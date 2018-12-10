За Керчь и Донбасс: Евросоюз бьет новыми санкциями. LIVE

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Вообще, в центре обсуждения сегодняшней встречи — самый широкий круг вопросов: ситуация на Западных Балканах, включая последние события в Боснии и Герцеговине, политика санкций в отношении Ирана, экономическое положение в Венесуэле.
Будет также обсуждаться сотрудничество между Евросоюзом и Африканским союзом в контексте экономических связей, инвестиций и происходящих там политических процессов.
Обсуждение ситуации на Украине, антироссийских санкций и официальный обед с Климкиным — лишь «верхушка айсберга».
Тем не менее, обсуждению ситуации в Керченском проливе все равно будет уделено не мало внимания. Министрам предстоит выработать единые предложения в ответ на события в районе пролива, а также представить их на неформальном обеде с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
В то же время Маас заявил, что Берлин не поддерживает введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Он подчеркнул, что Германия не будет выступать с предложением о введении новых антироссийских санкций.
«В настоящее время, мне кажется, было бы неправильно обсуждать новые санкции, поскольку предпринимаются усилия для уменьшения напряженности», — заявил он. При этом глава МИД ФРГ добавил, что не наблюдает консенсуса среди стран Евросоюза по поводу новых санкций.
Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас также выразил уверенность в том, что по итогам сегодняшней встречи в следующем году будут продлены антироссийские санкции, введенные ранее.
В первую очередь, говорит Маас, речь идет об истекающих в январе санкций против России из-за присоединения Крымского полуострова. «Так или иначе мы должны оставаться в тесном контакте с обеими сторонами, что мы и делаем в нормандском формате», — добавил он.
Совет Евросоюза уже принял решение ввести санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
«Совет ЕС утвердил введение ограничительных мер в отношении девяти физических лиц за организацию и проведение незаконных выборов в Луганском и Донецком регионах», — сообщили представители совета.
Новые санкции вступят в силу после того, как будут опубликованы в официальном журнале ЕС.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран Евросоюза. Повестка дня самая широкая — от визового соглашения с Белоруссией до ситуации с Brexit.
Кроме того, будут обсуждаться и вводиться новые санкции против Москвы. Какие и за что — «Газета.Ru» расскажет в онлайн-трансляции.