За Керчь и Донбасс: Евросоюз бьет новыми санкциями. LIVE

Вообще, в центре обсуждения сегодняшней встречи — самый широкий круг вопросов: ситуация на Западных Балканах, включая последние события в Боснии и Герцеговине, политика санкций в отношении Ирана, экономическое положение в Венесуэле.

Будет также обсуждаться сотрудничество между Евросоюзом и Африканским союзом в контексте экономических связей, инвестиций и происходящих там политических процессов.

Обсуждение ситуации на Украине, антироссийских санкций и официальный обед с Климкиным — лишь «верхушка айсберга».