«Их содержат на военной базе»: племянница Скрипаля сделала заявление

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию насильно удерживают на территории Великобритании, убеждена его племянница Виктория Скрипаль. Такое мнение она выразила в интервью газете «Известия».

«Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира», — заявила россиянка.

Виктория Скрипаль высказала предположение, что Сергей и Юлия могут находиться на территории военной химической лаборатории Портон-Даун, расположенной в окрестностях Солсбери, где произошло покушение.

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Женщина уже не в первый раз комментирует судьбу своих родственников: в конце октября племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявляла, что не может связаться с родными в Британии.

Кроме того, в разговоре с ФАН она отмечала, что опасается за свою жизнь, так как причастные к делу могут быть заинтересованы в том, чтобы она не высказывалась на тему отравления своих родственников.

«Тем не менее я не намерена менять свою фамилию и предпринимать какие-то другие шаги. Несмотря на то что я не являюсь прямой родственницей Сергея Скрипаля, я горжусь фамилией своего отца», — отметила она.

Виктория добавила: она по-прежнему считает, что Россия не причастна к случившемуся весной в Солсбери, так как британские власти, кроме голословных обвинений, так и не предоставили каких-либо доказательств.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в разговоре с НСН также отметил, что дело Скрипалей «очень запутанное».

«Совершенно не в интересах [президента России Владимира] Путина и правительства создавать такой международный скандал накануне выборов. Нужно быть круглым идиотом. Но что-то произошло. Это не полностью инсценировка. Не знающие английского любители английской готики [подозреваемые в покушении Петров и Боширов]! Это фигня и хохма. Однако англичане в свойственной им манере использовали это в своих довольно гнусных политических целях. Они мастера по части дезинформации. Этот клубок уже пора распутать. Мы его не распутаем, пока Тереза Мэй, скучная как овсяная каша, не уйдет в отставку», — подчеркнул отставной КГБшник.

Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в британском городе Солсбери 4 марта были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Скрипаль оправдывал этот поступок тем, что «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране [Российской Федерации]». После он был раскрыт и арестован, сидел в тюрьме и был обменян на российских разведчиков, эмигрировав в Британию.

Скрипалей обнаружили на лавочке возле торгового центра «Молтингс» в 50-тысячном городке Солсбери к западу от Лондона. «Они были просто обмякшие. Им было хорошо, никаких признаков боли, ничего такого. Безжизненные, если хотите», — сообщали очевидцы произошедшего.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в России и Советском Союзе никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

В ответ на санкции Великобритании российские власти приняли решение о высылке 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва отказалась открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в России.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — отметили во внешнеполитическом ведомстве РФ.