Весь в белом: почему Макрон не вышел к протестующим

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник встретился с лидерами политических партий и представителями «желтых жилетов» с целью прекращения протестов против повышения цен на топливо, сообщает агентство Reuters.

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Однако говорить о том, что встреча прошла удачно, не приходится. Выйдя из офиса премьер-министра лидер правоцентристских республиканцев Лоран Вокье заявил, что правительство «не понимает всей глубины народного гнева».

Итогом встречи стало решение провести парламентские обсуждения проблемы, однако Вокье заявляет, что единственное решение, которое может остановить протесты — отмена новых налогов на топливо.

Для властей страны пойти на этот шаг означает признать свою полную капитуляцию. Хотя требования других оппозиционных сил еще более радикальны.

Накануне лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что для урегулирования проходящих в стране протестов необходимо распустить Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента), а также провести досрочные выборы.

Сами «желтые жилеты» призывают к отставке правительства. Это требование 3 декабря в эфире радиостанции Europe-1 озвучил представитель протестующих Кристоф Шаленсон. По его словам, правительство должен возглавить бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье. «Я прекрасно вижу во главе правительства генерала де Вилье. У него есть авторитет, и нужно, чтобы он возглавил правительство», — прокомментировал он требование «желтых жилетов».

Хотя требования об отставке правительства с начала протестных акций в середине ноября звучат регулярно, гнев толпы в основном сосредоточен на одном конкретном человеке — президенте Франции Эммануэле Макроне.

На протяжении всего президентского срока Макрона, который длится чуть больше года, его популярность неуклонно и стремительно падает.

Президента обвиняют в защите интересов богатых и игнорировании нужд «простого народа». Проводимые им экономические реформы, которые оборачиваются для населения увеличением налогового бремени, только укрепляют эту мысль в массовом сознании.

Последние данные по рейтингу Макрона были опубликованы в первые дни движения «желтых жилетов». Даже тогда они пробили очередное дно популярности французского президента — уровень его поддержки едва достигал 25%.

Насколько сильно он успел упасть за две недели ожесточенных и доходящих до откровенных столкновений с полицией протестов остается только гадать. Но лозунги, с которыми французы выходят на улицы говорят сами за себя: «Макрон, в отставку!» и «Юпитер, спустись на землю, здесь нищета».

Требование к Макрону выйти к протестующим с их стороны звучит регулярно. Доходило даже до случаев откровенного террора — на прошлой неделе человек в желтом жителе угрожал взорвать бомбу, если Макрон не придет с ним поговорить.

Но Макрон не до сих пор так и не вышел на прямой диалог с «желтыми жилетами». Вместо этого он поручил решить эту проблему главе своего правительства.

Не помешал этому решению даже тот факт, что 1 декабря «желтые жилеты» отказались от диалога с премьер-министром. Они требовали максимальной открытости этих переговоров. «Нам было отказано в трансляции в прямом эфире переговоров по телевидению. Поэтому мы решили не идти на компромиссы», — заявил один из восьми уполномоченных делегатов Джейсон Герберт.

«Дело в том, что традиционно в Пятой Республике внутренняя политика считается вотчиной премьер-министра, а внешняя политика — вотчиной президента, — поясняет научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. — Поэтому в случае внутриполитических трудностей у президента всегда есть возможность все шишки свалить на премьер-министра. В этом плане должность главы правительства во Франции — практически «расстрельная».

Однако традиции Пятой Республики — не единственная причина, по которой Макрон дистанцируется от решения проблемы протестов. Дело в том, что рейтинг Эдуара Филиппа сейчас выше, чем у Макрона, почти на 10%.

«Встреча Макрона с протестующими может еще сильнее подлить масла в огонь. Макрон вполне может считать, что встреча с премьер-министром, чей рейтинг повыше, чем у него, может пройти в более спокойной и конструктивной атмосфере», — говорит Тимофеев. В конечном итоге Макрон мало что потеряет от делегирования протестной темы правительству. Эдуар Филипп — это его человек, который будет держать президента в курсе всех подробностей переговоров с оппозицией.

Существует и вероятность того, что пока Макрон собирается с мыслями и обдумывает свои дальнейшие действия. «Он наверняка еще будет делать какие-то заявления, просто возможно сейчас он еще надеется решить проблему на уровне правительства. А вот если правительство не справится, ему уже придется заняться этим вопросом лично», — добавляет Тимофеев.

Пока же президент Франции ограничивает свое участие в проблеме негативными комментариями в отношении протестующих.

За время протестов он успел заявить, что действия «желтых жилетов» являются «позорными», само движение плохо влияет на международный имидж страны. И просто обещал, что участники погромов обязательно предстанут перед судом и будут наказаны.

«Макрону важно показать, что протестующие — это совершенно неконструктивные люди, которые сеют хаос и разрушение. Он старается создать вокруг них максимально негативный информационный фон, чтобы в итоге выступить в роли миротворца, — поясняет поведение президента Франции Павел Тимофеев. —

Ему тяжело сейчас идти на какие-то уступки, потому что под вопросом может оказаться его образ сильного политика, что впоследствии помешает ему продавливать выгодные для него решения.

Но он пытается идти на компромиссы. Пространство для маневра у него все еще есть».