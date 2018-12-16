Разрушение мира: какую роль сыграют Россия и США

«Газета.Ru» публикует выдержки из статьи, опубликованной в декабрьском номере журнала Foreign Affairs.

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«Концерт великих держав»

В поисках параллелей с сегодняшним миром ученые и практики пытаются использовать пример древней Греции, где появление новой державы привело к войне между Афинами и Спартой. В качестве примера используют также период после Первой мировой войны, когда в США и большей части Европы изоляционисты сидели сложа руки, в то время как Германия и Япония попрали договоры и вторглись в соседние государства. Но более точная параллель с настоящим — это «концерт держав» — самое важное и успешное усилие по созданию и поддержанию мирового порядка до нашего времени.

На протяжении почти ста лет, с 1815 года до начала Первой мировой войны, порядок, установленный на Венском конгрессе, определил многие международные отношения и установил (даже если они часто не исполнялись) основные правила международного поведения. Они представляли модель того, как коллективно управлять безопасностью в многополярном мире.

Упадок этого порядка и то, что последовало за ним, преподносит нам важные уроки и срочное предупреждение.

Сам факт, что порядок находится в необратимом упадке, не означает, что хаос или бедствие неизбежны.

Но если его распад будет проходить под плохим управлением, может последовать катастрофа.

Почему звучал «концерт держав»?

«Концерт» мог существовать не потому, что между великими державами было полное согласие по каждому вопросу, а потому, что у каждого государства были свои причины для поддержки всей системы.

Австрия была больше всего обеспокоена сопротивлением силам либерализма, которые угрожали правящей монархии. Соединенное Королевство было сосредоточено на предотвращении новых вызовов со стороны Франции, а также на защите от потенциальной российской угрозы.

Это означало, что Франция не должна была быть ослаблена до такой степени, чтобы не быть в состоянии нейтрализовать угрозу со стороны России.

Но было достаточно совпадений в интересах и консенсусе по вопросам, имеющим первостепенное значение, чтобы «концерт» предотвратил войну между великими державами того времени.

Недолго музыка играла

Фактически «концерт» длился столетие, вплоть до Первой мировой войны. Однако к тому времени он уже давно перестал играть значимую роль.

Революционные волны, охватившие Европу в 1830 — 1848 годах, продемонстрировали предел того, что участники будут делать для поддержания существующего порядка в государствах перед лицом общественного давления.

Затем пришла Крымская война.

Начатая якобы из-за судьбы христиан, живущих в Османской империи, она ставила более важный вопрос о том, кто будет контролировать территорию, когда эта империя распадется. Конфликт столкнул Россию с Францией, Великобританией и Османской империей и продолжался два с половиной года — с 1853 по 1856 год. Это была дорогостоящая война, которая продемонстрировала пределы способности «концерта держав» предотвращать войну между ними.

Последующие войны между Австрией и Пруссией, а также Пруссией и Францией продемонстрировали, что после долгого перерыва конфликт влиятельных держав вернулся в сердце Европы.

Некоторое время спустя казалось, что дела стабилизировались, но это была иллюзия.

Империи продолжали загнивать, а из глубин росла немецкая мощь. Подобная комбинация подготовила почву для Первой мировой войны, а также конец того, что представляло собой «концерт».

Война в Крыму — все в дыму

Тот факт, что, несмотря на разницу между двумя относительно либеральными странами — Францией и Великобританией — и их более консервативными партнерами «концерт» сохранил мир, демонстрирует, что страны с различными политическими системами и предпочтениями могут работать вместе для поддержания международного порядка.

Однако небольшие события, плохие или хорошие, исторически неизбежны. Крымской войны вполне можно было бы избежать, если бы на сцене появились более способные и осторожные лидеры.

Далеко не так очевидно, что действия России требовали от Франции и Соединенного Королевства действий такого характера и масштаба.

Страны совершили то, что они совершили. И это также демонстрирует силу и опасность национализма. Первая мировая война разразилась в немалой степени потому, что преемники канцлера Германии Отто фон Бисмарка были не в состоянии укрепить власть современного немецкого государства, которое тот c таким трудом создал.

