Опасные связи: советника Трампа судят за Россию. LIVE

В итоге Флинн признался в даче ложных показаний 1 декабря прошлого года и согласился сотрудничать со следствием, ему грозило полгода тюрьмы.

Флинн около 20 раз давал показания, в ходе которых предоставил «информацию о контактах членов переходного штаба республиканца с представителями российских властей».