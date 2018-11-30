Начало ядерной гонки: Конгресс сжигает последнее соглашение

Акт, представленный сенатором Томом Коттоном (Республиканская партия) и членом палаты представителей Лиз Чейни (также является республиканкой), говорится, что пока Россия продолжает наращивать ядерные арсеналы, США не должны продвигать договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Полное название поданного в конгресс документа звучит как «Остановить ядерную агрессию».

«За последние несколько лет мы увидели, что Россия рекламирует несколько новых систем доставки ядерного оружия, и неясно, будут ли эти системы связаны границами договора. <…> Когда эти проблемы затем просматриваются через объектив долгосрочного нарушения Россией договора РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности. — «Газета.Ru»), очевидно, что расширение нового договора о СНВ в настоящее время не отвечает интересам Соединенных Штатов в области национальной безопасности»,

— говорится в заявлении Коттона и Чейни.

Реклама

Авторы законопроекта также утверждают, что Россия разрабатывает стратегию «эскалации ради деэскалации». По мнению западных экспертов, она заключается в нанесении ограниченного ядерного удара по какому-либо союзнику США в Европе, чтобы парализовать противников и начать переговоры на выгодных для себя условиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА «Новости», заявил, что в Кремле не ознакомились с документом об ограничении продления СНВ-3, который был внесен в американский конгресс.

Он также отметил, что Кремлю непонятно заявление авторов законопроекта о выработке Россией стратегии «эскалации ради деэскалации», и подчеркнул, что российская сторона «не согласна с такой оценкой».

«Мы не имели возможности ознакомиться с текстом проекта, но читали информацию в СМИ. Безусловно, скажем так, до начала субстантивного договора между Россией и США по разоруженческой тематике попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства», — сказал Песков.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был заключен президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Бараком Обамой в 2011 году сроком на 10 лет с возможностью продления на пять лет. Согласно договору, обе стороны должны сократить число ядерных зарядов до 1550 единиц, баллистических ракет подводных лодок межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Если США, как планирует администрация Трампа, выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), то СНВ останется единственным соглашением, которое сдерживает потенциальную гонку вооружений.

«Выход из договора будет не пограничным, а «заграничным» решением, и это серьезная эскалация ядерной гонки», — говорит «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист в области международной безопасности Сергей Ознобищев.

В октябре 2018 года во время своего визита в Россию советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсуждал ситуацию вокруг договора СНВ с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. При этом сам Болтон заявил, что Вашингтон еще не решил, будет ли он выходить из договора.

Стоит отметить, что авторы акта о «ядерной агрессии» России представляют собой сторонников «жесткой линии» внутри Республиканской партии.

Лиз Чейни — дочь бывшего вице-президента США, известного «неоконсерватора» Ричарда Чейни. Молодой сенатор от штата Арканзас Том Коттон также известен консервативными взглядами.

Ни Чейни, ни Коттон никогда не занимались проблемами стратегической стабильности — в последние дни фамилия Коттона упоминается в связи с тюремной реформой в США. Американские СМИ отмечают, что Коттон является противником реформы, за которую выступают многие республиканцы. Предполагаемые изменения в законодательстве должны облегчить положение заключенных и привести к большей гуманизации системы исправления наказаний.

Не исключено, что законопроект об СНВ-3 — «пробный шар», который выгоден Белому дому, где есть влиятельные противники договора. В их числе и Болтон, который в свое время был союзником Чейни в администрации Джорджа Буша-младшего и хорошо знает его дочь, которую ее сторонники называют нашим «юным Ричардом».

Известно, что власть Чейни была столь велика, что президент США Барак Обама как-то в шутку сказал, что Чейни и был «худшим президентом, который у нас был». «Представленный в конгресс акт — продолжение идей Чейни», — считает Сергей Ознобищев из ИМЭМО

Стоит также отметить, что акт вносится на рассмотрение конгресса США, который в скором времени прекратит свою работу в нынешнем составе — он подкорректируется после выборов, которые прошли в начале ноября текущего года. И хотя оба автора будут работать и в новом составе, пока неясно, каковы шансы у законопроекта на прохождение.

В нижней палате нового созыва будут доминировать демократы, которые поддерживают контроль над вооружениями и могут выступить против.

Можно предположить, что, несмотря на оппозицию, договор все же будет продлен на пять лет, а заключение уже нового станет головной болью следующего президента США, как и следующего президента России.

Ранее в Вашингтоне заявили, что не собираются размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

«У США нет планов по размещению ядерных ракет наземного базирования в Европе. Еще одна дезинформация от России по поводу договора РСМД», — написал он в своем твиттере в ответ на опасения, высказываемые в Москве по поводу дальнейшей судьбы РСМД в случае одностороннего выхода Вашингтона из него.