К началу Первой мировой войны, когда стало очевидно, что «концерта держав» больше не существует, было уже слишком поздно, чтобы спасти его или даже управлять его распадом.

Два мира — два порядка

Глобальный миропорядок, построенный после Второй мировой войны, состоял на протяжении большей части своей истории из двух параллельных порядков. Один вырос из холодной войны между США и СССР. В его основе был жесткий баланс военной мощи в Европе и Азии, подкрепленный ядерным сдерживанием.

Даже в разделенном мире два центра силы договорились, как будет вестись конкуренция; этот миропорядок был основан на средствах, а не на целях.

То, что существовало только два центра силы, сделало достижение такого соглашения легче.

Другим порядком, установленным после Второй мировой войны, стал либеральный порядок, действовавший параллельно с порядком холодной войны. Его основными участниками были демократии, которые использовали помощь и торговлю для укрепления связей и способствовали уважению верховенства закона как внутри стран, так и между ними.

Оба этих порядка служили интересам Соединенных Штатов.

Основной мир сохранялся как в Европе, так и в Азии ценой, которую легко может позволить себе растущая экономика США. Увеличение международной торговли и возможностей для инвестиций способствовали экономическому росту США. Со временем все больше стран пополнили ряды демократий.

Там, где внешняя политика США испытывала проблемы, например, во Вьетнаме и Ираке, — это происходило не из-за обязательств перед союзниками или соображений порядка, а из-за необдуманных решений вести дорогостоящие войны, руководствуясь собственным выбором.

Ни один из этих порядков не отражал идеального согласия; скорее, каждый из них предлагал достаточно компромиссов, чтобы не быть напрямую оспоренным.

Претензии к России, претензии России

Сегодня оба порядка разрушились. Хотя сама «холодная война» закончилась давно, созданный после нее порядок распадался постепенно, отчасти потому, что попытки Запада интегрировать Россию в либеральный мировой порядок были малоуспешными.

Одним из признаков ухудшения мирового порядка было вторжение Саддама Хусейна в Кувейт в 1990 году, которое Москва, вероятно, предотвратила бы в предыдущие годы на том основании, что это было слишком рискованно.

Хотя ядерное сдерживание все еще сохраняется, некоторые из подкрепляющих его соглашений о контроле над вооружениями были нарушены, а другие приходят в негодность.

Хотя Россия избежала любых прямых военных вызовов в отношении НАТО, она, тем не менее, продемонстрировала растущую готовность нарушить статус-кво: посредством применения силы в Грузии в 2008 году и на Украине с 2014 года, ее военного вмешательства в Сирию и ее агрессивного использования кибервойны, чтобы попытаться повлиять на политические процессы в Соединенных Штатах и Европе (Россия отрицает попытки вмешательства в выборы в США, факт вооруженной агрессии против Украины, российские ВКС находятся в Сирии по приглашению официального сирийского руководства. — «Газета.Ru»).

Все эти действия представляют собой отказ от основных ограничений, связанных со старым порядком. С российской точки зрения, то же можно сказать о расширении НАТО, инициативе, явно противоречащей изречению Уинстона Черчилля «В победе — великодушие». Россия таким же образом восприняла войну в Ираке 2003 года и военную интервенцию НАТО в Ливии 2011 года, которая была предпринята во имя гуманитарных целей, но быстро переросла в смену режима, как акты недобросовестности и незаконности, несовместимые с представлениями о мировом порядке в российском понимании.

США как «хороший смотрящий»

Соединенные Штаты, со своей стороны, предприняли дорогостоящие усилия, пытаясь переделать Афганистан, вторгнуться в Ирак и добиться смены режима в Ливии. Но они также сделали шаг назад от поддержания глобального порядка и в некоторых случаях несут вину за недосмотр, который обошелся слишком дорого.

