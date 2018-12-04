У вас 60 дней: США поставили России ультиматум

Америка выбросит договоры

Основной темой на этой встрече альянса стало обсуждение Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), из которого США в скором времени планируют выйти.

Несмотря на то, что европейцев этот шаг администрации США откровенно расстроил, в действиях Вашингтона винят Россию.

«США полностью соблюдают договор», — заявил перед началом заседания глав министров стран НАТО Столтенберг, отметив, что Россия разрабатывает в нарушение договора ракету, «способную поразить европейские города». «Мы требуем, чтобы Россия полностью выполняла договор», — заявил Столтенберг, отметив, что на министерской встрече вопрос договора РСМД был «главным».

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В итоговом заявлении НАТО по РСМД также говорится, что Россия нарушает договор, создавая ракетную систему М729, которая «создает значительный риск для трансатлантической безопасности». Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что нарушителем договора являются именно США, а размещенная в Европе система ПРО может использовать и наступательные ракеты.

В документе альянса также указывается, что договор еще можно сохранить, но дело за Москвой: «Сегодня от России зависит сохранность договора».

Источник «Газеты.Ru» в штаб-квартире НАТО сказал, что заявление нужно понимать буквально: спасение договора зависит от России.

Судьба договора РСМД имеет косвенное отношение и к Украине. Она была в числе трех советских республик, на территории которых размещалось ядерное оружие. Сегодня часть киевской элиты вспоминает об этом и винит бывшего лидера страны Леонида Кравчука, согласившегося на перемещение ракет в Россию. Правда, тогдашний министр обороны США Уильям Перри отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru», что «не жалеет об этом решении»: «Это был важный шаг, учитывая опасность ядерной катастрофы».

Однако ответственных представителей старой американской политической школы, таких как Перри, сменили совсем другие люди, которые выступают с более жестких позиций.

Хотя приехавший в Брюссель Госсекретарь США Майкл Помпео вспомнил о покойном президенте США Джордже Буше-старшем, своей риторикой он скорее напомнил его сына Джорджа Буша-младшего.

«Если договоры мешают нам и нашим союзникам, то они должны быть либо скорректированы, либо выброшены»,

— отрезал Помпео на встрече в центре Джорджа Маршала в Брюсселе. От госсекретаря ожидали красивого жеста — объявления о выходе из договора прямо на саммите, однако он ограничился более «мягкими» мерами. Он заявил, что

США приостановят выполнение своих обязательств по ДРСМД через 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению договора.

«Мы будем рады, если в течение 60 дней Россия вернется к соблюдению договора. У них достаточно времени», — добавил он. По его словам, американская сторона в течение этого времени не будет производить и испытывать ракеты, которые попадают под действие договора.

Но даже находясь в городе, который де-факто является главной столицей ЕС, Помпео не пощадил и «европейских друзей».

«Иногда наши европейские друзья говорят, что мы действует не в интересах свободного мира. Это абсолютная неправда. Под руководством президента Трампа мы не оставляем ни международного лидерства, ни наших друзей. Все совсем наоборот. Америка будет вести за собой всегда и везде», — отметил он.

Европейское издание газеты Politico назвало речь Помпео «весьма недипломатичной для главного американского дипломата».

Журналисты, приехавшие на освещение саммита, увидели другой яркий символ американского присутствия. Рядом с американским флагом, стоявшим впереди других штандартов стран членов НАТО, стоял огнетушитель. Когда представители прессы обратили внимание проходившего мимо него американского дипломата на этот факт, он улыбнулся и сказал, что «видит Америку в роли пожарного».

Разговоры об Украине

Украинский кризис стал еще одной важной темой повестки первого дня саммита глав МИД стран НАТО. В библиотеке новой штаб-квартиры альянса сотрудники даже выложили на видное место книги с названием «Агрессия против Украины», которые, по иронии судьбы, соседствуют с книгами «Демократия в опасности».

Ключевой темой встречи стало обсуждение последствий ситуации в Керченском проливе. В НАТО считают «нелегальными» действия российских пограничников, которые с применением силы задержали нарушившие российскую границу украинские корабли. Альянс требует от Москвы незамедлительно вернуть корабли и освободить украинских моряков.

Хотя в вопросах украинских журналистов звучало требование более жестких мер, представители НАТО отвечают, что уже сделали все, что могли: созвали экстренное совещание в связи с событиями в Керченском проливе, а также продолжают помогать Киеву улучшать боеспособность ВМФ страны. Речь идет в том числе и о помощи в обучении моряков в Одессе, где сегодня находится академия ВМС Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи министров заявил, что он «никогда еще не чувствовал такой поддержки» со стороны союзников.

«НАТО будет продолжать поддерживать Украину», — заявил журналистам высокопоставленный представитель альянса.

Эта поддержка заключается в увеличении присутствия кораблей НАТО в Черном море. Как выразился представитель альянса, это делается для того, чтобы «наблюдать за происходящим». В этом году корабли НАТО пробыли в Черном Море 120 дней, в то время как в прошлом году — только 80, отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом он вновь повторил уже известную «доктрину» альянса по отношению к России: «Мы не хотим изолировать Россию и считаем, что диалог важен». Возможности для контактов пока есть как на политическом, так и на военном уровне, и стороны используют их. Однако о полноценном диалоге речь уже давно не идет — он был практически заморожен после присоединения Крыма к России. К тому же после отъезда в Москву посла РФ при НАТО Александра Грушко в начале года Россия пока так и не назначила нового посла при альянсе.

Конфликтной ситуацией в Керченском проливе активно пользуется Грузия.

Страна, которая, как и Украина, давно желает вступить в альянс, также принимает участие во встрече министров. Натовские чиновники произносят названия обоих государств через запятую.

На пресс-конференции по итогам первого дня встреч министров, состоявшейся 4 декабря, Столтенберг заявил, что Россия должна прекратить свое присутствие в Абхазии и Южной Осетии, а также отметил, что НАТО продолжает работу с Грузией по «подготовке к членству в НАТО».

По его словам, союзники похвалили эту страну за участие в операциях НАТО в Афганистане. А вот говоря об Украине, он заметил, что Киев на его пути в альянс ожидает еще «немало вызовов».