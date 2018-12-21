Коррупция в Риге: русского мэра отправляют в отставку

В Риге разразился крупный коррупционный скандал, жертвой которого может стать мэр латвийской столицы Нил Ушаков. Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил о готовности подписать законопроект о роспуске Рижской думы, которую c 2009 года возглавляет мэр Ушаков. Если документ будет принят, Ушаков лишится поста главы города.

Реклама

«Конечно, я его подпишу, но прежде чем принять такое решение, нужно оценить все юридические аспекты, поскольку это не может быть политическим решением», — сказал Вейонис. Он также подчеркнул, что

для подобного решения необходимо найти юридическое обоснование и выявить регулярные нарушения.

Нил Ушаков — русскоязычный мэр Риги, который уже давно является объектом критики латвийских политиков из-за того, что открыто говорит о необходимости конструктивного диалога с Москвой.

Латвийское Нацобъединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» заявило о намерении распустить Рижскую думу из-за обвинений ее представителей в коррупции и мошенничестве. В центре скандала — транспортное предприятие Rigas satiksme, долей которой как раз владеет Ушаков.

Бюро по противодействию и борьбе с коррупцией Латвии подозревают руководство компании во взятках и легализации незаконно нажитых средств при закупке для обеспечения перевозок в Риге низкопольных трамваев в 2016 году, троллейбусов и автобусов в 2013-м.

По делу проходят несколько человек, а вице-мэр Риги Андрис Америкс уже вынужден был подать в отставку.

Коррупционный скандал вызвал в Европе обеспокоенность — по версии еврочиновников, демократия в Латвии подвергается угрозе, и часть политиков находятся отнюдь не на стороне руководства балтийской республики. 20 декабря партия Европейских Социалистов (PES) раскритиковала законопроект о роспуске РД.

Согласно опубликованному на сайте PES сообщению, мэр Риги Нил Ушаков, как и большинство членов думы, состоят в социал-демократической партии «Согласие», одержавшей победу на местных выборах. Кроме того, «Согласие» получило большинство голосов в выборах в парламент.

По мнению европейских социалистов, представители Нацобъединения запустили механизм отставки местного правительства в рамках продвижения собственных политических интересов.

В PES считают, что подобные шаги предприняты из-за неспособности «правой» и консервативной партий сформировать новое правительство Латвии после прошедших в октябре выборов в сейм. Члены партии Европейских Социалистов подчеркивают, что члены Рижской думы были избраны демократическим голосованием.

«Недопустимо, чтобы правительство какой-либо страны Европейского союза вводило закон, который делает мишенью самоуправление и демократию на местном уровне. Если против членов самоуправления или мэра выдвинуты обвинения в коррупции, они должны быть рассмотрены судом. Эта попытка отправить в отставку депутатов самоуправления и мэра, которые были избраны подавляющим большинством голосов, вызывает серьезную озабоченность в отношении демократии в Латвии», — считает лидер PES Сергей Станишев.

Кроме того, члены партии намерены обратиться в Комитет регионов и заявить о нарушении прав избранного городского правительства.

Стоит отметить, что в 2015 году «Согласие» стало ассоциированным членом партии Европейских Социалистов, а спустя два года — ее действительным членом. При этом латвийским социал-демократам пришлось прекратить сотрудничество с «Единой Россией». Причиной этому послужило введение санкций Евросоюза против России, из-за чего взаимодействие с правящей в РФ партией стало бессмысленным.

Скандал международного уровня

Тем не менее, президент Латвии Раймондс Вейонис выразил согласие с позицией Нацобъединения. По его словам, Ушакову следует покинуть пост мэра.

«Это, по моему мнению, было бы правильно, так как в общем, в самоуправлении или на любом предприятии, в первую очередь, руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления», — заявил Вейонис. Президент отметил, что согласно западным стандартам демократии политик уходит в отставку при возникновении подозрений в коррумпированности.

Той же позиции придерживается и премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Историю вокруг Rigas satiksme он назвал плевком в лицо общества.

Между тем расследование инцидента приобрело международные масштабы. Известно, что речь идет о взятке в размере 800 тыс. евро. В антикоррупционной службе Польши заявили, что в центре расследования — поставка около 200 автобусов и троллейбусов в Ригу. Конкурсами на поставку занималась Rigas satiksme в 2013-2016 годах. Восемь человек, подозреваемые в сокрытии дачи взятки, уже задержаны. Все члены правления компании ушли в отставку, а деятельность предприятия была приостановлена. В рамках расследования были проведены обыски в Рижской думе.

Более того, в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявили, что в инциденте замешаны члены Рижской думы, однако не уточнили, кто именно. В свою очередь, мэр города подчеркнул, что ни он, ни вице-мэр не причастны к коррупции. Он также отметил, что не знает, кто из думы может быть замешан в скандале.

