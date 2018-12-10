«Да здравствует республика!» Макрон ввел чрезвычайное положение. LIVE

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Эммануэль Макрон заявил, что решение всех этих проблем будет касаться многих. Он намерен провести встречу с мэрами французских городов и обсудить дальнейший план. Также Макрон пообещал, что выступит перед гражданами повторно и отчитается о проведенной работе.
«Единственное, о чем я забочусь — это вы», — утверждает французский президент и завершает свое обращение.
Французский лидер заявил о необходимости создания новых рабочих мест и важности борьбы с уклонением от уплаты налогов. Макрон также сообщил, что намерен реформировать всю государственную систему. «Сегодня мы должны возобновить наш общий социальный проект во имя Франции, во имя Европы».
Президент не забывает и о мерах по улучшению экологии, однако, не говорит, какими они будут.
Также Макрон сообщил, что в помощи экономики должны участвовать крупнейшие предприятия и наиболее богатые граждане.
Французский лидер заговорил и о восстановление налога на крупное состояние. По словам Макрона, эта мера неэффективна, потому что плательщики просто уезжали из страны. Он заявил, что этот налог был заменен на налог на движимое имущество.
Макрон объявляет о чрезвычайном положении экономики в стране.
«Мы слишком медленно продвигались по нашей дороге к благополучию», — говорит он.
Президент Франции заявил, что с мая 2019 года минимальный размер зарплаты вырастет на 100 евро, кроме того сверхурочные часы работы не будут облагаться налогом. В конце года будет специальная премия, не облагаемая налогами. Для тех, кто зарабатывают менее 2 тыс. евро в месяц, будут установлены налоговые вычеты.
Более того, он утверждает, что чувствовал приближение кризиса еще до того, как стал президентом. Именно поэтому, по словам Макрона, он пошел на выборы.
В течение 40 лет, по словам Макрона, ухудшались условия и увеличивалась дистанция между сословиями. Он утверждает, что осознает свою ответственность, однако, отмечает, что не занимался во время своего правления другими вопросами. Макрон заявляет, что действительно хотел изменить эту несправедливость.
«Я пытаюсь опереться на вас, опереться на гражданское общество, — утверждает Макрон. — Я думаю нам нужно пойти на неизведанным путям, чтобы улучшить жизнь».
Макрон заявляет, что осуждает насилие и методы, которыми воспользовались многие протестующие.
«Никакой гнев не оправдывает атаки на полицию», — сказал Макрон.
При этом он понимает гнев и возмущение французов, которым не хватает денег на содержание семьи. Он говорит о пенсионерах и многодетных семьях. Макрон утверждает, что понимает, как непросто живется беднякам.
Обращение Эммануэля Макрона началось.
Уступков, на которые пошло правительство оказалось недостаточно и протесты продолжились. В связи с этим, Эмманюэль Макрон решил провести встречу с представителями профсоюзов, власти и объединений работодателей. «Президент в эти трудные времена хочет собрать все заинтересованные стороны и выслушать их предложения», — цитирует Reuters слова источника.
Правительство, в свою очередь, не прекращало напоминать гражданам о необходимости соблюдать экологические меры, а также объяснять, что одной из причин повышения является введение экологического налога на выброс парниковых газов. Более того, подобными мерами Макрон рассчитывал повлиять на зависимость экономики страны от цен на нефть.
В течение всего этого года цены на топливо во Франции стремились вверх. В конечном итоге бензин подорожал на 7,5%, а дизель — на 15%. Таким образом, расходы французских семей могли вырасти на €100-225 в месяц с начала 2019 года.
4 декабря Эдуар Филипп все же объявил, что цены на бензин будут заморожены. «Никакие налоги не стоят единства общества, — добавил также премьер-министр. — Я услышал гнев французов». Также было решено отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей. Более того, The Guardian сообщил, что Франция может вернуть «налог на богатство», который был упразднен в прошлом году, что тоже вызывало немалое раздражение граждан.
Массовые акции протеста проходят по всей стране с 17 ноября. В начале премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти страны не намерены отменять налог, ставший предметом конфликта. При этом он добавил, что кабмин слышит «гнев и страдания» французов.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил журналистам, что в минувшую субботу по всей Франции участие в манифестациях приняли 125 тыс. человек, из них 10 тыс. — в Париже. Полиция провела 1385 задержаний. Были ранены 118 гражданских лиц и 17 сотрудников сил правопорядка.
Радикально настроенные молодые люди строили баррикады, бросали булыжники и стеклянные бутылки, поджигали автомобили и здания — в ответ полиция применяла слезоточивый газ, оглушающие гранаты и резиновые пули. На помощь полиции была пригнана бронетехника.
8 декабря во Франции прошли массовые акции протеста. На улицы городов вышли люди, недовольные повышением цен на топливо. Они требовали отставки президента Эммануэля Макрона. Многие из них надели желтые светоотражающие жилеты, которые носят автомобилисты. Крупнейшие за десятилетие протесты во Франции назвали движением «желтых жилетов».
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон обратится к гражданам страны. Обращение президента последует на фоне неутихающих акций протеста по всей стране. Кроме того, Макрон уже провел встречу с представителями профсоюзов, власти и объединений работодателей.
Что Макрон скажет нации в столь трудный для нее момент — рассказываем в режиме онлайн.