оставляет канцлеру страны Ангеле Меркель шансы на спокойное и мирное Рождество.

Глава правительства ФРГ довольно консервативна в плане выбора мест для проведения зимнего отпуска — госпожа канцлер неизменно проводит каникулы в швейцарских Альпах вместе со своим мужем.

Меркель предпочитает активный отдых и обычно развлекается ходьбой на лыжах. У нее даже есть любимый бренд горнолыжного снаряжения, которому она не изменяла более 20 лет. Вероятно и это Рождество Меркель проведет не изменяя своим традициям. Однако наверняка об этом можно будет узнать лишь после праздников — пресс-служба канцлера предпочитает делиться информацией об отдыхе Ангелы Меркель пост-фактум.

Загадкой остается и то, как проведет рождественские праздники премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. При этом тем для беспокойства у нее не меньше, чем у Трампа или Макрона.

Совсем недавно в Консервативной партии прошло голосование о вотуме недоверия Мэй. И хотя его итоги были в пользу премьера, проблемы, которые к нему привели, в частности, разногласия вокруг сделки по Brexit, никуда не исчезли. Тем не менее в своем рождественском обращении она уделила больше внимания не внутренним проблемам Великобритании, а «российской агрессии».