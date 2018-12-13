Больше денег: Кадыров посетовал на нехватку средств в Чечне

Чечня могла бы достичь более ощутимых успехов в своем развитии при выделения большего объема средств из федерального бюджета, заявил глава региона Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия-24».

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По словам чиновника, если бы по федеральной целевой программе правительство выделило Чечне необходимые средства выделили — власти региона сделали бы больше.

«И еще больше, если бы нам не мешали. Правительство сократило федеральную целевую программу в республике. Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?», — отметил Кадыров.

Он также признался, что вызывал недоверие у других госслужащих.

«Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается.

Доверие, оказанное президентом, очень сильно помогло региону», — добавил глава Чечни.

Тремя днями ранее Генпрокуратура и Росстат подготовили рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, передает НСН.

Эксперты основывались на шести показателях, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения: алкоголизм, наркомания и табакокурение. При этом учитывалось и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от случайных отравлений алкоголем.

В итоге на верхних строчках списка оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания. Для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции. Замыкает рейтинг Ямало-Ненецкий и Еврейский автономные округа.

В прошлом месяце Чечню признали самым трезвым регионом России. На втором месте рейтинга оказалась Ингушетия, тройку лидеров замкнул Дагестан. Такие данные опубликовал федеральный проект «Трезвая Россия» на своем сайте.

По информации рейтинга, хуже всего дела с алкоголем обстоят в Чукотском автономном округе. Также в тройку лидеров антирейтинга вошли Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов пояснил, что в регионе практически отсутствует потребление алкоголя, передает НСН.

«Можно сказать, что практически нет потребления алкоголя, а пьянства и алкоголизма, можно сказать, совсем нет. Исключительно высок процент людей, которые занимаются физической культурой и спортом», — указал Каримов.

Тогда же сообщалось, что

Тюмень возглавила рейтинг российских городов с самым высоким качеством жизни людей.

Список был составлен специалистами Финансового университета при правительстве России.

В Топ-10 вошли также Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

При составлении рейтинга специалисты использовали данные Росстата, а также данные социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тыс. человек.

В исследовании отмечалось, что Москва, а также Санкт-Петербург заняли одни из лидирующих позиций по качеству медицинского обслуживания, а также работе ЖКХ и уровню доходов населения.

В декабре нынешнего года правительство РФ разработало стратегию развития федеральной и региональной политики. Согласно документу, внесенному на обсуждение министерством экономического развития РФ, предусмотрено разделение регионов на разные типы.

Кабмин планирует закрепить за регионами производственные специализации, от которых будет зависеть распределение средств из бюджета. Специализаций, которые будут закреплены за конкретным регионом, может быть несколько. При этом федеральные власти будут рекомендовать свои варианты, а региональные — принимать или отклонять их.

Согласно плану, регионы будут разделены на несколько типов: крупные города и городские агломерации, малые и средние города, сельские поселения, агропромышленные и минерально-сырьевые центры.

Также известно, что российское правительство поощрит 40 регионов страны, в которых показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно документу, на эти цели будет выделено 19,96 миллиарда рублей. Средства предусмотрены в федеральном бюджете. Как стало известно, наиболее высокие результаты были достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями, передает ФАН.