В большинстве случаев нежелание США касалось не глобальных проблем, а вполне локальных, так как руководители считали, что расходы себя не оправдывают. Так было с беспорядками в Сирии, где Соединенные Штаты не прибегли к осмысленным действиям после того, как САР впервые применила химическое оружие, или могли предпринять больше усилий, чтобы помочь оппозиционным группам.

Это нежелание увеличило склонность других игнорировать озабоченность США и действовать независимо.

Примером тому может служить военное вмешательство под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Действия России в Сирии и на Украине также следует рассматривать в этом свете.

Интересно, что Крым ознаменовал собой фактическое завершение «концерта Европы» и ознаменовал резкий спад в нынешнем порядке. Сомнения в надежности США усилились при администрации Трампа благодаря ее отказу от многочисленных международных пактов и допущению условного подхода к когда-то нерушимым обязательствам США по альянсу в Европе и Азии.

Учитывая эти изменения, воскрешение старого порядка будет невозможно.

США должны будут поддержать соглашения о контроле над вооружениями и нераспространении; укреплять свои альянсы в Европе и Азии; поддерживать слабые государства, которые не могут бороться с террористами, картелями и бандами; и противодействовать вмешательству авторитарных властей в демократический процесс.

Однако не следует отказываться от попыток интеграции Китая и России в региональные и глобальные аспекты этого порядка.

США должны проявить сдержанность и вернуть необходимую степень уважения, чтобы восстановить свою репутацию добропорядочного игрока. Это потребует некоторых резких отклонений от того, как в последние годы осуществлялась внешняя политика США:

перестать бездумно вторгаться в другие страны, превращать в оружие экономическую политику США посредством чрезмерного применения санкций и тарифов. Но больше всего на свете необходимо переосмыслить нынешнее рефлексивное противодействие мультилатерализму.

Одно дело, когда мировой порядок распадается медленно, но совсем другое, когда страна, которая приложила большие усилия, чтобы его выстроить, играет первую скрипку в его демонтаже.

«На Западе даже попытку такого разговора высмеивали»

Российские эксперты оценили статью как интересную, хотя и признают, что любое рассуждение в терминах мирового порядка является все же неким упрощением. В беседе с «Газетой.Ru» завсектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин сказал, что

повторяемое Хаассом популярное представление о холодной войне как о периоде, когда были правила и предсказуемость, представляется погрешностью в восприятии — период, который уже завершился, конечно, кажется более предсказуемым, чем нынешний, ведь в последнем случае мы не знаем, как дела пойдут дальше и чем все закончится.

При этом эксперт напоминает, что и региональные войны в период холодной войны были горячими, и шпионские скандалы были достаточно громкие, а информационная война шла непрерывно.

«В России уже довольно давно идет разговор о необходимости признать неэффективность старой архитектуры безопасности и построить более совершенную, может, даже опираясь на опыт того самого «концерта держав». На Западе даже попытку такого разговора высмеивали. Мол, «концерт держав» — это вы опять хотите решать судьбу малых стран без их участия, да и вообще у нас есть хорошо работающий эффективный мировой порядок — НАТО, ЕС... Так сказать, сытый голодного не разумеет. И вот прошло совсем немного времени, и оказывается, что задуматься все же есть над чем», — говорит Уткин.

Вместе с тем ключевой проблемой в статье Хаасса представляется то, что фактически он предлагает укреплять существующие институты при американском лидерстве, хотя в начале статьи пишет, что нужно признать — то, что было, закончилось.

«Существующие глобальные институты, действительно, желательно не отбрасывать, чтобы не изобретать велосипед с нуля. Но довольно утопичными представляются попытки закрепить даже не западное, а американское лидерство в мире, где многие страны находятся на относительно сопоставимом уровне развития, а весь Запад — это менее миллиарда человек», — продолжает эксперт.

Кроме того, есть все основания предполагать, что мудрый призыв Хааса не разваливать многосторонние механизмы и договоры о стратегической стабильности не будет услышан, в первую очередь, американской политической элитой, несмотря на его безусловно большой авторитет как одного из ведущих и опытных международников, резюмирует собеседник «Газеты.Ru».