«Тухлые мозги»: кого демократы выставят против Трампа

Опрос о потенциальном кандидате в президенты США на выборах 2020 года от демократов был организован движением MoveOn.org, основанной группой демократов-прогрессистов, которые пытаются найти кандидата от партии для сражения с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом.

Согласно опросу, который был опубликован на сайте телеканала NBC, О'Рурк опередил бывшего вице-президента США Джо Байдена, который считается одним из потенциальных участников президентской гонки — 2020.

Техасец получил голоса 15,6% респондентов, в то время как Байден — 14,9%. На третьем месте оказался экс-кандидат в президенты США, сенатор левых взглядов Берни Сандерс. Всего в числе претендентов пока что насчитывается 30 человек.

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О'Рурк он известен как представитель прогрессивных демократов, которые отличаются более центристскими и «левыми» взглядами. При этом в конгрессе он представляет консервативный республиканский штат Техас. В этой должности, правда, ему осталось работать всего месяц — в связи с избранием нового состава конгресса действующие члены обеих палат складывают полномочия.

При этом политик популярен среди молодых избирателей и может составить серьезную конкуренцию возрастным кандидатам — прежде всего, таким, как Джо Байден. О'Рурк занимался бизнесом, связанным с интернетом, занимался творчеством — писал песни, а в молодости даже играл на бас-гитаре в панк-группе «Тухлые мозги».

На кандидата работает и его возраст — ему всего 46 лет. Для сравнения Барак Обама стал президентом США в возрасте 57 лет.

В Демократической партии США в настоящее время активно заняты поиском кандидата в президенты. Среди возможных кандидатов, кроме Байдена, называют Сандерса и даже супругу экс-президента Барака Обамы Мишель. Среди других потенциальных претендентов — экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который недавно вернулся в ряды демократов.

Кроме того, в кругах, близких к Демократической партии, муссируются слухи и о возможном выдвижении экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. В начале ноября два представителя Демпартии Марк Пенн и Эндрю Штейн опубликовали статью в деловой газете The Wall Street Journal, в которой заявили, что Клинтон обязательно попробует еще раз поучаствовать в битве за Белый дом.

Авторы, один из которых в прошлом был советником Клинтон, заявили, что она «не была бы собой», если бы не продолжила бороться за президентское кресло. «Она не позволит, чтобы такая небольшая помеха, как два оглушительных поражения, встали бы на ее пути в Белый дом», — говорится в статье.

Однако среди негативных факторов, которые будут оказывать влияние на Клинтон, ее возраст — в 2020 году ей будет 73 года.

Первый раз Клинтон — тогда сенатор от штата Нью-Йорк — пыталась выдвинуться в президенты США в 2008 году, однако проиграла праймериз Бараку Обаме. После того как Обама был избран главой Белого дома, Клинтон стала работать в его администрации госсекретарем.

В 2016 году, став кандидатом от Демократической партии, она проиграла нынешнему президенту Дональду Трампу, который вел достаточно агрессивную кампанию. При этом, проиграв конкуренту по числу «выборщиков», Клинтон опередила Трампа по числу голосов — по факту, она набрала на 2% больше.

Президент Трамп пока не отреагировал на возможные слухи о потенциальном участии Клинтон в выборах — 2020, однако еще в октябре 2017 года он написал в своем твиттере. «Меня спросили, будет ли жуликоватая Хиллари участвовать в выборах 2020 года. Мой ответ был: «Я надеюсь», — написал президент США.

Трамп и его сторонники считают, что в случае выдвижения Клинтон в президенты, действующий глава Белого дома сможет победить ее, как и в прошлый раз, однако те, кого раздражает Трамп, могут проголосовать за Клинтон, даже если не являются ее сторонниками. Есть и те, кто видит в ней системного профессионального политика, который сможет снизить градус противостояния в американском обществе, а также наладить отношения США и Европы.

Известно, что Трамп испытывает крайне негативное отношение к Клинтон и даже не общался с Клинтон и ее супругом экс-президентом Биллом Клинтоном на церемонии прощания с экс-президентом США Джорджем Бушем.