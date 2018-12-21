Проверка на прочность: «желтая лихорадка» шагает по Европе

Демонстрация, которая прошла 21 декабря в португальской столице, была вовсе не многочисленной — на улицы Лиссабона вышли несколько сотен человек. Они требовали снижения налогов, а также ужесточения миграционного контроля.

Примечательно, что протестующие надели на себя желтые жилеты на манер участников массовых протестов во Франции. Но в Париже протестовали против повышения цен на бензин и увеличения налогов. Протесты вызвали массовую поддержку среди сторонников левых и правых идей, однако — как ни странно — явных лидеров у них нет.

Несмотря на то что португальские протесты пока не отличаются массовостью, их участники охотно вступали в потасовку с полицией, также как и участники французских событий.

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Правда, если прототипом французских протестов стала автолюбительница, возмущенная ценами на бензин, катализатором возмущения в Португалии стал местный каменщик — владелец престижного BMW, который был недоволен снижением скоростного режима.

Однако независимо от причины, как отмечает европейская редакция американской газеты Politico, в Португалии есть немало поводов к протесту. У власти в стране находится левое правительство под руководством Соцпартии, которое ранее снизило часть налогового бремени, однако многие португальцы выражают недовольство нелегальной миграцией в стране.

Государство, которое долгое время считалось «тихой гаванью», в последние годы переживает нашествие нелегальных мигрантов из стран Африки, которые работают на сборе урожая и других малопрестижных работах.

В связи с тем, что Португалия в свое время пережила диктатуру Антониу Салазара, здесь негативно относились к правому национализму, но ситуация меняется, отмечает издание Politico.

Согласно опросам общественного мнения, 27% жителей страны выражают готовность голосовать за партию, которая будет выступать за ужесточение миграционного законодательства.

Лидеры португальских левых считают, что за протестами стоят правые силы страны, которые используют социальные сети для «агрессивной поляризации», сказал основатель партии «Левый блок» Франциско Лука в интервью португальскому телеканалу SIC.

По мнению же Politico, если местным «желтожилеточникам» удастся увеличить протестный потенциал, то это вообще «подтвердит международный потенциал восстания». «И наоборот, провал будет сигнализировать, что Европа имеет ограниченный риск заражения от «желтой лихорадки» из Франции», — пишет издание.

Проверка на прочность

Кроме Франции, где протестное движение стало наиболее массовым, демонстрации проходят в Венгрии, где молодежь протестует против авторитарного венгерского лидера Виктора Орбана. Протестующие недовольны изменениями в трудовом законодательстве, которые позволят работодателям повысить максимальные сверхурочные часы с 250 до 400. Работодатели при этом могут оплачивать эти переработки в течение трех лет, а не одного, как это было раньше. Эти меры вызвали жесткую отповедь со стороны профсоюзов, которые назвали нововведения «законом о рабстве».

Протесты прошли и в Бельгии, где недавно несколько тысяч человек вышли на митинги против решения правительства подписать соглашение с ООН о мигрантах. Они вынудили премьера страны подать в отставку.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов, венгерский, французский и бельгийский протесты «объединяет то, что они связаны с неприятием действий властей, ухудшающих положения многих жителей этих стран».

По мнению эксперта, происходящее можно назвать «тенденцией на обострение отношений между правыми правительствами этих трех стран, откровенно покусившимися на социальное благополучие людей. Но в Бельгии к этому добавился еще и миграционный фактор.

В свою очередь, анализируя протесты вкупе с политическими процессами, происходящими в странах Европы, американский профессор, специалист в области внешней политики Уолтер Мид, отмечает кризисную ситуацию в Европе, в целом.

Британский премьер Тереза Мэй в Лондоне изо всех сил пытается удержать свою власть в противостоянии с парламентом за свой вариант сделки с ЕС по Brexit, пишет автор.

В Париже «буря общественного гнева» заставила французского лидера Эммануэля Макрона оступить перед уличными протестами движения «желтых жилетов», которые он ранее игнорировал. Даже Берлин пережил политическую драму после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла в отставку с поста главы Христианско-Демократического союза (ХДС).

Однако буря, охватившая эти страны — столпы европейского и мирового порядка, пишет автор, затрагивает не только конкретных лидеров — под давлением оказалась вся политическая система. Недовольство, которое потрясло европейские правительства, и гнев, отражающийся через американскую политику, приходят в настоящее время, которое характерно относительным благополучием, отмечается в колонке. Кризис 2008 года и Великая рецессия остались далеко позади, и большинство государств находятся на пике своего экономического цикла, поясняет Мид. Однако времена не всегда будут такими благополучными, и следующая рецессия проверит устойчивость передовых политических систем, полагает эксперт.