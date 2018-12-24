Защитили от России: Мэй поблагодарила военных

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском обращении к нации заявила, что британские военные играют ключевую роль в обеспечении защиты страны от «российского вторжения».

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Мэй похвалила военных за защиту «британских территориальных вод и воздушного пространства от российского вторжения». Очевидно, Мэй имеет в виду имевшие место в этом году случаи сопровождения российских кораблей через Ла-Манш, а также перехваты российских самолетов вблизи воздушного пространства Великобритании.

Впрочем, в России неоднократно отмечали, что российские авиация и флот не представляют угрозу для Великобритании, их действия вблизи британских границ производятся в полном соответствии международному праву.

Кроме того, британский премьер отмела действия ВС страны в деле усиления «союзников в Восточной Европе».

Она также выразила особу благодарность за очистку улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью», — завершила свою речь британский премьер.

В России к заявлению Мэй отнеслись скептически. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT выразил мнение, что правительство Мэй старается нивелировать отсутствие успехов во внутренней политике при помощи угроз в адрес Великобритании.

Обращение Мэй к британским военным вышло в момент ее конфликта с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. На днях газета The Times сообщила о «планах» Уильямсона сместить Мэй с должности премьера.

По данным издания, глава Минобороны обсуждал ее отставку со своими друзьями в отеле Beaumont. В разговоре он якобы заявил о планах свергнуть Мэй, главу МВД Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта.

В «заговоре» Уильямсона важную роль играет Демократическая юнионистская партия, союз с которой обеспечивает консерваторам большинство в парламенте.

По данным издания, за счет поддержки этой партии глава Минобороны рассчитывает создать плацдарм для собственного премьерства.

В то же время The Times приводит мнение близкого к руководству Минобороны Великобритании источника, который уверяет, что никакого заговора не существует, а сам Уильямсон на данный момент не имеет премьерских амбиций и надеется еще на протяжении двух лет сохранять пост министра обороны.

Тем не менее, когда активно шли разговоры о возможно отставке Мэй, газета The Telegraph называла Уильямсона одним из наиболее вероятных претендентов на премьерский пост.

Стоит отметить, что именно нынешний министр обороны помог Мэй баллотироваться на главный пост страны в 2016 году. При этом, по данным британских СМИ, после ее назначения в одном из разговоров с военачальниками он сказал:

«Я сделал ее [премьер-министром], чтобы иметь возможность ее сломать».

При этом сам Уильямсон, как и Мэй, достаточно жестко настроен в отношении России. На днях он посетил порт Одессы, в котором пришвартовался британский корабль HMS Echo — первое судно НАТО, вошедшее в украинский порт после Керченского инцидента.

Министр пообещал, что за этим судном придут другие военные корабли в рамках постоянного присутствия Великобритании. «То, что мы говорим России, то, что мы говорим президенту Путину, - они не могут продолжать действовать, не заботясь о международных законах или международных нормах», — сказал он.

По мнению директора Центра европейской информации Николая Топорнина, своей антироссийской риторикой Мэй пытается продемонстрировать свою жесткость перед конкурентами внутри партии, такими как Уильямсон.

«У него определенно есть амбиции и притязания на пост премьер-министра. Кроме того, он считает Мэй неэффективным лидером. Поэтому подобными заявлениями она стремится показать, что является жестким политиком с твердой рукой», — говорит эксперт.

При этом Топорнин сомневается, что подобная риторика может быть эффективной с точки зрения британской общественности. Поскольку, хотя на протяжении всего года российская тематика была одной из ключевых, темой номер один для Британии сейчас является Brexit.

«Сейчас, когда возникла сложная политическая ситуация, и зашаталось кресло под Терезой Мэй, ей нужно найти тему, которая могла бы заполнить медиаполе. Мэй выбрала путь жесткого противостояния с Россией, надеясь, что эта тема даст ей дополнительные политические очки. Однако главной темой страны на данном этапе все же остается Brexit», — констатирует эксперт.