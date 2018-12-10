Кремль: Москва не имеет отношения к «желтым жилетам»

Россия непричастна к протестам «желтых жилетов» в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», — сказал он, добавив, что «какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным, как клеветой».

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Песков подчеркнул, что Москва придает большое значение развитию отношений с Парижем и «с уважением относится к суверенитету страны». Ранее глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Минобороны страны ведет расследование о возможной причастности российской стороны к протестам. Министр отказался обсуждать эту тему подробно, «пока факты не будут установлены».

Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Ле Дриан говорил об иностранном вмешательстве вообще.

«Я бы поправил: не «возможная причастность России», а «возможное вмешательство извне». Россия — это потом уже наши «друзья» стали укладывать в контекст», — сказал он.

В Кремле также заявили, что вмешательства Вашингтона в протестные акции в Париже также не видят.

Слухи о «российском следе» в протестах «желтых жилетов» появились после публикации в газете The Times, которая со ссылкой на «источники в британском правительстве» сообщила о «российском влиянии» на настроения французов через соцсети и СМИ.

Примерно в то же время в фейсбуке Служба безопасности Украины появилось сообщение с похожим содержанием. Ведомство обвинило Федеральную службу безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба России в руководстве над «правыми радикалами» во Франции. Российские спецслужбы могут организовать подобные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других странах ЕС, отметили в СБУ.

Как считает глава СБУ Василий Грицак, таким способом «Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя».

В качестве доказательства вины России СБУ опубликовала в соцсетях фотографию из Парижа, на которой двое участников митинга держат в руках флаг самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, на фото запечатлены Сорлин Фабрис, член аналитического центра «Катехон», и Ксавье Моро, который с 2013 года якобы является гражданином России и участником общественной организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс».

Позднее Ксавье Моро объяснил, что он вышел на протестные акции с флагом ДНР с целью показать, что борьба против олигархии, проводящаяся в Париже, похожа на ту же борьбу, что ДНР ведет против олигархии Киева.

«Четыре года назад Донбасс восстал против олигархии и несправедливости так же, как мы сейчас», — пояснил он. Моро рассказал, что был зарубежным наблюдателем на недавних выборах в ДНР, в Донбассе у него живут друзья и «там важна любая поддержка».

При этом мужчина возмутился публикациями СМИ, в которых утверждается, что движение «желтые жилеты» якобы организовано Вашингтоном, «чтобы скинуть президента Франции Эммануэля Макрона», передает ФАН.

«Это просто оскорбление десятков тысяч демонстрантов. Макрон сам ориентируется на глобалистов из США, а наш протест — народный!» — подчеркнул он.

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя обвинения СБУ в адрес Москвы, пояснил, что теперь украинские власти «расширили границы абсурда».

«Известно: что бы ни случилось на Украине, там во всем обвиняют Россию. Но с недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или Brexit в Британии, — в этом тоже виновата Россия», — отметил Пушков.

По его мнению, если бы французским «желтым жилетам» и их сторонникам стали объяснять, что их протестами руководят спецслужбы России, «то объясняющим в лучшем случае надавали бы по физиономии».

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября и вызваны намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах — неотъемлемых атрибутах французских водителей. По всей стране в протестах принимают участие сотни тысяч человек.

В начале декабря власти страны решили пойти навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Тем не менее, некоторым активистам этого показалось недостаточно, и теперь они требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и правительства.

Последняя акция «желтых жилетов» прошла 8 декабря. Во время нее происходили столкновения с полицией, власти стянули в город дополнительные наряды силовиков, на улицах появилась бронетехника. По данным МВД Франции, во время протестов в Париже в этот день были задержаны более полутора тысяч человек. Как заявили в ведомстве, эта цифра является беспрецедентной: никогда еще в столице Франции не было задержано такое количество человек.