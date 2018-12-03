11 друзей Сербии: независимость Косова под угрозой

Соломоновы Острова отозвали признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщил приштинский телеканал KTV. Информацию подтвердил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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Согласно данным телеканала, власти Соломоновых Островов отправили специальные ноты представительству Косово в Австралии 28 ноября. В первой сообщалось о решении отозвать призвание независимости республики. Во втором обращении говорилось, что Соломоновы Острова будут придерживаться этой позиции, «пока не завершатся переговоры Белграда и Приштины под эгидой ЕС».

При этом в МИД Косова заявили, что не получили дипломатические ноты.

Соломоновы Острова стали уже третьей страной за месяц, которая отзывает признание независимости Косова. В течение ноября власти Гренады и Коморских островов приняли аналогичное решение.

При этом причины для отзыва признания называются одни и те же. Так, власти Гренады заявили следующее: «правительство страны после обширных исследований считает, что наибольшее значение имеет поддержка будущего статуса Косова, который будет согласован путем переговоров Белграда и Приштины».

А в отправленной Коморскими островами ноте сообщалось, что «Союз Коморских островов отзывает признание Косово, чтобы дать возможность обеим сторонам прийти к справедливому, равноправному и прочному политическому решению вопроса, связанного со статусом Косово».

Всего у Косова отозвали независимость 11 государств.

Помимо трех вышеперечисленных стран свое решение изменили также Доминика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея и Лесото.

Над международным статусом Республики Косово активно работают власти Сербии. В октябре президент страны Александр Вучич во время пресс-конференции с председателем комитета по внешним делам Европарламента Дэвидом Макалистером заявил, что никогда не намерен признавать независимость Косово.

«Я понятия не имею, чего [Запад] хочет от Сербии, но Сербия не признает независимость Косово, как они бы этого хотели, даже если меня будут бить палками по голове. Я никогда не приму независимость Косово», — сказал сербский лидер.

Вопрос о признании республики — одно из основных направлений внешней политики Сербии.

«Очевидно, что как раз над этим активно работает сербская дипломатия. Министр иностранных дел Сербии, например, заявлял, что у них поставлена задача снизить число признавших Косово до менее ста стран. Такая борьба со стороны Сербии ведется, и она тоже вызывает недовольство в Приштине, которая при поддержке США активно лоббировала признание своей независимости. Белград начал активно сопротивляться», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

После того, как Гренада присоединилась к странам, пересмотревшим свое решение касательно статуса Республики Косово, Ивица Дачич рассказал, что Запад требует от Сербии прекратить свою борьбу с признанием независимости Косово.

«Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях — это нормально», — сказал он.

Таким образом, сербские власти продолжили свою работу по косовскому вопросу. Вскоре министр иностранных дел и международного сотрудничества Союза Коморских Островов Мохамед Эль-Амин Суэф после переговоров с Дачичем заявил, что поддерживает Сербию.

«Если говорить о вашей территориальной целостности, мы с вами. Косово для нас является неотъемлемой частью вашей территории», — сказал Суэф.

Конфликт между Сербией и Косово длится уже более десяти лет, что мешает обоим государствам вступить в ЕС. Белград выразил намерение о вступлении еще в 2006 году. Приштина добивается того же с момента провозглашения независимости в 2008 году, которое Сербия, как и Россия, так и не признали. В мае этого года европейские лидеры поставили условие: противники должны нормализовать отношения к началу 2019 года.

В начале ноября Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала обе стороны обеспечить благоприятные условия для диалога. Она попросила главу Косова Хашима Тачи и президента Сербии Александра Вучича воздерживаться от слов, действий и мер, мешающих нормализации отношений.

Однако уже 21 ноября власти Косова заявили о введении таможенной пошлины в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины. Премьер республики Рамуш Харадинай заявил, что Приштина изменит это решение только когда власти Сербии признают независимость региона.

В свою очередь, Александр Вучич заявил, что Белград не пойдет на такой шаг, даже несмотря на повышение пошлин.

«Мы должны приготовиться к долгой борьбе, так как независимость Косова мы не признаем, — сказал он. — Первоначально были введены пошлины в 10%, а сейчас в 100%, что означает полный запрет торговли с Центральной Сербией. Это значит, что вы останетесь без жизненно важных товаров, поскольку эта мера затронула не только товары широкого потребления».

Судя по всему, призывы Евросоюза к налаживанию диалога так и остались неуслышанными. Сербия и Косово продолжают игнорировать выдвигаемые Брюсселем условия.

Чтобы стимулировать Белград, ЕС обозначил 2025 год, как возможный срок вступления страны в организацию. Для этого, однако, власти Сербии должны пойти на подписание юридически обязывающего соглашения с Косово.

Однако, как отмечает Георгий Энгельгардт, для Белграда этого обещания уже недостаточно, к тому же, взамен Брюссель назначил слишком дорогую плату.

«Вступление Сербии в ЕС пока остается со стороны Брюсселя на уровне риторики, заманчивого предложения, но оно слабо конкретизировано, год назад они впервые за 18 лет хотя бы обозначили возможные сроки интеграции. Европейские перспективы для Белграда остаются достаточно расплывчатыми», — заявляет эксперт.

Проблема для белградских политиков заключается в том, что от них требуют пойти на крайне тяжелое и болезненное решение. В обмен, по словам эксперта, им обещают неясную и туманную перспективу.

«У них есть опыт общения с ЕС, который уже выдвигал ряд условий, без которых невозможно притяжение той или иной фазы евроинтеграции. Белград выполнял эти условия. После этого выдвигались новые требования. Соответственно, сейчас тоже есть опасения, что даже если они пойдут на подписание, а это будет очень тяжелый удар по стране, то на следующий день им выдвинут новые условия», — считает Георгий Энгельгардт.

По мнению эксперта, говорить о нормализации отношений между Белградом и Приштиной говорить пока не приходится, а подписание соглашения о признании независимости Косова в ближайшей перспективе — практически невозможно.