«Да здравствует республика!» Макрон ввел чрезвычайное положение. LIVE

Эммануэль Макрон заявил, что решение всех этих проблем будет касаться многих. Он намерен провести встречу с мэрами французских городов и обсудить дальнейший план. Также Макрон пообещал, что выступит перед гражданами повторно и отчитается о проведенной работе.

«Единственное, о чем я забочусь — это вы», — утверждает французский президент и завершает свое обращение.