Нил Ушаков, впрочем, признает, что проблемы Rigas satiksme — это также проблемы правительства. По его словам, компанию нельзя воспринимать отдельно от Рижской думы. «Я председатель Рижской думы, и это моя ответственность. Этот день — моя личная трагедия, потому что видеть новости в СМИ тяжело», — сказал Ушаков.

Эти слова мэр Риги произнес во время экстренного собрания Рижской думы 14 декабря. Созыв инициировал сам Ушаков после того, как представители Национального объединения начали собирать подписи, чтобы отправить председателя думы в отставку.

«Я созвал внеочередное заседание Рижской думы, на котором задам депутатам вопрос, пользуюсь ли я все еще их доверием», — написал Ушаков в пятницу на своей странице в фейсбуке.

Представители оппозиции предпочли покинуть собрание, назвав его «фарсом». Мэр Риги получил поддержку 32 депутатов из 60, благодаря чему сохранил свой пост.

Представитель Нацобъединения Эдвардс Ратниекс сообщил, что коррупционный скандал — это не единственная причина для недовольства. Он заявил, что «структуры думы охватила коррупция, правовой нигилизм и организационный хаос».

Ушаков же, говоря о действиях оппозиции, выразил надежду, что партии смогут общими усилиям разрешить проблемы. «Ваше заявление, если мы говорим о его настроении, заставляет меня надеяться на то, что у нас есть возможность общими усилиями по крайней мере часть проблем, которые есть в Риге, попробовать разрешить», — отметил мэр города.

Будут ли новые выборы

Однако противники Ушакова продолжают настаивать на своем. 15 декабря состоялся съезд партии Нацобъединения, в ходе которого был представлен законопроект о роспуске столичной думы. Министр защиты окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс 17 декабря представил инициативу на заседании кабинета министров. Если кабмин ее одобрит, то следующим шагом для оппозиционеров станет рассмотрение законопроекта парламентом, а после — одобрение президента.

Противники Ушакова разработали план работы РД после отставки нынешнего правительства. Так, согласно законопроекту, в случае роспуска думы, ее обязанности будет соблюдать временная администрация. Члены Нацобъединения предложили кандидатов на посты этого органа. Выборы же в думу предлагается провести 25 мая 2019 года.

Кроме того, в документе сообщается, что в основе подобной инициативы лежат многочисленные заявления от сотрудников правительства, которые недовольны работой членов Рижской думы. При этом никаких доказательств в пользу нарушения не приводится.

Судя по всему, Нил Ушаков решительно намерен продолжать борьбу за пост. 19 декабря мэр Риги заявил, что обратится в Конституционный суд Латвии, если сейм одобрит законопроект о роспуске городской думы.

Инициативу Нацобъединения Ушаков назвал политическим шоу. Он также заявил, что для отставки местных депутатов нет правового основания. «Я призываю министра Герхардса, по сути, вернуться к тому, что он сказал на съезде ВЛ-ТБ/ДННЛ — что для роспуска думы нет правового основания, поскольку это действительно так», — заявил Ушаков.

Кроме того, он отметил, что Айварс Драудиньш, которого авторы законопроекта выдвинули на пост главы временной администрации, уже неоднократно был замешан в коррупционных скандалах.

Нил Ушаков занимает пост главы столицы уже третий срок. В Латвии можно избираться на должность мэра неограниченное количество раз. Пожалуй, среди латвийских чиновников именно Ушаков пользуется наибольшей популярностью в России. Русскоязычный политик часто бывает в Москве и проводит встречи с представителями местной власти. В 2016 году он был оштрафован Центром государственного языка Латвии за использование русского в соцсетях.

Ушаков неоднократно высказывался о важности сохранения теплых отношений с Россией. Он заявлял, что, как мэр Риги, старается поддерживать «положительный политический климат».

«Глядя на геополитическую обстановку, на кризис в отношениях между Европой и Россией, можно сказать, что что бы ни происходило между Латвией и Россией, между Европой и Россией, между Западом и Россией, отношения между Ригой и Москвой всегда оставались на очень высоком и хорошем уровне», — говорил Ушаков в своем интервью для ТАСС.

Известно также, что мэр Риги является противников антироссийских санкций. «Если мы говорим о конфликте между Евросоюзом и Россией, то, конечно, Латвия в целом и Рига в частности являются теми, кто платит одну из самых высоких в относительных единицах и измерениях цен, — говорил Ушаков ТАСС. — Мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз, когда эта возможность представится, а мы считаем, что эта возможность должна представиться в обозримом будущем, снял санкции с России или хотя бы часть санкций».

Стоит отметить, что политические противники Ушакова уже не в первый раз обвиняют его в коррупции. Так, например, в 2017 году в суд было передано дело, в центре которого оказалось муниципальное предприятие, обслуживающее жилые дома.

В результате расследования было установлено, что компания выделяла около 150 тыс. евро фиктивным работникам, которые оказались родственниками членов «Согласия».

Нил Ушаков, однако, опроверг эту информацию, а само расследование назвал попыткой очернить правящую партию перед выборами.