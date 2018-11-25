Выход есть: Европа одобрила сделку по Brexit

В Брюсселе завершился внеочередной саммит ЕС, на котором лидеры 27 стран-участниц, оставшихся в Евросоюзе, обсудили проект соглашения по выходу Великобритании из европейского объединения.

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

Евросовет постановил обеспечить вступление в силу соглашения о выходе Великобритании из ЕС 30 марта 2019 года

«Европейский совет предлагает комиссии, Европейскому парламенту и Совету предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, с тем чтобы обеспечить упорядоченный выход», — сообщили в пресс-службе Евросовета.

Представители Евросовета также отметили, что подход к отношениям с Великобританией продолжит определяться общими позициями и принципами, зафиксированными в предыдущих решениях.

Более того, в опубликованном на сайте Евросовета документе говорится, что 1 июля 2020 года совместный комитет сможет принять решение о продлении переходного периода на один или два года. Пока длительность этого периода, стартующего после Brexit, определена до конца 2020-го.

Глава Европарламента Антони Таяни заявил, что ЕП может провести голосование в поддержку проектов соглашения по выходу Великобритании из состава ЕС в январе или феврале. По его словам, одобренное на саммите ЕС соглашение является удачным для обеих сторон.

Комментарии по этому поводу сделали и лидеры отдельных европейских государств. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достижению соглашения помогла «большая работа» и многочисленные переговоры.

«Соглашение, которое было достигнуто вследствие выбора британского народа, я считаю хорошим. Я его поддерживаю», — добавил Макрон.

Французский лидер добавил, что хотел бы обсуждения будущих отношений между Великобританией и ЕС. По его словам, Великобритания продолжит играть важную роль, это «совершенно ясно».

Схожую позицию выразил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «На столе сбалансированная сделка, я думаю, как для Великобритании, так и для ЕС это приемлемая сделка», — сказал журналистам перед саммитом Рютте.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нынешний саммит создал «основу для упорядоченного выхода и для будущих отношений». «Можно сказать, что это был исторический саммит и исторический день, который вызывает двойственные чувства», — сказала она, добавив, что все еще жалеет о решении британцев.

В свою очередь, президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что сделка о выходе одобрена, но процесс самого выхода Великобритании «еще далек от завершения».

При этом, по ее словам, предсказать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, невозможно. «Может произойти все, по меньшей мере несколько возможных сценариев, но это британской стороне выбирать. Это может быть возвращение к голосованию народа, новые выборы, это может быть запрос на новые переговоры», — сказала она.

Однако самым важным на этом саммите было мнение Испании, которая грозилась заблокировать сделку из-за территориальных споров с Великобританией.

Испанское правительство не устраивало, что в проекте не прописано, как Испания и Британия будут вести диалог по Гибралтару — небольшой территории на юге Пиренейского полуострова, имеющей стратегическое положение в Гибралтарском проливе.

Хотя контроль над Гибралтаром Испания потеряла еще в начале XVIII века, Мадрид так и не признал эту потерю, и считает, что намерение Лондона покинуть ЕС — лучшая за последние 300 лет возможность вернуть свой суверенитет над территорией.

За день до нынешнего саммита премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Европа и Соединенное Королевство «согласились с требованиями, которые выдвигала Испания». Это значит, что свой территориальный спор страны будут обсуждать отдельно, не в рамках британского соглашения по Brexit. Он добавил, что уже проинформировал о данном решении короля Испании Филиппа VI.

Как сообщает источник ТАСС, Испания действительно была удовлетворена предлагаемыми гарантиями со стороны ЕС по проблеме Гибралтара.

Несмотря на одобрение со стороны стран ЕС, все еще остается актуальной проблема противодействия соглашению со стороны британского истеблишмента.

После одобрения соглашения британским правительством два министра и еще несколько чиновников ушли в отставку.

Для недовольства действительно есть причины. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин, «соглашение составлено полностью в пользу Европейского Союза».

«То есть, по сути, они добились всего, даже прозрачной границы между Северной Ирландией и Ирландией. Британцы выплатят ЕС компенсацию 39 млрд фунтов стерлингов, и будут соблюдать законы Европейского Союза, и обращаться в Европейский Суд, и так далее, и тому подобное. Ни о чем британцы и думать не могут, потому что они должны полностью доходить в этом переходном периоде два года. Ничего британцы не получили», — отмечает эксперт.