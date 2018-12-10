Мэй отменила голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях соглашения с ЕС по Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По ее словам, она намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по «сделке».

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«Я внимательно прислушивалась к мнениям в течение трех дней дебатов по сделке… Остается обеспокоенность относительно решения пограничного вопроса. Сделка в таком виде не могла быть утверждена парламентом, я переношу ее рассмотрение», — сказала Мэй в Палате общин британского парламента. При этом она не назвала новой даты голосования.

Как отмечает издание Bloomberg, британский премьер опасается крупного поражения во время голосования, поскольку многие члены парламента не поддерживают соглашение, в котором прописаны условия по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. В случае, если парламент не одобрит предлагаемый Мэй документ, ее будущее в текущем статусе руководителя окажется под вопросом.

«Затягивание голосования по «сделке» лишь отсрочит неизбежное. Брюссель больше не пойдет на существенные уступки», — заявил еще до выступления Мэй один из парламентариев Филип Ли.

Парламентарий-консерватор, бывший заместитель министра по вопросам выхода из ЕС Стив Бейкер заявил, что перенос голосования является поражением для Мэй.

Его слова приводит РИА «Новости», получившее письменное заявление парламентария. Как отмечает Бейкер, условия соглашения с Брюсселем были настолько плохи, «что документ просто не следовало вносить на рассмотрение в парламент». Подобная ситуация свидетельствует о том, что у Британии нет сильного правительства и стабильного плана по Brexit, отметил политик.

10 декабря также стало известно, что министр по вопросам Brexit Стивен Баркли в понедельник выступит в британском парламенте с заявлением о применении статьи 50 договора Евросоюза, по которой Великобритания начала процедуру выхода из ЕС. Об этом сообщается на сайте парламента. Выступления Баркли назначено на 17.30 местного времени (20.30 мск).

Ранее некоторые парламентарии уже призывали премьер-министра временно прекратить выполнение положений статьи 50, что приостановило бы процедуру выхода из ЕС. Мэй категорически отказывалась это делать.

Премьер-министр заявила, что отказ парламента одобрить согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit приведет к потере стабильности.

Подобные действия парламента могут создать политическую неопределенность, которая будет связана с риском неисполнения обязательств по выходу Британии из ЕС, отметила она. Кроме того, считает политик, это может спровоцировать угрозу досрочных выборов или вовсе полную отмену Brexit.

Ранее суд Евросоюза постановил, что у Великобритании есть право отозвать свое уведомление о выходе из ЕС и таким образом сохранить статус страны-участницы организации.

«Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о своем намерении выйти из Европейского союза», — отмечается в решении суда, распространенном его пресс-службой.

Суд также постановил, что право отказать от Brexit сохраняется у Британии до тех пор, пока соглашение о выходе между ЕС и страной не вступит в силу или, «если такое соглашение не будет заключено, до тех пор, пока не истечет двухлетний срок после уведомления о намерении выйти из ЕС».

Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС 25 ноября. Соглашение о Brexit должно вступить в силу 30 марта 2019 года. В рамках этой процедуры лидеры 27 стран также утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о Брекзит и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании. Теперь соглашение об условиях Brexit должно быть одобрено Европарламентом и британскими законодателями. Голосование в Палате общин по этому документу было назначено на 11 декабря.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. Переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы, займет еще несколько месяцев.