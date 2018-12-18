Опасные связи: советника Трампа судят за Россию. LIVE

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Адвокаты приложили к делу около 50 писем от известных людей, преимущественно военных, в поддержку Флинна. Прокуроры также рекомендовали снисхождение к подсудимому. Да и сам Мюллер рекомендовал отпустить Флинна из-под стражи за его сотрудничество со следствием. Вероятнее всего, Флинна ждет очень мягкий или вовсе оправдательный приговор.
Адвокаты Флинна просят приговорить его к условному сроку, году испытательного срока и 200 часам общественных работ. Защитники отмечают, что он посвятил карьеру «служению и защите нации» и уже показал «истинное раскаяние», а также отмечают факт его сотрудничества со спецпрокурором Робертом Мюллером.
В итоге Флинн признался в даче ложных показаний 1 декабря прошлого года и согласился сотрудничать со следствием, ему грозило полгода тюрьмы.
Флинн около 20 раз давал показания, в ходе которых предоставил «информацию о контактах членов переходного штаба республиканца с представителями российских властей».
Майкл Флинн — первый советник главы Белого дома Дональда Трампа по нацбезопасности. Однако свой пост он занимал совсем недолго: на должности Флинн продержался меньше месяца, после чего был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере рассказал вице-президенту Майку Пенсу о своих разговорах с бывшим российским послом в США Сергеем Кисляком. Оказалось, что телефон Флинна прослушивало ФБР. Информация, которую он предоставил Пенсу, не совпадала с данными разведки.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня в США федеральный суд огласит приговор экс-советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который является одним из ключевых фигурантов «российского расследования».
«Газета.Ru» будет следить за заседание и реакцией на приговор в режиме онлайн.