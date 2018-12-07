Фантастическая карьера: Трамп решит судьбу блондинки

7 декабря президент США Дональд Трамп назначит представителя американского Госдепа Хизер Науэрт на должность постпреда США при ООН, пишет Fox News со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

В конце нынешнего года позицию постоянного представителя Вашингтона в ООН по собственному желанию покинет Никки Хейли. Ей пророчат карьеру сенатора, а, возможно, и вице-президента США на новом сроке Трампа, если он выиграет выборы в 2020 году.

По крайней мере, именно о ее кандидатуре на эту должность ранее писали СМИ, да и сам глава Белого дома подтверждал эту информацию. В начале ноября он заявлял, что огласит решение по должности постпреда «в течение недели», однако впоследствии не высказывался на этот счет.

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Если назначение Науэрт все же состоится, она сможет похвастаться крайне быстрым и впечатляющим карьерным ростом: от журналиста до члена администрации менее чем за два года.

До того как эффектная блондинка Хизер Науэрт получила должность официального представителя Госдепартамента США, она работала на любимом телеканале Дональда Трампа — вела передачу Fox & Friends на Fox News. Трамп неоднократно хвалил эту передачу и однажды даже заявил, что он давний поклонник этого шоу, а также назвал его авторов «очень честными людьми».

В случае если Науэрт перейдет на работу в ООН, она не будет первым представителем СМИ на этой должности.

При президенте США Бараке Обаме этот пост занимала Саманта Пауэр, которая несколько лет проработала военкором в бывшей Югославии. При этом даже противники Пауэр признают, что та отличалась большим интеллектом и имела твердые убеждения. Пока неясно, насколько сильна Науэрт в полемических дискуссиях и речах, которыми известны послы ООН ведущих стран.

Во времена «холодной войны» и вскоре после нее должности послов США в ООН занимали профессиональные дипломаты, однако в последние годы значение поста американского представителя снижается. Кроме того, постоянно усиливается критика ООН со стороны Вашингтона за бюрократизм.

Известно, что жестким критиком Организации является нынешний советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который сам был послом при ООН, но относился к ней весьма критически.

«Совет Безопасности, Генассамблея, Совет по правам человека находятся в достаточно плачевном состоянии, и я не вижу шансов на улучшение даже к юбилею. ООН делает немало хорошего в гуманитарном смысле, однако если говорить о механизмах разрешения международных конфликтов, я не думаю, что они отражают те чаяния, о которых мечтали создатели этой организации», — говорил в 2015 году в интервью «Газете.Ru».

Сам Трамп, выступая на Генассамблее ООН в 2017 году, потребовал сократить расходы на проекты, которые не приносят «отдачи», а также улучшить планирование бюджета. Все это он изложил в декларации, подготовленной его администрацией.

Американский лидер напомнил, что взнос США в бюджет ООН составляет 22%, или $3 млрд в год, и дал понять, что эти расходы завышены. «Соединенные Штаты несут несправедливые издержки, но, честно говоря, если бы ООН могла реально выполнить все свои заявленные цели, особенно обеспечение мира, эти инвестиции можно было бы легко оправдать», — рассуждал американский лидер.

Декларацию Трампа, которая не имеет силы юридически обязывающего документа, подписали 128 из 193 государств-членов ООН. Постпред США при организации Никки Хейли назвала количество подписантов «фантастическим».

«Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру. ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают», — отметил в своем выступлении на Генассамблее действующий президент США. По его словам, Вашингтон пока «не видит отдачи» от ООН, хотя является самым крупным плательщиком в ее бюджет.