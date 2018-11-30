«Мы — Запад, мы — Европа»: глава Грузии порвала с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается сотрудничать с Россией и сохранять баланс в отношениях с Россией и странами Запада.

«Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать [между Европой и Россией] <…> это фейк-ньюз»,

— заявила новый грузинский лидер в интервью Русской службе Би-би-си.

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По словам Зурабишвили, она «никогда не говорила о взаимодействии с Россией, а выстроить сотрудничество с Москвой Тбилиси не может, «пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза движется вглубь наших территории, все ближе к Тбилиси».

О какой именно «постоянной угрозе» и как именно она «движется вглубь» Грузии, Зурабишвили не уточнила. После скоротечной войны Грузии и Южной Осетии в 2008 году, по итогам которой РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии, дипломатические отношения Москвы и Тбилиси были разорваны, хотя определенные контакты между странами сохраняются. Грузия обвинила Россию в «агрессии» из-за того, что Москва приняла участие в военном конфликте и провела операцию по принуждению к миру.

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Южная Осетия и Абхазия вышли из-под контроля Тбилиси в результате военных событий в начале 1990-х годов.

С осени 2008 года в Грузии действует закон «Об оккупированных территориях», устанавливающий особый правовой статус управления территориями Абхазии и Южной Осетии, которые де-факто и де-юре не подчиняются Тбилиси. В тексте документа республики названы как Абхазская автономная республика и Цхинвальский регион.

Закон существенно ограничивает политические и экономические права правительств частично признанных республик.

Отметим, что ранее, будучи министром иностранных дел Грузии Зурабишвили вела диалог с Москвой, благодаря чему добилась вывода из страны российских военных баз. Сама политик считала это личным «историческим достижением».

Кроме того, в интервью избранный президент Грузии подчеркнула, что нормализации отношений с Россией мешают действия последней в отношении Украины — какие именно, она также не уточнила.

«Не думаю, что здесь есть баланс. <…> Мы — Запад, мы — Европа. <…> Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались», — заявила Зурабишвили.

В России сдержанно прокомментировали итоги президентских выборов в Грузии. «Безусловно, мы следили за информационными сообщениями, которые поступали из Грузии. Мы принимаем к сведению информацию и факт победы кандидата», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу дать оценку победе Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов в Грузии. По итогам обработки 100% бюллетеней она набрала 59,52% голосов. Ее оппонент Григол Вашадзе — 40,48%. Явка при этом составила 56,23%. Вашадзе уже заявил, что не признает итоги выборов.

Инаугурация избранного президента пройдет 16 декабря. Срок полномочий — шесть лет. Возможности президента в Грузии существенно ограничены после конституционной реформы, теперь глава государства в основном будет исполнять представительские функции.

Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье политэмигрантов. Во Франции политик сделала дипломатическую карьеру, более 30 лет проработала в структурах МИД Пятой Республики и даже была послом Франции в Грузии в 2003 году. Через год возглавила МИД Грузии, а в 2005 году создала собственную оппозиционную партию.

В 2013 году она пыталась баллотироваться в президенты Грузии, однако ей отказали в регистрации в качестве кандидата из-за наличия у нее двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе 2018 года Зурабишвили отказалась от французского паспорта, чтобы принять участие в голосовании.

Сама она после победы на выборах заявила, что хочет быть президентом всех грузин. «Я хочу быть обычным президентом, который пьет кофе, ходит по улицам и является частью общества. Посмотрим, насколько у меня это получится. Сейчас у меня очень большие планы», — сказала она в общении с журналистами.