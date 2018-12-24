Может быть пожар: В ОБСЕ прокомментировали керченский инцидент

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер прокомментировал инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три военных корабля Украины. По мнению Гремингера, и без того натянутые отношения Москвы и Киева могут ухудшиться еще сильнее. У обеих сторон «вновь и вновь случаются провокации», отметил он.

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«Это была очень сложная ситуация. Мы месяцами вновь и вновь обращали внимание на нагнетающийся потенциал напряженности в Черном море. Наша работа заключается в том, чтобы наблюдать, комментировать и при необходимости предостерегать. Но ни одна сторона не сочла необходимым говорить об этом», — заявил он в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Гремингер также заявил о необходимости наладить диалог между Россией и Украиной. Так, первым хорошим шагом на пути к деэскалации может стать решение России отпустить 24 задержанных украинских моряка и три корабля, считает генсек ОБСЕ.

Гремингер также заявил об опасности цепной реакции. По его мнению, выборы на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР могут стать очередным поводом для обострения ситуации.

«Там, где у них есть различные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно дойдет до эскалации. Так из отдельного очага может возникнуть обширный пожар», — сказал он, добавив, что эскалация конфликта может произойти в Донбассе или в Крыму.

При этом Гремингер заявил, что в обозримом будущем не ожидает прорыва на мирных переговорах, поскольку «политическая воля для примирения попросту отсутствует». Было бы хорошо получить новые импульсы от «нормандской группы», состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но «в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко», подытожил генсек ОБСЕ.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал заявления европейского дипломата. Это явная провокация, направленная против России, считает он. Миссия ОБСЕ проводила осмотры военных баз в Донбассе и фиксировала, что Москва ни разу не поставляла никакого оружия в регион.

«Представителям ОБСЕ должно быть досконально известно, что вооружение ЛНР и ДНР Россия не поставляла и не поставляет. Члены международной организации инспектировали воинские подразделения и базы. Луганск и Донецк никогда не скрывали, из чего и как они производят свое оружие. Не стоит забывать, что на территории ЛНР было несколько военных складов, которые и являлись основным источником вооружения для обеих республик. Других источников нет. Иногда ополченцы воюют при помощи подручных средств. Например, снайперская винтовка «Сепаратист» переделана из крупнокалиберной пушки», — сказал эксперт в беседе с ФАН.

В ОБСЕ говорят о провокациях со стороны России и ополченцев, выдумывают сомнительные факты, но при этом игнорируют важные просьбы граждан ДНР и ЛНР, посетовал Леонков. Таким образом, международная организация придерживается странной позиции: «то, что у них перед носом, они не видят, а то, чего никогда не было, смело утверждают».

«Если Гремингер опасается начала боевых действий, так пусть займется делом. Минские соглашения никто пока не отменял, и ОБСЕ должна фиксировать расположение тяжелой техники, артиллерии свыше 100 мм на линии соприкосновения.

Луганск и Донецк об этом говорят, наблюдатели ОБСЕ молчат. Может быть, он выболтал некоторые планы Петра Порошенко по устройству новой провокации. Понятно, по какому сценарию она закончится. Не стоит забывать, что была принята резолюция Генассамблеи ООН по Крыму, а теперь вдруг в Организации озаботились тем, что в регионе якобы нарушаются права человека. Это спланированная акция против России и только. Очень печально, что ОБСЕ стала одним из бойцов информационной войны», — заключил Леонков.

В июне российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали журналистам, что побеседовали с главой ОБСЕ. По словам пранкеров, представители Гремингера сами позвонили им на мобильный телефон, поскольку думали, что номер принадлежит и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну.

В результате «Пашинян» обсудил с Гремингером ситуацию в Донбассе. Тогда глава ОБСЕ сказал, что не видит другого способа для урегулирования конфликта, кроме соблюдения Минских соглашений. Однако ситуация зашла в тупик, и не хватает политической воли Украины, чтобы пойти на уступки, которые прописаны в этом документе, пояснил он.