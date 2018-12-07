Меркель уходит в закат: ХДС выбирает нового лидера

За два дня одна из старейших европейских политических партий консервативного направления — Христианский демократической союз (ХДС) — должна выбрать нового лидера. Им будет уже не Ангела Меркель, которая ранее объявила, что не будет баллотироваться на этот пост, а также уйдет из политики в 2021 году.

Реклама

На главный партийный пост претендуют два основных кандидата. Первый — Фридрих Мерц, бывший лидера фракции консерваторов в бундестаге и давний политический соперник Меркель, которого она всегда считала потенциальным конкурентом. Второй кандидат — протеже канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается доверенным лицом Ангелы Меркель, ее даже называют «преемницей» канцлера.

В съезде примут участие 1001 делегат, однако лишь часть из них имеет право голоса. При этом большинство из опрошенных заявили, что будут голосовать за Мерца, на втором месте — кандидатура Крамп-Карренбауэр.

Следом за ними идет экс-министр финансов Йенс Шпан — самый молодой кандидат, однако, шансов у него немного.

В условиях, когда карьера канцлера идет к закату, для Меркель принципиально важно сохранить за собой поддержку партии, чтобы после ее ухода христианские демократы продолжали оставаться значительной политической силой.

Партии, в то же время, есть, за что благодарить Меркель.

«Ключевым фактором ее политического успеха стало превращение традиционно-консервативного Христианско-демократического союза в центристскую политическую силу. При Меркель фракционность христианских демократов потеряла свою актуальность. При этом многим лидерам пришлось покинуть партию. Она с удивительной легкостью умеет перехватить повестку у своих политических противников», — написал в недавней статье для «Газеты.Ru» программный координатор Российского совета по международным делам Владимир Морозов.

Однако оставаться одной из главных национальных партий ХДС сегодня тяжело, так как организация демонстрирует провал за провалом на региональных выборах.

В сентябре рейтинг блока ХДС/ХСС, во главе которого находится канцлер страны Ангела Меркель, опустился до рекордно низкой отметки. Согласно опросу Bild am Sonntag, только 26% опрошенных все еще поддерживают политический блок Меркель, и это — новый антирекорд. Второе место рейтинга занимают Социал-демократическая партия Германии и «зеленые», набравшие по 17%. «Альтернатива для Германии» ухудшила свои показатели, набрав только 15%.

«Централизация» христианских демократов привела не только к падению рейтинга консерваторов, в том числе и их союзников из баварского Христианского социального союза (ХСС), но и к необычной для ФРГ поляризации политики», — писал Морозов.

По итогам недавних выборов в земле Гессен, которые прошли в конце октября, ХДС получил почти на 12% меньше голосов, чем пять лет назад.

Несмотря на то что журнал Forbes недавно назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира, ее рейтинги идут вниз, а ее идеалы подвергаются остракизму. Как отмечает в недавней статье The New York Times, ценности, которые воплощала собой канцлер, подвергаются эрозии.

На ее глазах «старые демоны национализма» вернулись к жизни, а Европейский союз, за сохранение которого она так боролась, подвергается нападкам со стороны популистских политиков, говорится в материале.

Издание отмечает, что

многие из тех, кто в настоящее время не поддерживает Меркель, в основном, припоминают ей миграционный кризис 2015 года, когда она позволила более миллиону беженцев въехать в Германию.

Газета отмечает, что некоторые задаются вопросом, не взрастила ли Меркель своей миграционной и жесткой экономической политикой те появившиеся силы, которые в настоящее время разрывают Европу на части.

Все эти темы прозвучат во время обсуждения на партийном съезде. Выступающие, несомненно, будут говорить об уходящем председателе добрые слова, однако они понимают, что ее время уходит.