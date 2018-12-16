«Редакция требует крови»: как ищут русский след во Франции

Редакция Русской службы «Би-би-си» требует найти доказательства причастности России к протестам «желтых жилетов» во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости», публикуя переписку журналистки издания Ольги Ившиной со своим стрингером во Франции.

«Я ищу углы, да))) Ну редакция требует крови, че)))», — написала журналистка «Би-би-си» своей коллеге, добавив несколько смайликов.

Кроме того, она интересовалась, не наваривается ли на протестах «какой-нибудь русский бизнес» и не едят ли протестующие в массовом порядке котлеты.

Реклама

В поисках «русского следа» Ившина также спросила, не являются ли «главными заводилами» протестов члены ультраправых движений – как сообщала ранее радиостанция RFI, в России во время прошлых президентских выборов во Франции ряд представителей властей выражали поддержку кандидату от «Национального фронта» Марин Ле Пен, что, по-видимому, тоже можно косвенно связать с «вмешательством» России.



При этом, как сообщает ФАН, популярность Марин Ле Пен выросла с 21,3% до 27% на фоне масштабных акций протестов так называемых «желтых жилетов». К такому выводу пришли специалисты социологической службы Ifop, которые опросили более тысячи человек в возрасте от 18 лет.

По словам социологов, если бы президентские выборы проводились в это воскресенье, большинство французов проголосовали бы именно за Ле Пен.

«Провальная кампания Ле Пен в 2017 году, катастрофическое противостояние на дебатах перед вторым туром — кажется, это все забыто. Ее рейтинг растет под влиянием протестов «желтых жилетов», — сообщил глава Ifop Фредерик Даби.

В то же время он подчеркнул, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на рекордно низкий рейтинг, все равно показал бы сейчас лучший результат, чем на выборах 2017 года — 25% против 24%.

Однако вероятнее всего Макрону удастся удержаться у власти, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров НСН.

«К протестам экономическим и социальным сейчас добавляются протесты против самого Макрона, которые ему тяжело нивелировать за короткий срок. При этом он может каяться, но видеть, что на политической арене ему нет равных. Поэтому я считаю, что градус движения «желтых жилетов» в эту субботу ослабнет. Президенту удастся нащупать путь к диалогу», — предположил эксперт.

Эксперт также подчеркнул, что на «желтых жилетов» невозможно повлиять извне – это сетевое движение, без организаторов и постоянных лидеров протеста.

«Это люди, которые собираются используя современные информационные технологии. У них нет как таковых организаторов, в этом сложность для правительства, потому что не понятно с кем говорить. Говорили, что Макрон сказал про европейскую армию и это американцы решили ему отомстить. Это просто смешно. Думаю, что сам Макрон в это не верит. Это просто лозунг»,

— убежден Федоров.

Напомним, ранее французский генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал расследование вероятного вмешательства России в массовые протесты. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции LCI. «Я слышал эти слухи. Поглядим на результаты этого расследования. Я не собираюсь судить о чем-либо, пока не будут установлены факты», — подчеркнул глава МИД Франции.

По одной из версий следствия, около 600 аккаунтов в социальных сетях, якобы связанные с Москвой, «пытались повлиять на события во Франции», публикуя информацию с хэштегом #giletsjaunes.

Акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции с 17 ноября. «Униформа» протестующих была выбрана потому, что желтый светоотражающий жилет, согласно ПДД Франции, должен всегда находиться в частном автомобиле. Участники акций протеста выступают против повышения цен на бензин и дизельное топливо. В течение всего 2018 года цены на топливо во Франции стремительно росли. К концу года бензин подорожал на 7,5%, а дизель — на 15%. Таким образом, расходы французов выросли примерно на €100 — €225 в месяц с начала 2018 года.

Впоследствии к «топливным» требованиям добавился протест против социального неравенства — президент Франции Эммануэль Макрон ранее отменил «налог на богатство», введенный его предшественниками-социалистами. В связи с этим шагом французского президента еще активнее, чем обычно, начали обвинять в «работе на богачей».

Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, особенно масштабный характер беспорядки приобрели в Париже. По охвату и социальному резонансу пресса сравнивает эти протесты со студенческой революцией 1968-го года.

Как и тогда, студенты и школьники вступают в столкновения с полицией в каждом регионе Франции, в результате чего среди них уже были задержаны более 700 человек. Из-за протестных акций студентов была нарушена работа 280 университетов и колледжей страны, в 45 из них занятия были отменены.

В выступлениях по всей Франции участвовали 136 тысяч человек, в столице, по данным МВД Франции, собрались свыше 10 тысяч. Акции протеста в Париже сопровождаются столкновениями с полицией, стороны обвиняют друг друга в провокациях, анархисты жгут автомобили и громят магазины. Президент Пятой Республики Эммануэль Макрон спустя месяц после начала протестов обратился к нации, предложив налаживать диалог, но протесты продолжаются, охватив всю страну.