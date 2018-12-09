Бесчинства «желтых жилетов»: Франция подозревает Россию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности (SGDSN) расследует причастность России к акциям протестов в стране.

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«Я слышал эти слухи. <…> Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены», — приводит слова Ле Дриана ФАН.

Он отметил, что сейчас есть вопросы, по которым позиции Франции и России отличаются, но есть и такие, в которых их позиции схожи, или те, над которыми страны работают совместно.

Британская газета Times ранее сообщила о появлении в твиттере сотен аккаунтов, якобы связанных с Россией, с которых каждый день публикуется более полутора тысяч сообщений для «увеличения масштаба уличных протестов» во Франции.

В материале подчеркнули, что аккаунты «распространяли дезинформацию, используя фотографии раненых протестующих с других акций протеста, чтобы преувеличить факты о жестокости французской полиции».

Там также приводились слова источника издания в британском правительстве, который заявил, что «российские СМИ, поддерживаемые государством, в несоразмерной степени сконцентрировали внимание в своей редакционной продукции на сообщениях об этих протестах».

К обвинениям в адрес России присоединились и украинские власти. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в последние годы Москва усиленно пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры.

«Ежегодно на территории РФ при непосредственном организационном и финансовом содействии российских спецслужб проводились так называемые «конференции лидеров правых партий Европы», «международные консервативные форумы», собрание «глобального революционного альянса», где идеологи «русского мира» Александр Дугин (лидер «Международного евразийского движения» — «Газета.Ru»), Сергей Глазьев (советник президента РФ — «Газета.Ru») и другие вооружали иностранных представителей теории силового свержения европейских демократий», — приводит слова Грицака пресс-служба СБУ.

Грицак уверен, что радикалы под флагами самопровозглашенной Донецкой народной республики, возглавляемые сотрудниками ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), теперь сдают «практический экзамен» в Европе.

«За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. По информации СБУ российские спецслужбы намерены организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», — предупредили в Киеве.

Ведомство также опубликовало фотографию двух мужчин в желтых жилетах на фоне Триумфальной арки в Париже. Они держат в руках флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«На фото слева — Сорлин Фабрис. Член Аналитического центра «Катехон», который действует под эгидой Константина Малофеева и возглавляемого им Фонда святителя Василия Первозванного. В наблюдательный совет «Катехона» входят идеологи российского «евразийства» Сергей Глазьев и Александр Дугин», — заявили в СБУ.

По мнению представителей украинского ведомства, вторым человеком на фото является наблюдатель на выборах в Донбассе Ксавье Моро. Он в течение 17 лет проживает в России, с 2013 года является ее гражданином. Грицак заявляет: Моро — функционер организации «Восток Франция — Солидарность Донбасс», подконтрольной российским спецслужбам.

Подозрения в адрес России прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что начавшееся во Франции расследование — это продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах.

«Это смешно. С другой стороны, уже весь мир понимает, что это клоунада», — сказал парламентарий РИА «Новости».

Такого же мнения придерживается и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. По его мнению, Франция идет на поводу у провокаторов из Лондона и Киева.

«Считаю подобного рода реакцию <...> проявлением неуважения к собственному народу и явного непонимания истинных причин нарастания протестных настроений во французском обществе», — подчеркнул сенатор.

«Во всемирной «лиге неудачников», списывающих собственные ошибки и промахи на Россию, прибыло», заключил Косачев.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере отметил, что раньше Россию обвиняли только в любых событиях на Украине.

«Известно: что бы ни случилось на Украине, там во всем обвиняют Россию. Но с недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или Брекзит в Британии, в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда», — подчеркнул Пушков.