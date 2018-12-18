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Опасные связи: советника Трампа судят за Россию. LIVE

Трамп пожелал своему бывшему советнику Флинну удачи в суде

Американский суд выносит приговор фигуранту «российского дела», бывшему советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который в начале 2016 года ушел в отставку из-за обвинений в контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком. Флинна обвиняют в даче ложных показаний ФБР о деталях этого разговора. Не так давно он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за судебным заседанием.
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19:10

Адвокаты приложили к делу около 50 писем от известных людей, преимущественно военных, в поддержку Флинна. Прокуроры также рекомендовали снисхождение к подсудимому. Да и сам Мюллер рекомендовал отпустить Флинна из-под стражи за его сотрудничество со следствием. Вероятнее всего, Флинна ждет очень мягкий или вовсе оправдательный приговор.

18:55

Адвокаты Флинна просят приговорить его к условному сроку, году испытательного срока и 200 часам общественных работ. Защитники отмечают, что он посвятил карьеру «служению и защите нации» и уже показал «истинное раскаяние», а также отмечают факт его сотрудничества со спецпрокурором Робертом Мюллером.

18:40

В итоге Флинн признался в даче ложных показаний 1 декабря прошлого года и согласился сотрудничать со следствием, ему грозило полгода тюрьмы.

Флинн около 20 раз давал показания, в ходе которых предоставил «информацию о контактах членов переходного штаба республиканца с представителями российских властей».

18:32

Майкл Флинн — первый советник главы Белого дома Дональда Трампа по нацбезопасности. Однако свой пост он занимал совсем недолго: на должности Флинн продержался меньше месяца, после чего был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере рассказал вице-президенту Майку Пенсу о своих разговорах с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком. Оказалось, что телефон Флинна прослушивало ФБР. Информация, которую он предоставил Пенсу, не совпадала с данными разведки.

18:25

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня в США федеральный суд огласит приговор экс-советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который является одним из ключевых фигурантов «российского расследования».

«Газета.Ru» будет следить за заседание и реакцией на приговор в режиме онлайн.