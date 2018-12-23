Гонка начинается: как Трамп уничтожит конкурентов

По данным издания Politico, уже есть план, согласно которому кампания по переизбранию Трампа и Национальный комитет Республиканской партии объединят свои усилия над программой сбора средств. Стратегия будет называться «Победа Трампа». У кампании также будет единый офис, который будет координировать предвыборную деятельность.

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Хотя штаб президентской кампании и Национальный комитет республиканской партии всегда работали рука об руку, они сохраняли определенную дистанцию друг от друга, что делает шаг Трампа беспрецедентным.

Сторонники 45-ого президента США внутри партии считают, что такой стратегический ход поможет его победе в 2020 году.

«Мы придадим этой кампании единое направление, которого не было ранее ни у одной президентской кампании»,

— сказал изданию один из опытных республиканских стратегов Крис Карр, который будет руководить кампанией по переизбранию Трампа.

Национальный комитет Республиканской партии (подобная организация есть и у демократов) — это постоянно действующий партийный орган, своего рода «обком», который координирует партийную стратегию, занимается сбором средств и мобилизацией избирателей. Его отделения существуют в различных штатах США, где на местах работают партийные активисты.

Как отмечает издание,

подобная консолидация создаст трудности для возможных соперников Трампа внутри самой партии.

Дело в том, что действующий президент также обязан проходить через процедуру праймериз, где ему будут противостоять другие республиканцы.

При этом, находясь в должности, ему значительно легче бороться с любым соперником. «Без всякого сомнения, возможности, которые предоставляет для кандидата пребывание в должности, достаточно велики и в особенности — в кампании по переизбранию. Когда вы прилетаете в какой-то город на Air Force One (самолет президента США, — «Газета.Ru»), вся пресса следит только за вами. В этом случае президент получает дополнительные преимущества, которые при этом находятся в рамках правового поля», — объяснял ранее «Газете.Ru» президент компании Whitman Insight Strategies Бернард Витман.

Хотя на стороне действующего президента есть определенный «административный ресурс», на праймериз попадаются и сильные соперники. Так, в 1976 году тогдашнему президенту США Джеральду Форду, занявшему этот пост после отставки президента Ричарда Никсона, противостоял губернатор Калифорнии Рональд Рейган, который выиграл не только праймериз, но и президентские выборы.

В этот раз Трампу вновь может бросить вызов губернатор штата Огайо Джон Кейсик. Хотя сам политик отрицает такую возможность. В недавнем интервью CNN он отметил, что по-прежнему надеется, что Трамп «сможет собрать все воедино». В 2016 году Кейсик уже участвовал в праймериз Республиканской партии, однако сошел с дистанции.

Критики Трампа считают, что подобное слияние лишит партию возможности слышать альтернативное мнение.

«Полагаю, что слияние поднимет шансы Трампа на переизбрание, но в конечном итоге я думаю, что это будет плохо для Республиканской партии. Объединив две организации, Республиканский национальный комитет по существу заставил замолчать критиков внутри партии, которые обеспокоены нынешней администрацией. Этот шаг также затрудняет альтернативным кандидатам возможность бросить вызов президенту», — говорит «Газете.Ru» Дэвид Конейрз, работавший политическим стратегом на кампаниях экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Эксперт напоминает, что Республиканская партия, как и вся страна, «разделена» по отношению к фигуре Трампа: «Я думаю, что партия должна попытаться примирить эти разногласия открыто, а не в вашингтонских переговорных», — говорит Конейрз.

У Трампа всегда были сложные отношения с Республиканской партией, и это сказалось на самой процедуре его выдвижения на выборах. Многие именитые республиканцы, в том числе представители команды экс-президента Джорджа Буша, отказали ему в поддержке.

Некоторые рассматривали его как эксцентричного миллиардера, не имеющего к партии никакого отношения.

«Трампа сложно назвать идейным республиканцем. Партия для него не больше чем инструмент для реализации своих целей»,

— писала эксперт-американист Виктория Журавлева в недавней статье, опубликованной в аналитическом ежегоднике ИМЭМО «Год Планеты».

В то же время сегодня Трампу удалось консолидировать свое влияние на партию. «Республиканская партия постепенно становится партией Трампа. Это казалось таким очевидным в начале правления администрации, но в последние 18 месяцев Трамп начал «перелицовывать» партию», — говорил ранее в интервью «Газете.Ru» управляющий директор группы Kissinger Associates Inc Том Грэм.

С этим утверждением согласна и активист женской организации Республиканской партии в штате Техас Ольга Виттингтон: «С моей точки зрения Республиканская партия стала партией Трампа, то есть он подавил все признаки сопротивления и неприятия его в партии, может осталась только вашингтонская элита, но и ей некуда пока деваться. Если экономика будет на уровне роста в 3% ВВП, то его позиции будут очень сильны».

Стоит отметить, что рейтинг популярности президента США Дональда Трампа снизился после выборов в американский конгресс, на которых республиканцы потеряли контроль над нижней палатой. По данным совместного опроса The Wall Street Journal и NBC News, деятельность Трампа одобряют 43% американцев. В то же время в опросе, опубликованном в середине декабря, более 50% опрошенных негативно относятся к деятельности президента США.

При этом, согласно другим опросам, популярность Трампа среди избирателей-республиканцев высока — его поддерживают 82%.

Подобные данные в частности приводила телекомпания CNN.

Трамп объявил, что собирается выдвигаться в президенты, в феврале этого года. Президент США даже назначил своего советника по цифровым технологиям Бреда Парскаля менеджером своей политической кампании. Известно, что Парскаль близок к советнику Трампа Джареду Кушнеру — влиятельному супругу дочери президента Иванки Трамп. В случае, если Трамп изберется на второй президентский срок, он будет самым пожилым человеком, который вступит в эту должность.