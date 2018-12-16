От Конституции до Бутиной: кого разбирали телеграмм-каналы

Телеграм-канал «Давыдов.Индекс» на этой неделе вдавался в философию и проводил исторические параллели. Его автор считает, что информационная революция меняет скорость «осмысления бедными своего положения». Видимо, под этим имеется ввиду все более часто возникающая тема неравенства и неподобающего поведения, а также резких высказываний власть имущих. Автор проводит опасную в наших политических реалиях параллель с Россией начала XX века.

«Судя по реакциям элит, они оказались не готовы к такому повороту событий, ведь этот вызов сравним с давлением, которое они испытали после 1917 года»,

— пишет «Давыдов.Индекс». Автор указывает, что драйвер изменений тот же — «быстрое имущественное расслоение». При этом, по мнению автора тм-канала, для преодоления вызова тогда понадобилось большое количество жертв и тридцать лет времени. «Сейчас все, конечно, пойдет быстрее, но вот как насчёт жертв? Элиты по-прежнему в большом долгу перед народами», — заключает «Давыдов.Индекс».

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«Незыгарь» на неделе отметился рассуждением об аресте Марии Бутиной. Канал подчеркивает, что следствие в США хочет получить от нее доказательства, что российские бизнесмены финансировали американскую Стрелковую ассоциацию и участвовали в предвыборной кампании Трампа, что будет означать вмешательство в выборы и коррупцию.

«Бутина, как говорят, готова такие доказательства предоставить. Потому что в ином случае ей грозит 15 лет», — дает прогноз «Незыгарь».

На сделку со следствием Бутина в итоге пошла, но призналась пока только в незаконном лоббизме. Хотя это дело до конца еще не доведено.

Не обошли своим вниманием телеграмм-каналы и ситуацию во Франции. «Сталингулаг» обращает внимание на противоречивую в России реакцию на парижские беспорядки. «Смотрите сами: во Франции лютейшие протесты — это хорошо, гейропу лихорадит, мы предупреждали. С другой стороны, «французы протестуют против повышения налогов и цен на топливо — это плохо, потому что повышение налогов и цен на бензин — это единственное, что происходит в России сегодня».

Дальнейшие события, по мнению автора канала, также не дают возможности однозначной интерпретации. Французские власти пошли на уступки протестующим и для пропаганды это доказательство слабости западных властей. Однако в этой ситуации и россияне могут подумать, что для хорошей жизни надо отстаивать свои права.

«И вот попробуйте из такого уравнения вывести формулу того, что Путин всех переиграл. Получилось?», — заключает «Сталингулаг».

Телеграм-канал «Мейстер» решил раскритиковать законопроекты, внесенные при молчаливом одобрении российских властей. Речь идет об инициативах сенаторов Андрея Клишаса, Людмилы Боковой и Дмитрия Вяткина, которые вводят уголовное наказание за оскорбление общества, госорганов и символов госвласти, а также законодательной новации, касающейся наказания за распространение фейковых новостей.

Инициативы касаются и СМИ и соцсетей. Если соответствующие законы примут, нарушителям можно будет схлопотать не только штраф, но и 15 суток ареста.

«Представляется, что в данном случае законодатели озаботились мнимой проблемой. Однако и это еще не все. Ведь в случае принятия этой инициативы явность неуважения и неприличность формы придется оценивать на глазок. Объективных критериев тут быть не может. Что на практике означает: все правоприменение будет основываться на чувстве прекрасного у товарища майора. Оскорбится чувство прекрасного — быть административному делу; не оскорбится — не быть», — сетует автор «Мейнстера».

Тм-канал «Околокремля» пытается переинтерпретировать высказывания первых лиц нашего государства по поводу юбилея Конституции. Дело в том, что многие телеграм-каналы пророчили изменения Основного закона, о которых президент якобы «должен был» объявить 12-го числа.

«Газета.Ru» же написала о том, что изменений в ближайшее время ждать точно не стоит, хотя Путин в день годовщины принятия основного закона и скажет о том, что Конституция должна быть «живой» и не исключил ее развитие. Как собственно и произошло.

Но упорный автор канала «Околокремля» не оставляет тему транзита, настойчиво ищет дополнительный смысл в цитате президента. «Его фраза о том, что Конституция «не закостенелая правовая конструкция, а живой, развивающийся организм», позволяет допустить возможную реконфигурации власти (через Совбез или Госсовет) и ее последующую легитимацию Конституционным судом», — уверяет автор канала.