Саакашвили не вернется: на выборах в Грузии победила Зурабишвили

Во втором туре президентских выборов в Грузии победу одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии по итогам обработки 100% бюллетеней.

В поддержку Зурабишвили высказались 59,52% избирателей, более 1,1 млн человек. За ее соперника, оппозиционного кандидата Григола Вашадзе, проголосовали 40,48%, около 780 тыс. человек. Отмечается, что явка составила 56,23%.

«Большое спасибо за оказанное мне доверие, я буду президентом всех граждан Грузии — и тех, кто поддержал меня, и тех, кто не голосовал за меня», — заявила Зурабишвили, ее слова передает ФАН.

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Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал граждан своей родины не признавать итоги выборов главы государства. Об этом он заявил в видеообращении, которое транслировалось в эфире телеканала «Рустави-2».

«Я не признаю эти выборы. Мы не признаем эти выборы, так как они проходили в условиях насилия. Я призываю всех граждан Грузии с завтрашнего дня перейти на положение массового неповиновения властям», — заявил Саакашвили, находящийся в данный момент в Нидерландах.

Глава грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что массовых протестов по поводу победы Зурабишвили не предвидится, передает НСН.

«Женщину воспримут очень положительно, тут другого мнения и быть не может. У нас долгие годы была председатель парламента Нино Бурджанадзе. Она же исполняла обязанности президента дважды в переходные периоды. Традиция грузинская такова, что тут проблем не будет»,

— подчеркнул Мамрадзе.

По его словам, угрозы Саакашвили из Нидерландов несостоятельны — у экс-президента нет для этого никаких ресурсов. Соратники Саакашвили также заявили ему, отметил политолог, что «массу народа вывести и что-то такое устроить» не получится.

Напомним, второй тур президентских выборов в Грузии состоялся после того, как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в конце октября. За Зурабашвили тогда проголосовали 38,6% избирателей, за Вашадзе — 37,75%.

Эти выборы в некотором смысле уникальны — граждане Грузии в последний раз выбирают главу государства напрямую. После истечения полномочий избранного президента в 2023 году его преемника будет избирать парламент и представители регионов Грузии. Главой государства же станет премьер-министр, а президент будет выполнять церемониальные функции.

Саломе Зурабишвили — дочь грузинских эмигрантов, родилась во Франции. Она имела как французское, так и грузинское гражданства, однако отказалась от французского паспорта ради участия в президентской гонке. С 1974 года она работала во французском министерстве иностранных дел, а в 2003 году она была назначена на пост чрезвычайного и полномочного посла Пятой Республики в Тбилиси.

Год спустя Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост президента Грузии, лично попросил президента Франции Жака Ширака освободить Зурабишвили с должности, отметив, что «дипломата такого класса у Грузии никогда не было».

Главным успехом Зурабишвили на посту министра иностранных дел считается достижение договоренностей о выводе из страны российских военных баз. В одном из своих выступлений она даже заявила, что считает это историческим достижением. Министр также заявляла, что Грузия не собирается впредь размещать у себя иностранные военные базы.

За грузинскими выборами пристально следят в Министерстве иностранных дел России — дипломатические отношения между странами были разорваны после российско-грузинской войны в 2008 году, но стороны продолжают вести диалог. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что процесс нормализации «принес всем известные позитивные результаты».

Москва и Тбилиси продолжают переговоры по нормализации отношений — встречи между замглавы российского МИДа Григорием Карасиным и спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе регулярно проходят в Европе.

Повестка встреч в основном связана с гуманитарными и экономическими вопросами, но не с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признает Москва. Тбилиси считает эти республики оккупированными территориями.