«Джаред — классный парень»: зять Трампа может возглавить его аппарат

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, может занять пост главы аппарата Белого дома.

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Перестановки в команде Трампа происходят с завидной регулярностью. На прошлой неделе президент сообщил, что глава администрации Джон Келли уйдет в отставку до конца года. Эту должность Келли, экс-министр внутренней безопасности США и отставной генерал корпуса морской пехоты, занимал с 2017 года.

Газета The New York Times сообщала, что в отставку он уходит «в ярости» из-за роли, которую сыграли в его увольнении дочь президента США и его советник Иванка Трамп и ее супруг Кушнер.

О готовящейся отставке Келли американские СМИ сообщали еще в начале осени. Согласно информации CNN, общение между главой аппарата и президентом в последнее время не складывалось. Разногласия привели к тому, что Келли не разговаривал с Трампом. В частности, как сообщает телеканал, одной из причин для конфликта послужила жесткая миграционная политика американского лидера, с которой глава администрации не согласился.

Сам же Келли, заступив на должность в прошлом году, также выбрал жесткую политику, но внутри Белого дома, чем оказались недовольны Иванка и Джаред Кушнер. Глава администрации Трампа взялся за регулирование уровня доступа сотрудников к секретным документам.

Кушнер остался за бортом. Ему было отказано в доступе к самым важным и секретным бумагам. Иванка и Джаред решили, что действия Джона Келли были совершены лично против Кушнера, однако сам глава аппарата Белого дома это отрицал. «Это направлено не на Джареда, а на то, чтобы исправить нарушенную систему», — заявил тогда Келли.

Некоторые журналисты также утверждали, что глава администрации недоволен тем, что под влиянием дочери и ее супруга Дональд может в последний момент менять свои решения.

Вскоре в американских изданиях появилась информация, что Трамп уже сожалеет о том, что подпустил членов своей семьи так близко к работе в Белом доме. Некоторые источники сообщали, что президент просил Келли каким-то образом ограничить их влияние.

Впрочем, если эта информация и правдивая, то ситуацию могла изменить вышедшая в сентябре книга Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», в которой были опубликованы интервью с различными чиновниками. Их высказывания были насыщены критикой работы Трампа на посту президента США. Одним из героев книги стал сам Джон Келли, а на страницах издания были приведены его слова, сказанные в узком кругу — их передал журналисту анонимный источник.

«Он идиот. И это глупо — пытаться его в чем-то убедить Он с катушек слетел. Мы тут все живем в сумасшедшем доме. Я не знаю, почему мы все тут собрались. Это самая худшая работа, которую я имел», — цитировал Вудворд слова Келли.

Однако глава администрации Белого дома категорически опровергал данную информацию, обвинив автора книги в клевете.

Теперь же Келли покидает «сумасшедший дом». Издание The New York Times сообщало, что Трамп сомневался, нужно ли его увольнять. В этом решении Трамп «за кулисами сражался» со своим зятем, который вместе с Иванкой лоббировали кандидатуру 36-летнего главы аппарата вице-президента США Ника Айерса, пишет NYT.

Однако сам Айрес сообщил, что отклонил предложение Трампа. Сам американский президент в конце прошедшей недели сообщил в своем твиттере, что не знает, кто сменит Келли.

«У меня есть отличные кандидаты на позицию главы администрации Белого дома… — написал он в Twitter в воскресенье. — Очень скоро я приму решение!»

В США, тем временем, гадали, кто займет пост. Журналисты называли вероятных кандидатов: конгрессмена-республиканца Марка Мидоуса, главу министерства финансов США Стивена Мнучина, директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвени и советника вице-президента США Марти Обста.

Зять президента США не фигурировал среди возможных кандидатов до сегодняшнего дня. И если ранее он продвигал Ника Айреса, то теперь издание The Huffington Post сообщает, что Кушнер, который сейчас является старшим советником Трампа, сам убеждает президента, что хорошо подходит для роли главы аппарата.

По данным The Huffington Post, Трамп и Кушнер уже провели переговоры по поводу назначения на должность главы аппарата. Их результаты в данный момент неизвестны.

Фигура Джареда Кушнера действительно имеет большое значение в работе Белого дома. Он возглавляет одну из крупнейших девелоперских компаний в Нью-Йорке. В победе Трампа в президентских выборах 2016 года есть немалая доля заслуги Джареда Кушнера. Он принимал участие практически в каждом аспекте предвыборной гонки. В США его считали фактическим руководителем предвыборной команды Трампа. С подачи Кушнера были отправлены в отставку некоторые сотрудники американского президента.

Так, например, журналисты считают, что именно Кушнер инициировал увольнение одного из ближайших соратников президента Криса Кристи, который покинул переходную команду Трампа сразу после его победы на выборах. Дело в том, что Кристи, когда-то занимавший пост федерального прокурора штата Нью-Джерси, добился лишения свободы Чарльза Кушнера, отца будущего старшего советника президента США. Американские СМИ утверждали, что таким образом, Джаред отомстил Кристи спустя 11 лет.

Именно Кушнер успешно интегрировал президентскую кампанию Дональда Трампа в социальные сети. Глава компании Alphabet, в состав которой входит Google, Эрик Шмидт заявлял, что именно зять привел Трампа к победе на выборах в 2016 году.

Старший советник президента США вырос в семье ортодоксальных иудеев. В 2009 году, когда он и Иванка решили пожениться, ей пришлось принять иудейство. Супруги соблюдают традиции и воспитывают соответствующе религии своих детей.

The Huffington Post, кстати, обратил внимание на то, что Джаред и Иванка, согласно традициям, воздерживаются от работы по субботам, в Шаббат. Авторы издания отметили, что именно в этот выходной день американский президент делает самые противоречивые заявления и публикует провокационные твиты.

Несмотря на отсутствие дипломатического образования Кушнер неоднократно принимал участие или же сам вел переговоры с лидерами других стран. Дональд Трамп возложил на зятя такую важную для США проблему, как двусторонние отношения с Израилем. «Джаред — классный парень, он заключит соглашение по Израилю, которое никто больше не сможет заключить», — утверждал Трамп.

Кроме того, он был против решения Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, а также блокировал инициативу президента об ослаблении прав и свобод ЛГБТ-сообществ страны и религиозных меньшинств.

Известно также, что Джаред Кушнер выступал за улучшение отношений США и Китая. Именно он сыграл огромное значение в организации визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

«Китайские официальные лица посчитали, что Трамп является непростым человеком, склонным к провокационным заявлениям, однако они сделали по крайней мере один четкий вывод: при Трампе в Вашингтоне дело следует иметь с его зятем», — писала The New York Times.

Когда Трамп одержал победу на президентских выборах, многие были уверены, что Кушнер займет должность руководителя администрации Белого дома. Однако он стал старшим советником Трампа, отказавшись от зарплаты, чтобы не нарушить закон, запрещающий госслужащим принимать на работу родственников. Теперь же у Кушнера появился второй шанс, чтобы возглавить администрацию.